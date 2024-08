Vox amenaza con no apoyar los presupuestos de Aragón si se acogen migrantes en la comunidad

Vox ha amenazado al Gobierno de Aragón con no apoyar los presupuestos de la comunidad para el próximo años si se acogen más menores migrantes tras conocerse la llegada de un centenar de refugiados al municipio turolense de Mora de Rubielos. “Estamos sufriendo una invasión promocionada por el PP, el PSOE y Mohamed VI, que es el jefe de ambos”, ha dicho Alejandro Nolasco, el líder de Vox en Aragón y exvicepresidente del Gobierno.

Nolasco ha anunciado que la ultraderecha “no va a apoyar los presupuestos de este año si no se corta de raíz este alojamiento”, en referencia a la llegada de 20 menores no acompañados, pero con críticas al caso de Mora de Rubielos. “Si no se rompe la línea y la DGA mantiene la postura, no habrá presupuestos”, ha insistido el portavoz ultraderechista, que ha cargado las tintas contra su exsocio de gobierno: “El PP tiene que dejar de estafar a sus votantes y debe dejar de jugar a una política migratoria que es suicida”.

Tras aludir a que su dimisión como vicepresidente se debió a “una cuestión de honor”, porque no quería vivir en inseguridad en las calles de Aragón“, ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de ser ”un gobierno criminal“ por realojar a estos 100 inmigrantes, ”gente que no sabemos quiénes son, qué es lo que han hecho en sus países de origen si tienen un pasado criminal o no“.

El enfrentamiento entre Vox y PP no se queda en esta cuestión, Nolasco ha regresado del verano con acusaciones a Partido Pupular: “Tiene complejos sistémicos y estructurales, por lo que si quieren avanzar tendrán que adaptar la voluntad aragonesa que ha dado la tercera fuerza a Vox”.

Respuesta del Gobierno de Aragón a la llegada de migrantes

Ante la llegada de 120 migrantes a Mora de Rubielos el Gobierno de Aragón ha emitido un comunicado en el que reclama “transparencia y lealtad institucional” sobre estos traslados “para poder prestar la asistencia sanitaria que requieren los recién llegados con dignidad y sin tensionar el sistema público de salud, especialmente cuando se les deriva al territorio. Esa atención sanitaria mientras permanezcan en territorio aragonés es la única competencia de la Comunidad –aparte de la atención a menores no acompañados– en cuestión de inmigración”.

La atención a las personas que forman parte del programa de protección internacional es competencia del Gobierno de España; en concreto, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que acuerda el alojamiento y manutención de todos ellos con entidades sociales.

Desde el Ejecutivo autonómico aseguran que toda la información que han recibido “al respecto de la llegada de desplazados por la crisis migratoria en Canarias, hasta el momento, la ha conocido por las entidades sociales que los atienden: en el caso de Mora de Rubielos, se tuvo noticia la semana pasada. La Delegación del Gobierno lo comunicó posteriormente, este lunes” y reclaman “coordinación y una comunicación fluida entre las instituciones locales, autonómicas y estatales para poder dar una respuesta eficaz al reto migratorio”.