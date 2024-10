Oviedo aprueba subir el IBI y las tasas de basura y agua para 2025 con los votos del PP y el rechazo en bloque de la oposición

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Oviedo ha utilizado su mayoría absoluta en la corporación para sacar adelante en solitario su propuesta de ordenanzas fiscales para 2025.

Los votos de sus 14 concejales han sido suficientes para aprobar una subida del IBI general y de la tasa de recogida de basura, entre otros impuestos.

La oposición en bloque -PSOE, IU-Convocatoria por Oviedo y Vox- ha criticado duramente al equipo de gobierno al que acusan de realizar una “mala gestión económica”.

El pleno del mes de octubre, celebrado ayer, ha aprobado las nuevas ordenanzas fiscales que se traducirán en un incremento del 7 por ciento del IBI general “transitorio y temporal”, que pasa del 0,54 al 0,58, una subida del 80 por ciento sobre el canon de recogida de residuos y del 10 por ciento en el suministro de agua potable.

La concejala de Economía, Leticia González, defendió esta subida de impuestos que, según el PP, busca un equilibrio entre ingresos y gastos para mantener “los excelentes servicios públicos que ofrece y que suponen un compromiso de gestión muy importante”. Además, permitirán “no dejar a nadie atrás y garantizar el desarrollo de políticas ambiciosas orientadas a que Oviedo siga siendo motor económico y laboral” de Asturias.

Las argumentaciones para la subida

Leticia González ha definido cómo será esta subida del IBI: “Se actualiza ligeramente para seguir ofreciendo servicios públicos de calidad y continuar transformando la ciudad, con una subida transitoria con vistas a volver a ajustar a la baja”.

También la nueva tasa de basura tenía una justificación. Para el equipo de gobierno, la explicación es clara: “Es de carácter obligatorio, ya que los ayuntamientos están obligados a repercutir los costes de la recogida en los ciudadanos para cumplir la ley”.

La concejala ha recordado que en Oviedo el precio de esta tasa de recogida de basura llevaba estable y sin incrementarse desde 2015 e incluso ha aseverado que en 2012 se pagaba un “precio más alto que hoy”.

La responsable del área económica también ha atribuido la subida de costes propuesta al incremento de precios del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (Cogersa), que ha cifrado en 80 euros por tonelada, lo que supone un 20 por ciento más, a la espera de un “coste mayor” por la “negligencia” del Gobierno regional, que “no tenía seguro”.

El PSOE culpa al PP de realizar una “pésima” gestión económica

Los concejales de los tres grupos municipales de la oposición han votado en contra de la subida de impuestos para 2025. El edil socialista Javier Ballina, acusó al equipo de gobierno de cambiar de versión en varias ocasiones para explicar este incremento de tasas que su grupo municipal atribuye a “una pésima gestión económica” del PP.

“Primero hablaron de pequeño ajuste, luego culparon al gasto social y ahora al incremento de costes para tapar la verdad incómoda de tener que subir los impuestos”, ha censurado el concejal Ballina.

Para el edil socialista, el PP encara una “verdad incómoda” al tener que aceptar que lleva a cabo una subida generalizada, que en su opinión responde a una “mala” gestión económica y que “no se explica” por el gasto social, que en el mandato del alcalde Alfredo Canteli “se ha reducido un 11,5 por ciento”.

“Otra verdad incómoda -ha añadido- es que la subida responde a una mala gestión económica que se vincula con alguna decisión delirante, como el regalo de cinco millones de euros a un fondo suizo” para adquirir el edificio Calatrava.

Llamazares pide explicaciones

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha exigido al Grupo Municipal Popular que “se explique” y “conjugue la proporcionalidad” de estas cargas.

Ha reconocido las limitaciones del equipo de gobierno y de IU para alcanzar un acuerdo sobre las ordenanzas, y se ha mostrado “abierto” para retos compartidos y poder estar “juntos en otros aspectos estratégicos”, entre otras materias en vivienda y trabajo social.

Vox califica la subida de tasas de fraude fiscal

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha ido más allá y ha calificado la subida de tasas como “fraude fiscal”, tras la promesa electoral del equipo de gobierno de su rebaja.

“Ni los baja, ni los mantiene, los sube”, ha asegurado la edil, que prevé que esta posible rebaja se pueda producir a las puertas de las próximas elecciones municipales.

El debate sobre las ordenanzas para 2025 ha ocupado buena parte de las cinco horas de duración del pleno. La sesión había comenzado con la aprobación de una modificación presupuestaria de 47,2 millones de euros provenientes de la obtención de ingresos superiores a los inicialmente previstos y remanentes.

El Consistorio destinará 46,4 millones de euros de esa cantidad a amortizar deuda y “apartar” 826.000 euros para afrontar una posible liquidación negativa del servicio de aguas durante el último ejercicio.

Las fiestas de San Mateo y la censura

Por otro lado, el pleno también abordó el polémico tema de las fiestas de San Mateo. Y como no podía ser de otra manera, el alcalde defendió su modelo. Según explicó Alfredo Canteli: “Fuimos a las elecciones con un modelo y lo cumplimos. Aunque haya chiringuitos o como se llamen ahora que no nos gusten, el sistema es cien por cien democrático y tenemos todos que atenernos a ello. Se estuvieron dando 30 años a dedo. No se puede cuestionar el éxito de las fiestas, las pateé día y noche y la participación fue extraordinaria”, argumentó.

La concejala de Festejos, Covadonga Díaz, y la concejala socialista Sonia Fidalgo entraron en un debate sobre la censura al dj ovetense Isaac Corrales, cuya actuación fue cancelada horas antes de salir al escenario de La Ería, el pasado 19 de septiembre.

Covadonga Díaz negó cualquier atisbo de censura e incluso insistió en que ni siquiera llegó a ver la imagen que Isaac Corrales había subido a sus redes donde aparecían calles de Oviedo vacías durante las fiestas a las que añadió el emoticono de un cactus y una bola del desierto.

La polémica de la cancelación

“Una foto de ese señor me trae sin cuidado”, llegó a afirmar la responsable del área de Festejos que en días pasados argumentó que no llegó a ver la imagen porque tenía bloqueado al dj en sus redes sociales.

Covadonga Díaz señaló que la causa de la cancelación se debía a un problema de horario, ya que se preveía que las actuaciones que iban a ofrecer Dani Fernández y Viva Suecia esa misma noche que iba a actuar Isaac Corrales iban a “alargarse” en un día laborable, por lo que se instó a la productora para que cancelara alguna actuación para cumplir el horario. Una argumentación de la que discrepó abiertamente Sonia Fidalgo.

La corporación tampoco ha dado de paso una moción de urgencia de Vox que proponía instar al Gobierno local a rechazar la política de “puertas abiertas a la inmigración ilegal”, que ha contado con los votos a favor únicamente de las tres concejalas de esta formación y el voto en contra del PP, PSOE e IU-Convocatoria por Oviedo.