El Gobierno de Aragón solo dará ayudas Covid a las empresas endeudadas

El 28 de junio el Gobierno de Aragón aprobaba la convocatoria de ayudas COVID a empresa, pymes y autónomos por las que se repartirán más de 141 millones de euros otorgados por el Gobierno Central. La iniciativa, recogida en el Boletín Oficial de Aragón y presentada por el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, exige que las empresas que quieran optar a la ayuda hayan tenido un descenso en sus ventas del 30% respecto al 2019, que hayan sido viables en dicho año, estén al corriente de sus obligaciones e incluidas en los CNAEs (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) indicados por la norma. Unos requisitos difíciles de cumplir.

De esta forma, aquellas empresas que hayan disminuido sus ingresos, o que lo hayan hecho menos de un 30%, pero que incumplan algunos de los requisitos anteriores no podrían optar a estas ayudas. Ante la medida, entidades como el CEPYME Aragón (Confederación de la Mediana y Pequeña Empresa) han denunciado los requisitos de acceso y plantean “la duda de cuántos autónomos o PYMES cumplen realmente tal combinación de requisitos para que esos 141.348.900 euros lleguen realmente al tejido empresarial aragonés”. Y recuerdan que los fondos no aplicados volverán al Ejecutivo Central.

La convocatoria comenzó el pasado 19 de julio y finalizará el 10 de septiembre para aquellas empresas que quieran o puedan optar a la ayuda. Unas dotaciones económicas que oscilaran entre los 6.000 y 20.000 euros, cuyos primeros abonos están planteados para mitad de octubre. El trámite se debe realizar de manera electrónica (en la sede electrónica del Gobierno de Aragón) justificando todos los requisitos. Las ayudas tendrán un carácter finalista, establecido por el Gobierno Central, destinado al pago de costes fijos, proveedores, reducción de deuda y acreedores financieros y no financieros. Además, aquellas empresas beneficiadas deberán mantener su actividad hasta el 30 de junio de 2022 y no podrán repartir dividendos ni incrementar los salarios de sus directivos.

Durante la rueda de prensa del día anterior, Pérez Anadón alardeaba del número de CNAE que alcanzaba la Comunidad -la cuarta mayor con 491 grupos (78%)- respecto a otras comunidades y lo propuesto por el Gobierno Central -90-, considerando que los grupos restantes no se han visto afectados por la pandemia, y hacía énfasis en que la ayuda es solamente para aquellas empresas afectadas por la crisis del coronavirus.

Sin embargo, el consejero no hacía mención a las dudas planteadas anteriormente y echaba balones fuera diciendo que el requisito de viabilidad anterior a la actual crisis venía del Gobierno Central y que aquellas empresas que no lo cumplan pueden optar a otro tipo de ayudas. “La causa es otra y para esa causa habrá otros mecanismos”, explicaba. En el turno de preguntas recalcaba el hecho de no haber aumentado el requisito de porcentaje de pérdidas, ya que podría afectar aún más al número de ayudas, al igual que si se aumentará el número de CNAEs, algo que se ha llevado a cabo, pero que no ha entrado a comentar.

Los grupos de actividad que pueden beneficiarse económicamente de las ayudas Covid son muy diversos, ya que ocupan casi un 80% del total. Entre los CNAE que pueden solicitarla se encuentran casi cualquier tipo de actividad imaginable, desde la fabricación y comercio de productos alimentarios y textiles, a la fabricación de explosivos o el comercio de combustibles, minerales y metales, pasando por las artes escénicas, creación artística y literaria, la gestión de salas de espectáculos, el alquiler de vehículos, la caza, pesca y extracciones minerales, el comercio de bebidas y tabaco y la edición de libros, periódicos y revistas, entre otras.