"Lo más importante en una familia es el amor": el Ayuntamiento de Zaragoza edita una guía didáctica para concienciar sobre la diversidad familiar

El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado este lunes una nueva guía didáctica sobre la diversidad familiar, que se pondrá a disposición de los centros educativos como herramienta para trabajar la prevención de discriminaciones por razón de género u orientación sexual. Además de distribuirse en edición impresa, el documento está disponible también en formato digital en la web municipal.

Coincidiendo con la víspera del Día Internacional de las Familias, la vicealcaldesa y consejera de Derechos Sociales, Luisa Broto, ha presentado el proyecto junto a la jefa del Servicio municipal de Igualdad, Ana Gaspar; una de las autoras de la guía, Victoria Tomás -de la cooperativa Desmontando a la Pili- y la fotoperiodista María Torres-Solanot, promotora del proyecto 'Somos Amor: Historia de Familias Diversas'.

'Somos amor' es un proyecto compuesto por un documental y una exposición fotográfica que se estrenó hace un año en la Casa de la Mujer y ha recorrido diferentes centros educativos desde el mes de noviembre. Ahora, la nueva guía se concibe como un recurso pedagógico que da respuesta a la demanda de ampliar y mejorar el proyecto, para extenderlo a más ámbitos y profundizar en la concienciación desde la infancia.

"Existen múltiples formas de ser niño o niña"

La guía está dividida en unidades didácticas por etapas evolutivas: desde Educación Infantil, Educación Primaria, Secundaria y personas adultas a partir de 16 años. Cada unidad tiene cuatro bloques de contenidos con propuestas de actividades, de manera que se puede encontrar cualquiera de estos bloques en todas las unidades por edades: identidad de género y diversidad afectivo-sexual, diversidad familiar., discriminaciones por cuestión de sexo y género y convivencia y respeto.

Entre las ideas clave que propone trabajar a través de actividades como cuentos (en el caso del público infantil), se recogen, entre otras: "Lo más importante en una familia son el amor y los cuidados, y no tanto quiénes la forman", "Existen múltiples formas de ser niño o niña y todas ellas son legítimas. No se deberían presentar algunas de ellas como mejores o más deseables que otras" o" No hay cosas que sean propiamente de niños o de niñas; los gustos son diversos y hay que facilitar que cada quien pueda elegir los suyos propios y mostrarse como mejor le parezca".

En la presentación, Ana Gaspar ha explicado que esta guía es el resultado del proyecto puesto en marcha en 2017 por el Ayuntamiento de Zaragoza "para impulsar la igualdad familiar", en el que, ha destacado, "desde el primer momento se ha contado con entidades y asociaciones que conocen bien las necesidades de las familias y los colectivos".

Desde que en noviembre de 2017 se lanzara la iniciativa, la exposición itinerante 'Somos Amor' ha sido demandada al Servicio de Igualdad por 18 centros (colegios, institutos, asociaciones, instituciones...). En todos ellos, y en muchos otros, ha sido también proyectado el documental realizado por María Torres-Salanot, que también puede visualizarse online. Según ha explicado Gaspar, han sido precisamente los docentes y familias de los centros quienes han transmitido la propuesta de elaborar la guía didáctica, como refuerzo del proyecto documental.

María Torres-Solanot ha explicado que el proyecto documental es fruto de la necesidad expresada por las asociaciones LGTB+ y madres monomarentales de Zaragoza, "de salir del silencio que han tenido estas familias en los colegios, sacar del armario esa diversidad que siempre ha estado ahí, aunque oculta". "No es tanto una cuestión de normalizar, porque todos somos diversos alguna manera, sino de respeto a esa diversidad", ha señalado.

La guía educativa, y el proyecto en general, serán presentados este martes en la Casa de la Mujer, en un acto organizado desde las 18:30 horas el torno al Día Internacional de las Familias. Participarán docentes de centros educativos que han trabajado el proyecto en sus aulas, AMPAS, y asociaciones que han tomado parte en su puesta en marcha.