Los empresarios de teatro de Asturias piden certezas al gobierno de Gijón sobre la programación de obras en asturiano

Treinta y un compañías de teatro que conforman la Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Asturias (EscenAsturias) han remitido una carta a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en castellano y asturiano, para que “exprese claramente cómo va a ser la política cultural de los próximos años”.

Lo hacen ante las declaraciones de la concejala de Festejos y portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Sara Álvarez-Rouco, que en una entrevista radiofónica ha manifestado su deseo de no permitir en la ciudad espectáculos que utilicen el asturiano.

“La hemos conocido como alcaldesa de un gobierno de Foro en Gijón durante dos legislaturas”, afirman las compañías teatrales, en referencia a los ocho años en los que Moriyón estuvo al frente del consistorio gijonés, entre 2011 y 2019. “¿Ha cambiado su relación con la llingua asturiana? ¿El Ayuntamiento de Gijón va a defender una actitud antidemocrática?”, le preguntan directamente.

En la carta EscenAsturias rechaza cualquier tipo de política cultural que “promueva censura en los procesos de creación” y entienden que la alcaldesa también. Por eso le solicitan que aclare “cuál va a ser su modelo de gestión cultural” para los próximos cuatro años ante lo que califican como “declaraciones inesperadas y muy preocupantes” de la concejala de festejos.

“Exigimos certezas porque sin ellas no merecerá la pena crear ni generar riqueza cultural en Gijón”, añaden y piden una “rectificación pública” de las afirmaciones de Álvarez Rouco, que “suponemos que nadie más de su equipo de gobierno comparte”. “No podemos tolerar un perfil de gobierno autoritario y limitador de derechos fundamentales, entre ellos uno de los pilares de la cultura como es la libertad de expresión”, finalizan.

La producción teatral en asturiano de las 31 compañías asociadas a EscenAsturias es difícil de cuantificar, según su directiva. Al no tratarse de una lengua oficial, muchas de las compañías sólo producen en castellano, otras en asturiano y algunas en ambas lenguas. Pero la pérdida de negocio, en caso de que no se permitan estas representaciones, no es lo que motiva la carta enviada a la alcaldesa.

El presidente de EscenAsturias, Roca Suárez, en declaraciones a elDiario.es Asturias asegura que “el problema no es que se programe más o menos en asturiano si no que se valore censurar un espectáculo porque sea en asturiano”. Suárez recalca que estamos hablando de “censura” y añade que después de ésta “vendrán espectáculos que hablen de memoria histórica o de igualdad o de cualquier tema con el que ellos no estén de acuerdo”.

Roca Suárez quiere que no se olvide que hace apenas dos días en el Ayuntamiento de Valdemorillo, en Madrid, el equipo de gobierno de PP y Vox ha cancelado la representación teatral de 'Orlando', de Virginia Wolf que estaba ya programada para el mes de noviembre. “La cuestión clave de todo esto es la censura y la injerencia política”, advierte. Por ahora la alcaldesa Carmen Moriyón no ha respondido a las compañías teatrales.