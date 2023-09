Protestas en Aragón ante la falta 105 plazas de auxiliares de educación especial: “La educación pública es para todos”

En el CRA Alta Ribagorza Ibón, un niño con parálisis cerebral, no tiene auxiliar de educación especial. Su madre denuncia que su hijo no cuente con este servicio, que es “un derecho”: “Ibon con una auxiliar puede aprender, puede relacionarse con sus compañeros, puede desplazarse con seguiridad por el centro y con una auxiliar puede disfrutar del tiempo escolar”, expone su madre en un vídeo difundido por el sindicato CGT. Ibón y su familia forman parte de los afectados por el recorte de las 105 plazas de auxiliares de educación especial del curso 2023-2024.

Ayer martes, los padres, docentes y las propias auxiliares se concentraron a las puertas de diferentes centros educativos de todo Aragón para solicitar que se solucione esta situación. Hace unas semanas se anunció un nuevo llamamiento para cubrir 86 de esas plazas, pero por el momento tanto las trabajadoras como las familias siguen esperando una resolución.

La concentración nació en un pueblo de Huesca, Sabiñánigo, a las puertas del CEIP Montecorona en el que solamente están aprobadas cuatro de las ocho plazas solicitadas. Sin embargo, al ser un problema general en otros centros también, la protesta se extendió hasta colegios de toda la comunidad. En distintas localidades se dio lectura a un comunicado genérico en el que se reivindicaba que “contar con personal especializado en educación especial suficiente” es “un derecho de nuestro alumnado”. Según el texto, la oferta insuficiente de este curso ha supuesto “un recorte de 105 puestos de trabajo respecto a las plazas ofertadas en el curso 2022-2023, pasando de 431 plazas a 326” en este curso 2023-2024.

En el mismo manifiesto se señalaba que “hay numerosos alumnos con necesidades que acuden a colegios ordinarios porque se garantiza a las familias la presencia de auxiliares de educación especial y se apoya de ese modo la inclusión” y que la falta de estas “perjudica seriamente su atención educativa y la de sus compañeros y es imposible hablar de integración si no se cuenta con este respaldo”. Esto también le ocurre a Jesús, un alumno con una pluridiscapacidad del CRA Monegros Norte. Su madre explica en un vídeo remitido por CGT que, con una auxiliar de educación especial, “Jesús podría subir y bajar las escaleras, podría estar en el recreo, podría disfrutar de sus compañeros y aprender de ellos. Hoy, dia 25 de septiembre, Jesus sigue sin una auxiliar en el colegio con una pluridiscapacidad. La educación pública es para todos”.

Respecto al anuncio unas semanas atrás de que se iban a convocar 86 plazas más aseguraron que “no hemos sabido nada más desde entonces”. Los convocantes de la manifestación consideran que “hay una falta de voluntad de solucionar esta situación” y que “se están pasando por alto las necesidades de los más vulnerables”. En conclusión, familias, docentes y alumnado piden que “se solucione, que se cubran las necesidades de los centros que así lo hemos solicitado y que permitan que nuestro alumnado de educación especial pueda estar escolarizado en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros”.

Estas protestas han sido apoyadas por docentes, padres y alumnos. La Junta de personal docente no universitario de Huesca también se ha sumado y en un comunicado recalca que “tras contactar con los centros de la provincia de Huesca, la Junta de personal ha podido constatar que son muchos los que necesitan auxiliares de educación especial para atender las necesidades educativas del alumnado. Las plazas que no han sido ofertadas, en muchos casos dan respuesta a necesidades de alumnado que en cursos anteriores ya contaba con esta atención”. Añaden también que la ausencia de esta figura en los centros “afecta a todos los niveles: desde el propio alumnado que precisa de esta figura, al profesorado que no puede dar respuesta a sus necesidades específicas ni atender correctamente al resto del alumnado. Por otro lado, los equipos directivos se ven en la obligación de afrontar esta problemática sin los medios necesarios. Y por último las familias que ven como las necesidades de sus hijas/os no se están atendiendo”.

El sindicato CGT, segundo en representación del sector en Aragón, denuncia “que la peor parte se la lleva el medio rural, donde muchas aulas se van a ver abocadas a situaciones insostenibles”. Desde CGT se insiste en que papel de las Auxiliares de Educación Especial es primordial en muchas aulas en las que hay alumnado catalogado como ACNEE (Alumno con Necesidades Educativas Especiales).

Este sindicato expone algunos de los casos más graves, que se dan en zonas rurales. Uno de ellos es el del CRA Alto Maestrazgo, con ocho alumnos en el que hay seis niveles diferentes de Primaria, el CRA Violada-Monegros, el CEIP Sancho Ramírez donde hay siete personas con informe en el que solo hay una auxiliar y media, la comarca turolense del Matarranya, con tan solo una auxiliar de las ocho necesarias, el CRA Tres Riberas, el CRA Monegros Norte, o el CRA Alta Ribagorza, por citar solo algunos de los centros donde docentes junto familias se han empezado a movilizar para que esta situación insostenible se solucione de manera inmediata.

CGT alerta de que “los equipos directivos de estos centros se encuentran desbordados ante esta realidad, puesto que van a tener que destinar personal docente a tareas de cuidados que no les corresponden, eliminando o reduciendo la atención a otro alumnado con necesidades de apoyo educativo, y empleando horas de gestión de los propios equipos”. Desde CGT recalcan que en las conversaciones mantenidas con los equipos directivos y las familias afectadas son abundantes expresiones como “inviable”, “desbordados”, “discriminación”, “no debemos tolerarlo”. Por último, CGT considera esta situación “el enésimo ataque al derecho a una educación de calidad en el la escuela pública, especialmente en el medio rural, y que entra en contradicción con el espíritu de la Lomloe que aboga por una mayor inclusión del alumnado de Educación Especial, por lo que desde esta centra sindical se exige la contratación inmediata de estas profesionales”.