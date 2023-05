La alcaldesa 'tuitera' del municipio menos poblado de Asturias disputará el 28M “sin carambolas”

“Para los ciclistas que necesitéis en #Yernes llenar los bidones dejé la manguera en la portilla. Ya estuve llenando varios e igual luego no ando por aquí. #Fancuaya #LaVuelta22”. Con este tuit, María Díaz Fidalgo (@MaríaDíazYernes), la alcaldesa de Yernes y Tameza, el municipio menos poblado de Asturias –con apenas 50 residentes de los 133 empadronados– ha superado a cualquier campaña de promoción turística. Era su original forma de recompensar el esfuerzo de los ciclistas y su agradecimiento a la organización de la Vuelta a España por programar que la octava etapa culminara, el 27 de agosto de 2022, en el alto de montaña del Colláu Fancuaya.

A partir de ese momento, en su cuenta personal de Twitter comenzaron a acumularse los likes y los retuits y empezaron a ser muy celebradas cada una de sus publicaciones, que suele acompañar con fotografías sobre cuáles son los accesos más adecuados para llegar al municipio y evitar así errores indeseados de los navegadores y sus mapas, con los cortes y tiempos aproximados caminando a cada punto y zonas de aparcamiento.

María Díaz ya es conocida como “la alcaldesa tuitera”. A esta red social también acudió cuando, tras dos convocatorias fallidas, vio que el ayuntamiento podría paralizarse si no se cubría a través de un contrato en prácticas una plaza de técnico administrativo, después de la finalización del periodo del plan de empleo del trabajador anterior.

Al comprobar que no había candidatos para la oferta, la alcaldesa incluso se ofreció a buscar una casa de alquiler en el pueblo al posible aspirante. Un reclamo que cumplió su objetivo con la llegada de Pablo Rodríguez Menéndez, que superó la prueba y se ha adaptado perfectamente al puesto de trabajo y al municipio.

Para los ciclistas que necesitéis en #Yernes llenar los bidones dejé la manguera en la portilla. Ya estuve llenado varios e igual luego no ando por aquí. #Fancuaya #LaVuelta22 pic.twitter.com/f5TiUBSEPy — María Díaz Fidalgo (@MariaDiazYernes) 27 de agosto de 2022

Volvemos a convocar la plaza. Hasta el 10 de enero os podéis presentar. Vistos los antecedentes... la persona que se presente tienen muchas opciones de conseguir el puesto.

Os puedo ayudar a buscar alguna casa de alquiler si el problema es el desplazamiento. pic.twitter.com/xSwGtwMk1j — María Díaz Fidalgo (@MariaDiazYernes) 31 de diciembre de 2022

De ir de número 4 en la lista socialista a coger el bastón municipal

María Díaz encabeza la lista electoral del PSOE para los próximos comicios del 28M. Es la primera vez que lo hace, ya que accedió a la alcaldía de Yernes y Tameza por una auténtica carambola. En las elecciones municipales de 2019, ella partía desde el número cuatro como independiente en la candidatura del PSOE que lideraba por aquel entonces Manuel Fernández Tamargo. La lista socialista fue la más votada y al constituirse la corporación municipal fue nombrada como concejala de Bienestar Social y Cultura.

Sin embargo, en pleno confinamiento por la crisis sanitaria de la Covid-19, la Guardia Civil sorprendió a Manuel Fernández Tamargo cuando circulaba con su coche durante el toque de queda y no pudo justificar las razones por las que se encontraba en la vía pública fuera del horario permitido.

Este incidente, ocurrido antes de las Navidades de 2021, provocó la dimisión del alcalde, que siguió formando parte de la corporación como concejal. Con su dimisión, el turno pasaba al teniente alcalde y número dos en la lista, Manolo Patallo, que renunció al cargo aduciendo razones laborales y familiares. Y lo mismo ocurrió con la número 3, Lidia Quirós, que también descartó este puesto.

La Federación Socialista Asturiana (FSA) propuso entonces a la número cuatro, María Diaz, que accedía a la alcaldía, tras un acuerdo unánime del Grupo Municipal Socialista. Con 67 años, esta ama de casa nacida en Yernes cogía el bastón de mando en un pleno municipal celebrado el 26 de enero de 2021. Se convertía además en la primera mujer que asumía este cargo en este pequeño municipio.

El próximo 28M, María Díaz disputará los votos de sus vecinos con Manuel Fernández Tamargo, quien tras abandonar el PSOE ha formado un nuevo partido con el que concurrirá a la cita electoral: 'Aytamos'.

Fijar población, mejorar las comunicaciones, apostar por el turismo y mejorar las condiciones del sector ganadero, el predominante de esta zona de este municipio de montaña, eran entonces los principales objetivos de María Díaz para afrontar los dos años y medio que quedaban de mandato. Unos retos que quiere continuar en esta nueva etapa si sale elegida entre sus vecinos.

