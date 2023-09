Sotysolar: un referente en placas solares que nació del compromiso por un futuro sostenible

Cuando Edgar Imaz y Daniel Fernández fundaron SotySolar, en el año 2016, lo hacían convencidos de su compromiso con la sostenibilidad del planeta y dispuestos a contribuir al cambio energético con proyectos innovadores que aprovechasen las nuevas oportunidades que se abrían.

En un año reorientaron su negocio de la venta a la instalación y ocho años después son todo un referente en la colocación de placas solares. Con sede en Gijón, estos dos ingenieros cuentan ahora con una plantilla de 160 personas que se reparten entre Asturias y Madrid. Allí, en Navalcarnero, cuentan también con almacenes y servicio de tienda.

Su negocio se orienta sobre todo al autoconsumo y sus principales clientes son propietarios particulares y comunidades de vecinos pero cuentan en cartera también con varias empresas. En SotySolar tienen claro el papel que juegan para alcanzar un futuro sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Montserrat Lavilla, directora comercial y de marketing, asegura que la crisis energética que se produce a raíz de la guerra de Ucrania supuso sin duda un impulso para el sector este último año porque, aunque cada vez hay más gente concienciada con la sostenibilidad, “la principal motivación del consumidor es el ahorro”.

Lavilla dice que para ellos escuchar al cliente es fundamental y también ser didácticos con ellos y no sólo hacer negocio. “Buscamos su confianza”, afirma, y no lo hacen sólo en el trato de tú a tú, si no que cuentan con un blog y perfiles en redes sociales para llegar a todo tipo de público.

Ante un crecimiento que no cesa, en 2023 el primer semestre han crecido un 40% respecto al mismo periodo del año anterior, han creado su propia academia 'SotySolar Academy', donde forman a su propio personal, porque Lavilla asegura que hay escasez de profesionales en el sector. Estudian incluso formas de colaboración con centros de formación oficiales.

El trabajo de estos años tiene sus frutos. Han sido premiados con el galardón Top Brand PV Installer Award 2023, que reconoce su papel como agente del cambio. Esta empresa gijones es una de las marcas destacadas de la energía solar e impulso a la movilidad sostenible, con soluciones de recarga para vehículos eléctricos.

Y en este punto es donde fija la directora comercial un reto futuro. “España debe llegar este año a 100.000 puntos de recarga públicos y en estos momentos estamos en 34.000”, dice y hace un llamamiento, “es necesaria una apuesta clara por este tipo de infraestructuras”.

SotySolar cuenta estos días con su stand en segunda edición de la Muestra de Movilidad Sostenible de Oviedo, Moveo, que promueve la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, evento que para ellos es importante. Lavilla afirma que “como empresa asturiana apostamos por fomentar eventos de este calado, que puedan impulsar la industria de las renovables en nuestra comunidad. Para que más usuarios se animen al uso de fuentes de energía limpias y respetuosas con el medio ambiente, incluso en sus desplazamientos.”