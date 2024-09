Julia Moreno, psicóloga: “La red flag es ver a un divulgador ofreciendo tips baratos de algo que es complejo”

Julia Moreno es psicóloga, sexóloga, y terapeuta de parejas y ha encontrado en las redes sociales un espacio cercano y práctico donde divulgar sobre las relaciones amorosas.

¿Qué te llevó a ser psicóloga?

No te podría decir solo un motivo para estudiar psicología, fue conjunto de circunstancias. Tenía en mente hacer criminologia o derecho, pero al final me decanté por psicología que era algo que me llenaba desde pequeña, jugaba a ser psicóloga sin saberlo, sentaba a mi madre en el sofá y le pasaba cuadernillos de autoayuda, y me encantaba.

¿De dónde nace o a qué responde su interés por las relaciones amorosas desde un punto de vista psicológico y del análisis conductual?

Mi interés viene por una de mis peores experiencias vitales, una relación que tuve de los 16 a los 19, una relación llena de sufrimiento que me hizo perderme a mi misma por completo. Pero tambien viene de que siempre me había gustado el tema del amor, siempre he visto series, películas, escuchado canciones de amor, he escrito poesía de amor... soy una intensa. También vine de mis influencias familiares porque mi familia es super cristiana y siempre se ha reflexionado mucho sobre el tema del amor. Mi interés por el análisis conductual vino en la pandemia, que todos teníamos muchísimo tiempo y yo decidí invertirlo en aprender cosas aparte de mi carrera. Estaba en el momento y en el lugar adecuado, el análisis conductual es la base de la psicología, tendría que ser la base de todo psicólogo, conocer las bases de las leyes del aprendizaje.

Cuenta con 70.000 seguidores en Instagram. Las redes sociales son un arma de doble filo, encontrará apoyos, pero también detractores ¿cómo lo gestiona?

No tengo mucho hater ni gente que venga a molestar, siempre hay algún rancio que se aburre y no hace críticas constructivas, pero suelo gestionarlo bastante bien, al principio me costaba más. Me lo tomo como algo que es inherente a exponerse aunque no debería serlo y tampoco pongo mucho esfuerzo en gestionarlo porque no me afecta demasiado. Hay malas rachas en las que el algoritmo no te quiere nada y sientes que tu contenido no está siendo valorado y otros momentos en los que pegas un boom. Es una relación intermitente la de las redes.

¿Cómo diferenciar del buen cometido, el profesional, de la pseudo ayuda?

En el momento que tu ves un psicologo o psicologa o una persona que divulga en redes sobre salud mental hablado de tips baratos del estilo de “cómo dejar a tu ex”, “cómo no volver con tu ex” o “cómo no ser dependiente emocional”, huye porque la conducta para bien o para mal es complicada y compleja, depende de muchos factores y nunca un tip barato te va a ayudar a superar un problema. En general los problemas requieren de un trabajo, no digo que terapia ya que no siempre necesitamos terapia, pero con tips rápidos y baratos no se llega a ningún lado. Yo creo que la red flag es ver a un divulgador ofreciendo tips baratos de algo que es complejo.

La psicología está saliendo de la “zona oscura”, cada vez son más las personas que se deciden a pedir ayuda y los profesionales en esta materia sois a su vez más reconocidos. Pero, la sociedad tendemos a pensar de vosotros que sabéis perfectamente cómo enfrentaros a los problemas en todas las situaciones de la vida ¿cuánto de erróneo tiene este pensamiento? ¿por qué?

Ser psicólogo te da muchas herramientas y eres consciente de muchas cosas, pero eso no te salva de que te rompan el corazón, de tener una crisis de ansiedad o de depresión, de hacerlo tu también mal… para nada, la gente que piensa eso que yo creo que cada vez es menos está totalmente equivocada.

¿Cuál ha sido la experiencia que más le ha transformado hasta ahora en su vida?

La experiencia que más ha transformado mi vida por completo fue la relación que tuve con 16 años que me hizo replantearme absolutamente toda mi vida. Fue muy doloroso salir de esa relación, vivir más, salir menos, pero me hizo replantearme quien era y quién quería ser.

¿Cómo surge la idea de escribir el libro que acaba de presentar y porqué un libro en la era de las nuevas tecnologías?

Siempre había tenido la idea de escribir un libro, pero surge de forma más potente en 2022, hago mi vision board y dije, quiero escribir un libro. De repente me empezaron a hablar editoriales, fue increíble. Aunque leamos menos es tan importante poder escribir algo para ayudar a la gente, para mi era crucial hacer eso en algún momento de mi vida, surge de la necesidad de salvar a la gente de que no pasasen por lo que yo había pasado.

Usted misma lo define como una guía práctica, divertida que obligará a quien la lea a reflexionar ¿la generación Z tiene tiempo y está preparada para reflexionar?

Creo que somos una generación que a pesar de lo que se dice de nosotros reflexiona muchísimo, tenemos mas acceso a información, tenemos más herramientas, vamos muy rapido y la cultura en la que vivimos nos lo exige, pero nos detenemos mucho a reflexionar de lo que queremos y lo que no. Yo creo que con el libro he conseguido crear algo que es práctico y a la vez no te deja igual.

Se ha ganado el apelativo de Dolly Alderton de la generación Z ¿Qué significa para usted?

Esto me hace mucha gracia, pero para nada creo que sea yo la Dolly de la generación Z, creo que tenemos dos estilos muy diferentes, ella no es psicóloga. Yo, a pesar de que cuento un poco mi historia, me enfoco más en las herramientas, te voy a hablar de herramientas psicológicas que te van a funcionar. Mi objetivo no es hablar de mi.

¿Qué consejo daría a las personas que comienzan una relación?

Que sepan que quieren, que tengan un criterio de lo que quieren y lo que no. Yo no te puedo ir con mi libro y decirte si te lees esto vas a tener una relación perfecta, no, a relacionarse se aprende porque querer es una conducta, pero que tengan un criterio, preferencias, aspectos no negociables y minimos en una relación.

Y ¿para aquellas que han finalizado una relación de pareja?

Mi tema favorito, los duelos y las rupturas. Así como resumen les diría que se permitiese llorar pero también vivir. Hay que hacer un balance entre esas dos cosas, está bien que lloremos pero también hay que transitar nuestra propia vida.

En alguna ocasión ha confesado que dudó entre estudiar psicología o criminología ¿Queda pendiente esta otra opción para algún momento de su vida?

No descarto formarme o hacer algún curso, pero otra carrera de momento no. Estoy con lo mio que es lo que he querido hacer siempre y lo que más me gusta. Ahora estoy haciendo un curso de finanzas, igual mañana me apunto a cocina, soy una persona muy inquieta pero estudiar otra carrera ahora mismo no entra en mis planes.

Y, por último, cuando finaliza el día ¿a qué dedica su último pensamiento? Por si esto puede servir a las personas que lean esta entrevista

Mi último pensamiento creo que es lo que está pasando en el capítulo de Gossip Girl que estoy viendo. Pero intento que sean de agradecimiento o de hacer una introspección de cómo ha sido ese dia para mi, si ha sido un día malo pues apechogo, todos tenemos días malos, y si ha sido un día bueno trato de agradecer, pero estoy trabajando en esto porque me cuesta mucho, soy humana y también me cuestan estas cosas.