“Llegué a la alcaldía un poco por carambola”

“Yo llegué a la alcaldía un poco por carambola porque los anteriores a mí no lo querían coger y alguien lo tenía que hacer porque, si nadie lo cogía, ¿Qué hacemos?. Me tocó a mí. Unas veces tienes más preocupaciones que otras pero poco a poco se va tirando”, resume sobre el momento crucial de su vida en el que tuvo que tomar las riendas del consistorio. Aunque no estaba acostumbrada a la vida política, ha tenido que ir aprendiendo los entresijos de la política municipal y asegura que hoy por hoy no se arrepiente de haber aceptado el cargo.

María Díaz reconoce que podría haber tenido una vida bien distinta si hace cuatro años no se hubiera embarcado en esta aventura política, de forma totalmente altruista. De cara a la campaña del 28M asegura que, de momento, se lo está tomando “con tranquilidad” porque aunque sabe que tendrá que dar “algún mitin” no ha preparado nada especial porque conoce perfectamente cuáles son las necesidades del municipio y la forma de ayudar a sus vecinos.

Entre sus principales preocupaciones figuran la mejora de las condiciones de la carretera AS-311, que va de Grado a Villabre y la carretera que conduce de Villabre al puerto Maravio, lograr la dotación de agua suficiente para que el ganado aguante en el monte todo el verano, así como lograr la fórmula mágica para acabar con la despoblación, aunque admite que es un tema que le preocupa pero muy complicado de resolver, ya que en el municipio apenas hay gente joven.

Lograr que cada 15 días puedan contar con la presencia de un médico y una enfermera es otra de sus aspiraciones, ya que, según expone, actualmente suben una vez al mes y de momento no hay personal suficiente para cubrir las bajas y las vacaciones.

“Estoy muy orgullosa de mis raíces en el municipio”

En Yernes y Tameza hay empadronados 133 habitantes, pero apenas llega a 50 el número de residentes. En su mayoría, son gente mayor y la ganadería es la principal forma de vida. Entre otros temas, llevará a su campaña la reparación de carreteras, la limpieza de los montes para poder tener pasto para el ganado y las reparaciones de bebederos.

El municipio está formado por dos parroquias: Yernes y Tameza. El primero está compuesto por el pueblo que lleva la misma denominación de Yernes, y el pueblo de Vendillés, mientras que Tameza está integrada por tres pueblos: Villabre, donde se ubica el ayuntamiento, Villaruiz y Fojó.

María Díaz está muy orgullosa de sus raíces. Nació hace 69 años en Yernes, el mismo pueblo de donde son originarios sus padres, su abuelo paterno y su abuela materna, mientras que su abuelo materno era de Sograndio de Proaza y su abuela paterna era de Villaruiz.

“Empecé con 65 años en la política municipal por casualidad”

María Díaz explica que a los 65 años entró en la política municipal “también por casualidad”, porque quería aportar su granito de arena y mantener vivas algunas de las actividades que estaban abocadas a su fin. Entre otras, los talleres de manualidades, de memoria, de cuero y de tallas que eran seguidos con interés por los vecinos todos los fines de semana y que en un principio no estaba previsto que se les diera una continuidad. En ese momento, ella entró como independiente en la lista socialista y sólo se afilió al partido el pasado año. La corporación municipal está formada por tres ediles del PSOE, uno de PP y uno de Aytamos, que celebran plenos cada tres meses.

Su hijo Javier, que le hizo abuela de una niña llamada Iria que pronto cumplirá seis años, es el que le adentró en el mundo tecnológico y en las redes sociales, donde actualmente tiene perfiles abiertos en Facebook y Twitter. De momento, no le atraen ni Instagram ni TikTok. Sus publicaciones en redes sociales hacen referencia a las obras que se realizan en el ayuntamiento, a la promoción del municipio o a temas o noticias curiosas que le llaman la atención.

“Si nos quedamos sin personal, tendré que pedirlo por redes sociales”

“Mi hijo Javier quería que aprendiera con el ordenador. Él me hizo de Facebook y ahora me asesora cuando ve los comentarios que pongo en Twitter. Procuro sacar noticias interesantes, obras, temas de cultura, reuniones... pero temas personales no pongo ninguno”, advierte.

El ayuntamiento cuenta con un presupuesto que ronda los 200.000 euros, una cantidad que María Díaz considera insuficiente y que obliga, en muchas ocasiones, a depender de las ayudas autonómicas o de las subvenciones.

La plantilla municipal está integrada por una auxiliar administrativa, una limpiadora y cuatro trabajadores –entre ellos Pablo Rodríguez, que tiene un contrato en prácticas– que están contratados a través del plan de empleo.

“Si se acaba el plan de empleo, que dura un año, no tenemos personal. Tendré que pedirlo por redes sociales”, comenta entre risas la alcaldesa tuitera.