El PP utiliza el pleno de Zaragoza en medio de la tragedia por la DANA y apoya a Vox para pedir la dimisión de Sánchez

De riguroso luto, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca (PP), ha iniciado el pleno del Ayuntamiento este lunes con un minuto de silencio por la tragedia vivida en Valencia y Albacete. Minutos después, los populares han optado por dar un tinte político a la sesión al apoyar una moción de Vox -la única votada, ya que el resto de grupos habían acordado huir de las disputas partidistas- en la que la ultraderecha pedía la dimisión de Pedro Sánchez y de todo el Gobierno, más la convocatoria de elecciones. Tanto el PSOE como Zaragoza en Común (ZEC) se ausentaron del pleno en solidaridad con las víctimas de la DANA.

Debía ser un pleno limitado a leer la declaración institucional del luto por el desastre vivido la semana pasada y para asuntos relativos a la gestión municipal, pero el deseo ha estado lejos de convertirse en realidad. Y ha sido así porque, pese a la intención expresada por el grupo del PP en la junta de portavoces de que la sesión no se convirtiera en una batalla política, los populares han dado el 'sí' a la moción de Vox. Una propuesta en la que la ultraderecha “exige la dimisión en bloque” del Gobierno de Pedro Sánchez y el adelanto electoral. A su vez, la moción “expresa su total repulsa a la degradación institucional promovida desde el Gobierno de la nación”.

El portavoz popular, Ángel Lorén -que ha eludido eso sí analizar la propuesta-, ha manifestado en el pleno que la opinión de su formación sobre Sánchez era “conocida” y ha señalado que, pese a compartir los motivos“, entendían que ”no procedía el debate“. Y, sin embargo, ha votado a favor, con lo que han facilitado que la moción saliera adelante.

Justo antes de la sesión, las portavoces municipales del PSOE y de ZEC habían convocado una rueda de prensa conjunta para solicitar el aplazamiento de la sesión. “La ciudadanía espera de nosotros que hagamos política, y la política pasa solo ahora por concentrarse en lo que pasa en Valencia”, ha señalado la socialista Lola Ranera. “Es una postura responsable. No hay ningún asunto de gestión que no pueda esperar a la semana que viene. No es el momento de hacer un uso político de la tragedia”, ha expuesto por su parte Elena Tomás (ZEC).

La postura de ambos grupos ha sido más tarde criticada por el portavoz del PP, que ha tachado de “irresponsabilidad” y de una “anomalía” la ausencia de los concejales del PSOE y ZEC. Ángel Lorén -que ha admitido haber transmitido al resto de grupos que valoraban retirar sus mociones- ha insistido en justificar su apoyo a la propuesta, pese a reconocer que desde su punto de vista “no era el momento”.

En la defensa de moción, Vox ha empezando mostrando su “rechazo de entrada” a que se les acusada de “oportunismos”, con el argumento de que la propuesta se presentó el 18 de octubre “por otros motivos muy distintos” a los vividos la semana pasada. “Yo creo que actuamos como representantes legítimos del pueblo español de nuestros votantes y de muchos ciudadanos que no nos han votado pero que piensan lo mismo: que hoy es ineludible pedir la dimisión de Pedro Sánchez”, ha expresado a continuación.