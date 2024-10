📩 BOLETÍN | Una bomba

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Una bomba

Si has estado en bares, reuniones familiares o redes sociales este fin de semana, y es complicado no haber estado en ninguno de ellos, sabrás perfectamente el impacto que ha tenido el escándalo sobre Íñigo Errejón. Como comentamos el viernes, su dimisión por una denuncia anónima abrió la puerta a otros testimonios en redes sociales que le acusan de maltrato psicológico y vejatorio. Lo que lanza la crisis más allá del reproche social es la denuncia por agresión sexual que ha presentado la actriz y presentadora Elisa Mouliaá. Desde que conocemos este caso, Errejón no ha vuelto a hablar ni hacer ningún comunicado. La que sí lleva todo el fin de semana defendiéndose de ataques por denunciar es ella.

Como todo lo que sucede en el corazón de la política de partidos, la deriva interna de todo esto se ha desatado inmediatamente. La pregunta que se lanzan unos a otros es ¿quién sabía qué? Sumar admite fallos de “detección y prevención” y pide perdón. Más Madrid ha expulsado a una diputada, señalada por mediar a favor de Errejón hace un año. Hasta Rita Maestre, que fue pareja de Errejón hace mucho ya, se ha sentido obligada a dar explicaciones, mostrar su repulsa y negar que ella encubriera nada.

La crisis puede ir más allá del reproche social y también más allá del recorrido judicial: el caso ha activado una segunda bomba de relojería en el Gobierno tras el caso Ábalos. Las dos pueden acabar estallando de manera impredecible. Ver cómo el que fuera número 2 del PSOE cae por corrupción y el que fuera número 2 de Podemos/Sumar cae por su comportamiento con las mujeres es un palo simbólico muy importante al relato de los últimos diez años de una izquierda feminista y anticorrupción. Es cierto que Errejón tenía ya fricciones no solo con sus excompañeros de Podemos sino también con Más Madrid, así que su salida puede que abra nuevas vías para la enésima reconfiguración del espacio.

Por su lado, Pedro Sánchez ya ha demostrado que no piensa aprovechar el momento para debilitar a Yolanda Díaz, a la que ha reiterado su apoyo por la gestión del caso al hacer dimitir a Errejón. La ministra de Igualdad también ha dicho que Sumar “está haciendo los deberes”.

Hoy en el podcast, hacemos resumen y colocamos las piezas básicas del caso.

Aire y agua

La jueza del caso de la pareja de Ayuso quiere investigar si el grupo sanitario Quirón fue “colaborador necesario” en el fraude de Alberto González Amador. Eso deja en el aire el pacto al que aspiraba el imputado para evitar la cárcel a cambio de una multa de medio millón de euros. La nueva pieza separada no se cruza, sobre el papel, con la causa principal y técnicamente no hay impedimentos para llegar a un acuerdo.

De Andalucía nos llega otra historia que ha investigado Raúl Rejón: un alto cargo de la Junta de Andalucía, concretamente el delegado de Sostenibilidad y Medioambiente de Huelva, firmó en agosto la autorización para que la empresa minera en la que trabaja su hermano instalara una balsa de residuos tóxicos. 15 millones de metros cúbicos. Aquí las implicaciones que eso tiene.

Que no se te pase

Puigdemont (no) vuelve . Carles Puigdemont incumple su promesa de abandonar la política si no era president de la Generalitat. Este fin de semana ha recuperado de hecho un cargo que dejó formalmente hace dos años, el de presidente de su partido, Junts. Con el 90% del aval de la militancia. Su interina, Laura Borràs, se va con sensaciones de derrota .

. Carles Puigdemont incumple su promesa de abandonar la política si no era president de la Generalitat. Este fin de semana ha recuperado de hecho un cargo que dejó formalmente hace dos años, el de presidente de su partido, Junts. Con el 90% del aval de la militancia. Su interina, Laura Borràs, . El mes de la agencia . La ley prohíbe desde hace más de un año que las inmobiliarias cobren a los inquilinos que entran en un piso de alquiler una cantidad, normalmente equivalente a un mes de alquiler, a modo de honorarios por las gestiones. Algunas se han buscado trucos para seguir haciéndolo .

. La ley prohíbe desde hace más de un año que las inmobiliarias cobren a los inquilinos que entran en un piso de alquiler una cantidad, normalmente equivalente a un mes de alquiler, a modo de honorarios por las gestiones. Algunas se han buscado . ¿Quién paga? La justicia europea ha abierto una puerta interesante para que los trabajadores subcontratados reclamen que sus salarios los paguen las empresas principales que contratan el servicio. Los detalles .

La justicia europea ha abierto una puerta interesante para que los trabajadores subcontratados reclamen que sus salarios los paguen las empresas principales que contratan el servicio. . Evo Morales. El coche en el que viajaba ayer Evo Morales, expresidente de Bolivia de 2006 a 2019, sufrió un tiroteo con 14 disparos de bala que acabaron hiriendo al conductor. Morales pudo salir ileso.

Cosas que no sabía

No conocía la historia de Francis Williams, un académico jamaicano del siglo XVII que la historia blanca ha resumido como un personaje curioso: fue uno de los integrantes de un experimento social para demostrar que las personas negras, con la educación adecuada, podían adquirir los mismos conocimientos que los blancos. Pero un historiador ha realizado una meticulosa investigación del retrato de arriba para reinterpretar el papel que tuvo en la historia de la ciencia.

la historia de Francis Williams, un académico jamaicano del siglo XVII que la historia blanca ha resumido como un personaje curioso: fue uno de los integrantes de un experimento social para demostrar que las personas negras, con la educación adecuada, podían adquirir los mismos conocimientos que los blancos. Pero un historiador ha realizado una meticulosa investigación del retrato de arriba para reinterpretar el papel que tuvo en la historia de la ciencia. No sabía qué es una marsopa y no sabía que habitan en las aguas de Galicia bajo peligro de extinción. Son unos pequeños cetáceos, conocidos como toniña en gallego, que pueden confundirse fácilmente con un delfín pero que de hecho están más relacionados genéticamente con los narvales o las belugas. Dos diferencias: tienen dientes planos y el hocico redondeado.

qué es una marsopa y no sabía que habitan en las aguas de Galicia bajo peligro de extinción. Son unos pequeños cetáceos, conocidos como toniña en gallego, que pueden confundirse fácilmente con un delfín pero que de hecho están más relacionados genéticamente con los narvales o las belugas. Dos diferencias: tienen dientes planos y el hocico redondeado. No sabía que los relojes de pulsera llegaron a las muñecas de los hombres después de la Primera Guerra Mundial. Hasta entonces, eso era cosa de mujeres. Los hombres los llevaban en el bolsillo o enganchados con una cadena. La necesidad, por lo que sea, de tener las manos libres en combate, introdujo el reloj de pulsera entre los soldados y de ahí al resto de la moda masculina.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.