Oviedo aprueba abrir La Vega a la ciudadanía con el consenso político y el rechazo del movimiento social

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo, celebrado este martes, no ha deparado sorpresas y ha aprobado el convenio suscrito entre las tres administraciones -local, autonómica y estatal- para la reordenación urbanística y puesta en valor de La Vega, con los 23 votos a favor del equipo de gobierno del PP y el apoyo de los ediles del PSOE e IU-Convocatoria por Oviedo. Por contra, las tres concejalas de Vox se han abstenido.

El convenio ya había pasado el filtro de la comisión de Urbanismo la pasada semana. El documento ahora aprobado en el pleno incorpora parte de las 809 alegaciones presentadas.

Salvado ya este último tramo, a partir de ahora se entra en otra fase con la que se iniciará la “transformación necesaria” para alcanzar los objetivos del acuerdo.

El concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, Nacho Cuesta, ha explicado que una vez concluido ya el proceso de negociación entre las tres administraciones, se da paso a implementar un “diversificado régimen de usos”, con la creación de más de 20.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes, la habilitación de hasta 100.000 metros cuadrados de uso residencial, el mantenimiento del patrimonio, como la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados, o la formación de un polo de desarrollo económico empresarial.

El edil ha reconocido que hasta llegar al salón de plenos se ha seguido un proceso “sumamente laborioso y complejo” donde, por el camino, se han encontrado con las movilizaciones de movimientos sociales, ciudadanos y plataformas como “Salvemos La Vega” y ha censurado que, entre los críticos que han firmado, pudieron distinguir las de un ex alcalde y una exvicealcaldesa de la capital asturiana.

Los cambios en el convenio

Cuesta ha explicado que el convenio incorpora una serie de modificaciones que ha calificado como “menores, casi terminológicos” respecto al inicial que, bajo su prisma, “no afectan a la operación, ni a las contraprestaciones pactadas.

Si para el concejal de Planeamiento las modificaciones introducidas suponen la incorporación de cambios “menores”, la interpretación del portavoz socialista es la contraria ya que opina que se trata de cambios “significativos” respecto al proyecto inicial.

Uno de los cambios principales, que ha significado un punto de discordancia entre el PP y el PSOE, es el lugar por dónde discurrirá finalmente el acceso hasta Oviedo, una cuestión que el convenio deja en manos de un estudio posterior pero que los populares plantean que se lleve a cabo por el interior del recinto, por la nave de cañones, mientras que los socialistas defienden que se hagan en paralelo al muro.

El texto modificado incorpora ahora la coletilla “se estudiará la posibilidad” de incluir un nuevo trazado del Bulevar de Santullano por el interior del conjunto, mientras que el anterior documento recogía que este trazado “se planificará”, un matiz importante.

El ayuntamiento sostiene que a partir de ahora queda supeditado a los instrumentos de planeamiento urbanístico y condicionado a los estudios arqueológicos, patrimoniales, de movilidad y medioambientales.

Otro de los cambios más destacados ha sido la superficie que se utilizará para construir viviendas ya, que, aunque mantiene los 100.000 metros contemplados desde el principio, el documento abre la puerta a que parte de la superficie edificable se proyecte fuera de La Vega, y establece que la totalidad de los pisos sean públicos, frente al 30 por ciento que se barajaba inicialmente.

Las modificaciones también han alcanzado al denominado proyecto de 'torre Asturias', edificio de unas 25 plantas, que ha sido descartado por la falta de consenso político y social.

Cuesta (PP): “Es un proceso sumamente ilusionante”

Una vez firmado el convenio con el Principado y el Ministerio de Defensa, se iniciarán con carácter inmediato los trabajos necesarios para acreditar la existencia o no de vestigios arqueológicos y el desbroce y adecuación del espacio para que sea puesto a disposición de los ovetenses.

El concejal Cuesta ha definido este acuerdo como un “éxito colectivo” y en su lista de agradecimientos ha enumerado numerosos nombres de personas vinculadas a las tres administraciones implicadas. En primer lugar, a sus máximos responsables como la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que se concedió recientemente la medalla de oro de la ciudad, al presidente del Principado, Adrián Barbón, y, por supuesto, al alcalde Alfredo Canteli por haber estado desde el inicio involucrados en ello.

Especial agradecimiento porque se ha podido alcanzar un acuerdo procedente de tres administraciones de “distinto signo político” para favorecer el futuro de La Vega para Oviedo, ha recalcado.

