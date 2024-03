📩 BOLETÍN | Ni amenazar tranquilo puede uno ya

Hola.

Ya no puede uno ni amenazar tranquilo

Este mundo no hay quien lo entienda, debe de pensar Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso. Ya no se pueden hacer comentarios machistas, no se puede conducir bebido, no se puede insultar en público, ni empujar a periodistas, y ahora, encima, parece que ya no puede uno ni amenazar tranquilo. Isabel Díaz Ayuso está indignadísima con el escándalo que han provocado las amenazas de su mano derecha a elDiario.es: “A ver si no nos podemos enfadar con gente de confianza”. Han intentado colarle a su electorado que decirle “idiotas”, “os vamos a triturar”, “vais tener que cerrar” a un periodista forma parte de un trato amistoso.

Además de asegurar que MAR y la periodista que recibe las amenazas contra elDiario.es son amigos (falso), en 'casa Ayuso' han hecho otra cosa: pasarle a varios periodistas y a un programa de televisión la conversación de Whatsapp completa y la identidad de la periodista que recibe los mensajes. Nosotros la habíamos preservado porque sabemos que eso facilita el relato de que esto es “una riña personal” y no un ataque intolerable contra un medio.

Pero oye, ya que ellos lo han filtrado interesadamente, nosotros lo publicamos todo también. La periodista era Esther Palomera. La conversación completa de Whatsapp puedes leerla aquí. De verdad que no entiendo cómo han pensado que una conversación así les soluciona el problema. No tiene desperdicio y a la vez está llena de basura.

Hoy en el podcast, hablamos con Esther Palomera e Ignacio Escolar, y repasamos la historia llena de amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, que siempre hace lo mismo, desde hace 30 años. Acosa y cuando alguien dice 'basta ya' y lo denuncia, él dice: “Ey, que era todo una forma de hablar, si somos amigos”.

En fin, que la redacción de elDiario.es sigue a lo suyo a pesar de las amenazas y los señalamientos personales. ¿Tú conoces algún gran empresario “técnico sanitario” con cero empleados y que lo único que tenga a nombre de su empresa sea un ordenador, una impresora y un Porsche Panamera? Pues ahora sí: se llama Alberto González Amador y es la pareja de Ayuso. Y ojo que se abre otra derivada: el concejal y la funcionaria que negaron la licencia de obra para el nuevo piso de lujo donde vive Ayuso fueron relegados de sus puestos.

Encuesta

Fuera de este universo en el que nos tienen metidos los asuntos de Ayuso, también pasan cosas. Hoy toca encuesta de Simple Lógica, que mantiene una ventaja de seis puntos del PP sobre el PSOE. Sumar recupera la tercera plaza, por encima de Vox.







Si te va la vida orgánica de la izquierda, que sepas que Sumar anda negociando con los partidos que componen su confluencia cómo repartir dos cosas: la dirección del proyecto y la presencia en el territorio. Yolanda Díaz tiene claro que quiere contar con presencia propia incluso en lugares donde ha forjado alianzas fuertes, como le ocurre con Más Madrid. Esto ha provocado choques en las últimas semanas. Este sábado se celebra la primera asamblea del partido. Aquí, todo explicado con detalle.

Que no se te pase

Violencia vicaria . El asesinato de dos niñas de 2 y 4 años en Almería, presuntamente envenenadas por su propio padre, vuelve a poner el foco en una realidad vigente en España : un hombre con orden de alejamiento por malos tratos puede seguir criando a sus hijas.

. en Almería, presuntamente envenenadas por su propio padre, vuelve a poner el foco en : un hombre con orden de alejamiento por malos tratos puede seguir criando a sus hijas. La Audiencia Nacional le da la razón a su juez García Castellón y respalda la imputación por terrorismo de los encausados por las protestas del movimiento Tsunami en 2019. La Fiscalía se había opuesto.

le da la razón a su juez García Castellón y de los encausados por las protestas del movimiento Tsunami en 2019. La Fiscalía se había opuesto. Como si no pasara nada . BP, Chevron, ExxonMobil, Shell y TotalEnergies figuran entre las empresas que están abasteciendo de petróleo a Israel y a sus fuerzas armadas desde el comienzo de la guerra en Gaza. Datos .

. BP, Chevron, ExxonMobil, Shell y TotalEnergies figuran entre las empresas que están abasteciendo de petróleo a Israel y a sus fuerzas armadas desde el comienzo de la guerra en Gaza. . Confinados. ¿Qué pasa si los trabajadores penitenciarios de una comunidad autónomas se ponen en huelga? Que los presos no salen de sus celdas.

Todo es política

Las notas del cole son política. Un informe de la Comisión Europea ha estudiado los sesgos de los profesores a la hora de poner nota. Conclusión: tienden a poner mejor nota a los alumnos de clase alta y a las chicas, pero tienen menos expectativas académicas sobre los hijos de migrantes y los de familias pobres.

son política. Un informe de la Comisión Europea ha estudiado los sesgos de los profesores a la hora de poner nota. Conclusión: tienden a poner mejor nota a los alumnos de clase alta y a las chicas, pero tienen menos expectativas académicas sobre los hijos de migrantes y los de familias pobres. Los incendios son política. Estamos publicando una serie de reportajes sobre incendios. Es interesante lo que se dice sobre la impunidad del que provoca el fuego. “Si denuncias a un vecino se acabó la tranquilidad para el resto de tu vida”. El número de condenas es irrelevante en relación con la cantidad de fuegos. No es tan exagerado con otros delitos.

son política. Estamos publicando una serie de reportajes sobre incendios. Es interesante lo que se dice sobre la impunidad del que provoca el fuego. “Si denuncias a un vecino se acabó la tranquilidad para el resto de tu vida”. El número de condenas es irrelevante en relación con la cantidad de fuegos. No es tan exagerado con otros delitos. Diagnosticar enfermedades es política. ¿Te harías pruebas para saber si eres propenso a desarrollar Alzheimer en el futuro? A mí me sale decir que sí, supongo que forma parte de mi personalidad querer saber, como si eso me permitiera controlar. Pero el debate es complejo. Y no es solo por bioética, también por miedo a la explotación comercial. Aquí.

