Recogida de firmas en Change.org en contra de recuperar el cheque bachillerato

La Plataforma por la Escuela Pública ha iniciado una recogida de firmas y ha convocado una concentración contra la decisión del Gobierno riojano de recuperar el cheque bachillerato que supone, han dicho, financiar a empresas en detrimento de la inversión en centros públicos. Bajo el lema 'En defensa de la Escuela Pública, contra el Cheque Bachillerato' la Plataforma por la Escuela Pública se concentrará el 16 de mayo, a las 19:00 horas, frente al Palacete de Gobierno. Mientras, ha iniciado una recogida de firmas a través de change.org.

En rueda de prensa, Nieves Esteban, miembro de UGT y como portavoz de la Plataforma, ha mostrado su firme rechazo al cheque bachillerato, anunciado por el consejero de Educación del Gobierno Regional, Alberto Galeana. Con este cheque, ha manifestado, se busca financiar los estudios de bachillerato a alumnos en empresas educativas, donde este nivel no es gratuito por no estar concertado. Para la plataforma por la Escuela Pública de la Rioja, “no es de recibo que se derive a centros privados la financiación necesaria para la enseñanza pública riojana”.

Considera que este dinero podría emplearse en otras partidas, como la bajada de ratios, la mejora de los comedores, la atención a la diversidad o atender las reclamaciones de los profesores de Formación Profesional que no están integrados en el grupo A-1. “Sorprende que no se atienda la petición de bajar las ratios en primaria, no se amplíe la escolarización de cero a tres años a todos los centros públicos o no se mejoren los servicios como el comedor escolar, mientras nos encontramos con fugas monetarias para financiar la matriculación en centros privados”, ha dicho.

La plataforma por la Escuela Pública riojana, ha relatado, “defiende a ultranza los derechos de todos los estudiantes a recibir la mejor educación dentro del sistema público riojano y rechaza que se deriven fondos necesarios para la red pública a empresas privadas”. En este sentido, ha recordado que el concierto a centros privados comenzó como un soporte a la escuela pública, pero ha llegado un momento en el que la oferta pública es suficiente.

“Nosotros creemos desde la Plataforma que hay una oferta suficiente en los centros públicos para recibir a los alumnos de bachillerato. Entonces, no creemos que sea necesario dar esos ochenta euros a las familias”, ha dicho.