El concejal ha asegurado que el deseo del ayuntamiento es que este equipamiento pueda abrir para el disfrute de la ciudadanía “en el menor tiempo posible”.

Ha reconocido que este es un proceso “sumamente ilusionante y apasionante” y, aunque ha reiterado que al frente estaba liderando el PP, ha transmitido un mensaje de “mano tendida” a los demás grupos de la oposición para su colaboración en llevarlo adelante, aunque no ha ahorrado tiempo en pedirles que sea “con lealtad y responsabilidad” para mejorar y enriquecer una propuesta que es “sumamente positiva” para Oviedo.

Es más, ha incidido en que no deben perder “ni un solo minuto” para ponerse a trabajar en esta actuación, aunque ha admitido que la jornada de este martes es “un día para congratularnos de que las tres administraciones han priorizado el interés general”.

Llaneza (PSOE): “La Vega será lo que quieran los ovetenses”

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carlos Fernández Llaneza, ha utilizado la palabra “satisfacción” para definir el estado de ánimo tras la ratificación del convenio: “Estamos satisfechos. Es una victoria política de toda la ciudadanía”, ha dicho. Además, ha valorado positivamente que las actuaciones que se vayan a desarrollar en La Vega quedan supeditadas a un futuro planeamiento urbanístico que se pueda definir “entre todos”.

El grupo socialista ha señalado que el futuro de La Vega será “lo que quieran los ovetenses que sean”, ya que el documento aprobado, a juicio de su portavoz, “no impone ningún resultado final”.

Además, ha revindicado la acción de la ciudadanía y de su grupo en los cambios introducidos en el convenio, que permitirán a la fábrica ser un eje “central y vanguardista” de la capital asturiana.

A priori, la sesión de este martes parecía que iba a convertirse en un mero trámite. Sin embargo, aunque todos los ediles entraron al salón de plenos con el sentido de su voto ya cerrado y era ya conocido que el convenio iba a aprobarse, se pudo constatar la distancia que separa al equipo de gobierno del PP y al PSOE.

Frente a la concordia en términos dialécticos de las intervenciones entre el concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, Nacho Cuesta, y el concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, aunque lógicamente la defensa de las frases que intercambiaban respondiera cada una a su ideario político, el tono y el contenido se tornaba bastante más frío y distante cuando la réplica y contrarréplica se producía cuando los interlocutores eran los socialistas.

Así, no faltaron los reproches del PP a Carlos Fernández Llaneza, por haber publicado un comentario en la red social X donde, según exponían desde las filas de los populares, se atribuía un éxito en el tema del vial, que no le correspondía. Unas palabras a las que él respondió afirmando que “no ha sido solo un éxito del PSOE sino de la ciudadanía de Oviedo”. A continuación reproducimos el comentario del portavoz socialista que ha provocado la inmediata reacción del PP.

Llamazares: “Es un acuerdo histórico”

Por el contrario, el tono y las formas han sido mucho más suaves cuando el PP se refería a IU-Convocatoria por Oviedo por su política de “no bloqueo” a las propuestas del equipo de gobierno. Su portavoz, Gaspar Llamazares, ha optado por no entrar en esta discusión sobre “quién puso más” porque, en su opinión, “enmarañaría el debate” y él es partidario de buscar políticas de consenso y no de confrontación. Así, ha resaltado que la aprobación del convenio responde a una votación “histórica” que se ha alcanzado con un consenso político “amplio”.

Llamazares ha reclamado que La Vega sea “clave en la reactivación” de la industria biotecnológica de la zona y en la “integración de los barrios” del entorno, con equipamientos y servicios públicos. Ha destacado igualmente que este acuerdo es una “palanca fundamental” para Oviedo.

El portavoz ha valorado positivamente los cambios introducidos, de tal forma que, bajo su criterio, “del primer convenio al definitivo las cosas han mejorado”. Ha hecho alusión asimismo a las alertas que desde ICOMOS, el organismo vinculado a la UNESCO, se han emitido advirtiendo sobre el “alto riesgo” de afección en el conjunto industrial de la fábrica de armas de La Vega en Oviedo y donde recomienda que se acometa un proyecto acorde con los valores patrimoniales.

Ha afirmado que instituciones como ésta tienen también un resultado de sus esfuerzos “si lo quieren reconocer” y le ha agradecido “la asesoría imprescindible” que ha ofrecido para las cuestiones relacionadas con el planeamiento. “No deberíamos dejar en saco roto este ofrecimiento de ICOMOS”, ha lanzado en un guante que ha recogido el concejal Cuesta.

