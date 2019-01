Para quien no lo sepa, los “tamagochi” (del japonés, tamago: huevo) es el nombre popular de un tren que une la línea Teruel-Zaragoza. Conocido también como “tren bala”, no por su velocidad media (55 km/h), sino porque al comprar un billete no sabes qué final tendrá tal aventura. Puede quedarse anclado en la estepa del Jiloca, arder, trasladar a los viajeros a un autobús y llegar a destino a las cinco horas.

En estos meses preelectorales, el Gobierno de Aragón se plantea jubilarlo. No es un hecho, sino una aspiración. Como disponemos de mucho tiempo antes de tomar tal decisión, propongo que los tamagochi sean donados al Museo del Ferrocarril. Sería interesante para futuras generaciones conocer cómo viajábamos en el siglo XXI. Los primeros convoyes vinieron con sus carteles de aviso en lengua catalana. Un hecho que no me parecía mal, al fin y al cabo en una de las lenguas oficiales de Aragón. Pero el detalle anunciaba que en algún otro territorio no los habían jubilado, sino que nos los habían vendido a los de segunda. Todavía puede disfrutarse de un recorrido 'slow' y comprobar que no puedes conectar tu ordenador portátil, sencillamente porque en lugar de enchufes lleva ceniceros. Habrá que explicar a los jóvenes del futuro qué eran los ceniceros.

No todo en estos trenes es obsoleto, el precio por kilómetro alcanza niveles de la alta velocidad.