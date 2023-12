La alcaldesa 'todoterreno' del municipio menos poblado de Asturias pide ayuda en internet para cubrir una vacante laboral

María Díaz Fidalgo tenía 67 años cuando pasó de ser una ama de casa a asumir la alcaldía del municipio de Yernes y Tameza, el menos poblado de Asturias con tan sólo 50 residentes habituales de los 133 que hay empadronados. Dos años después, con las clases avanzadas de informática que le impartió su hijo Javier, se maneja perfectamente con las redes sociales que se han convertido en su principal altavoz y la mejor herramienta para promocionar el concejo y solicitar ayuda cada vez que un puesto de trabajo queda vacante.

Ya lo hizo en diciembre de 2022 cuando publicó un tuit en la red social X (antigua Twitter) donde solicitaba cubrir una plaza de auxiliar administrativo a través de un contrato en prácticas para jóvenes menores de 30 años y animaba a los posibles aspirantes a presentarse avisando que la persona que se presentara tenía muchas opciones de conseguir el puesto. Incluso se ofrecía a ayudar a buscar alguna casa de alquiler si el problema es el desplazamiento.

La plaza se ofertaba en Villabre, en Tameza, donde se ubica el ayuntamiento, y la alcaldesa especificaba que desde Oviedo se tardaba en llegar al pueblo una media de 55 minutos en coche. Pablo Rodríguez Menéndez superó la prueba y se adaptó perfectamente al puesto de trabajo y al municipio.

La ilusión por la llegada de Pablo se acaba de difuminar, un año después, al haber finalizado el período de contratación. El joven ya ha abandonado el concejo para incorporarse a otra plaza que se ha ofertado en el municipio asturiano de Teverga. Una marcha que ha obligado a realizar una nueva convocatoria que ha quedado desierta, como la propia alcaldesa ha anunciado a través de este tuit.

Al final la plaza de aux. admin. quedó desierta, así que mientras entra una persona nueva abriré yo el ayuntamiento intentando ayudar a los vecinos y vecinas.

Si necesitáis hacer algo os recomiendo llamar antes. El teléfono del ayuntamiento 985972663 también está desviado a mi. pic.twitter.com/4x2nXr0pbv — María Díaz Fidalgo (@MariaDiazYernes) 3 de diciembre de 2023

“Ahora abro y cierro yo misma el ayuntamiento. Pongo un horario de lunes, miércoles y viernes de 11 de la mañana a tres de la tarde, para que los vecinos y vecinas sepan cuándo estoy para atenderles en los trámites administrativos que precisen, pero es un horario flexible, porque depende de lo que esté haciendo ese día”, explica la alcaldesa a elDiario.es Asturias.

María vive con su familia en la localidad de Piedras Blancas, en el concejo de Castrillón, e invierte más de una hora de trayecto en recorrer las empinadas carreteras que le conducen hasta la casa consistorial. Ella tiene casa también en el concejo y por eso cuando hay un tema que requiere su presencia a primera hora en el ayuntamiento se queda a pernoctar. Al día siguiente, el horario de apertura del ayuntamiento oscila entre las ocho y media y las nueve de la mañana.

La primera edil está deseando cubrir la plaza de administrativo ya que una de sus principales preocupaciones es “no meter la pata” con el registro municipal. Asegura que Pablo le dio unas clases antes de irse a Teverga, pero ella es consciente de que puede equivocarse y quiere evitarlo antes de que se produzca: “yo no soy administrativa y ese es un tema que me preocupa”, señala.

Una plantilla municipal muy exigua

La plantilla municipal es muy exigua y esa es la razón por la que cualquier contratiempo puede causar todo un desbarajuste en la organización. La alcaldesa no puede contar actualmente con el apoyo de la auxiliar administrativa que venía realizando las funciones de secretaria ya que está de baja laboral desde hace varios meses.

No obstante, respira aliviada porque la secretaria-interventora oficial que disfrutaba sus vacaciones ya se incorporó este miércoles, día 13, tras agotarlas. Hasta ahora, ella se encontraba a diario sola con la empleada de la limpieza.

Con este panorama, ha tenido que ingeniárselas para suplir la falta de personal tan frecuente en los pueblos de la España vaciada. Y lo ha hecho asumiendo ella misma más responsabilidades y, como comenta en el tuit, a sus habituales gestiones municipales se suma incluso el hacerse cargo de la apertura y cierre de la casa consistorial.

Yernes y Tameza lo conforman los pueblos de Villabre, Fojó, Villaruiz, Yernes y Vendillés. En el municipio viven 50 personas y no hay población infantil. La primera edil hace un llamamiento público al empadronamiento en el municipio, ya que es un tema vital para que puedan recibir ayudas económicas.

Actualmente el presupuesto municipal asciende a 300.000 euros anuales, una cantidad que se considera insuficiente para atender las demandas de la población donde la limpieza de los montes y las carreteras ocupan la mayoría de las inquietudes de los habitantes de este concejo.

La alcaldesa estudia la fórmula para captar la atención de los jóvenes menores de 30 años que quieran acudir a su llamamiento para ocupar la plaza de administrativo que tanta falta le hace. Dice que a la convocatoria de este año sólo se habían presentado dos candidatos: un chico que optaba a esta plaza y a otra en Mieres y que obtuvo esta última y otra chica que llegó a inscribirse pero no se presentó al examen.

Está claro que si no te mueves en redes sociales parece que no existas y mucha gente gracias a los tuits van conociendo que existimos

Otras personas se han puesto en contacto con ella para ver si había la posibilidad de cambiar las bases para que los requisitos se ajustaran a sus perfiles. Todas tenían en común que superaban la edad máxima de 30 años. “He tenido llamadas de gente de 34, 37 e incluso de 60 años a quien le faltaba pocos años para retirarse y necesitaba cubrir tiempo de cotización”, comenta.

La alcaldesa agradece el ofrecimiento de otras personas, como la de un vecino de Oviedo, ya jubilado, que se ha ofrecido a ayudarla en todo lo que necesite: “desde ir a llevar algún papel o en lo que le dijera que me hacía falta y la verdad es que no me esperaba esta repercusión”, dice entre asombrada y emocionada.

Aunque no le gusta que se la identifique exclusivamente como “la alcaldesa tuitera”, es consciente de que su gran habilidad en el manejo de las redes sociales la ha ayudado a promocionar el concejo, del que mucha gente no había oído nombrar jamás.

“Está claro que si no te mueves en redes sociales parece que no existas y mucha gente gracias a los tuits van conociendo que existimos”, admite esta ama de casa-alcaldesa-tuitera que busca atraer población al municipio menos poblado de Asturias.