Peralta (Vox): “Este convenio no es el deseado por la ciudadanía”

El único grupo político municipal que se ha desmarcado ha sido el de Vox, donde sus tres concejalas se han abstenido. Su portavoz, Sonsoles Peralta, ha defendido el sentido de su voto en que se trata de un convenio que “no es el deseado” por la ciudadanía.

En su turno de intervención, la edil ha manifestado su rechazo a que el vial se ubique dentro de la fábrica, ya que opina que “destroza y segrega el conjunto patrimonial en dos”.

Al término de la sesión plenaria, el grupo municipal ha reconocido que el convenio es “necesario”, si bien matiza que sigue sin ser “el deseado en fondo y trasfondo” para los ovetenses. Peralta considera necesario que se lleve a cabo un estudio arqueológico en todo el conjunto y no solo en las zonas delimitadas.

Ella ha aprovechado las palabras del concejal Cuesta ofreciendo su mano tendida a la oposición para coger al vuelo ese mensaje y ha aceptado el reto diciendo que su grupo sí está dispuesto a hablar con el PP sobre el futuro desarrollo del ámbito.

Plataforma 'Salvemos La Vega': “Esto es un pelotazo”

A lo largo de la intensa sesión plenaria se escucharon voces de fondo procedentes de la calle y, pese al asfixiante calor que se soportaba dentro de la sala, se le pidió a un ujier que se cerraran las ventanas. Era mejor no contar con sonidos discordantes alejados del consenso político alcanzado. Los gritos, megáfono en mano, procedían de los representantes de la plataforma “Salvemos La Vega”, que inicialmente se manifestaron a las puertas del consistorio mientras se desarrollaba la sesión plenaria y seguidamente, subieron al edificio y llegaron a desplegar unas pancartas con su eslogan.

Antes de que se cerraran las ventanas, se pudo escuchar entre otros lemas los siguientes:“ La Vega no se vende” y “Gaspar-Llaneza (por los portavoces de IU y PSOE) fuera de La Vega”.

Uno de sus portavoces, Andrés García, aseguró a elDiario.es Asturias que su protesta se dirigía a evitar la aprobación del convenio. Pretendían que se paralizara la formalización de esta firma a raíz de la publicación de la alerta de ICOMOS.

“Nos manifestamos porque es posible que se pueda perder el patrimonio del prerrománico que tenemos y afectaría igualmente al patrimonio industrial y, sin embargo, no hemos escuchado explicaciones, ni valoraciones de los grupos políticos firmantes de este acuerdo. Es un absoluto silencio ante un aviso de alerta de un organismo internacional. Estamos aquí luchando y nos hemos puesto en contacto con ICOMOS para que hicieran público ese comunicado de alerta y seguiremos movilizándonos”, ha ratificado el portavoz.

Fuera del salón de plenos, Andrés García indicó que, según sus datos, no hay duda alguna de que detrás de esta operación hay un “pelotazo” urbanístico y así lo argumenta: “Creemos que se está fraguando un pelotazo porque no se habla mucho de las viviendas. IU y PSOE hablan de viviendas públicas, pero no se investiga y ni lo son, ni son tampoco viviendas asequibles de alquiler. Son viviendas que construye lo público -continúa- es decir, los gastos son de todos y de todas y luego lo gestiona una empresa privada que suele ser un fondo de inversión, un fondo buitre y luego suele haber muchos problemas entre los inquilinos”.

Andrés García ha criticado todo el proceso de la aprobación del convenio de La Vega, que ha calificado de “bastante oscuro”, por lo que ha pedido que ICOMOS participe en los futuros estudios arqueológicos que el ayuntamiento ha anunciado que va a elaborar.

“Queremos la integridad del conjunto de La Vega, que no se toque y que se destine a todo tipo de usos públicos sociales y económicos, pero sin autopista ni viviendas por dentro”, ha concluido.

Al término de la sesión plenaria, también desde la red social X, sus representantes hicieron su propia valoración. Para la plataforma, la jornada de este martes fue “un gran día de lucha y resistencia”, recuerda que tras casi tres años luchando “contra poderes e intereses enormes y poniendo otra vez el pleno en mitad de vacaciones -prosiguen- ahí estuvimos resistiendo”. Finalmente, muestra su disposición a seguir defendiendo La Vega.