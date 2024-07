📩 BOLETÍN | Bye then

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Bye then, Joe

Ha intentado resistir, pero el viaje se iba a hacer demasiado largo, para él y para todos. Joe Biden dice adiós. El presidente de EEUU ha renunciado a la carrera que le iba a enfrentar a Trump en las elecciones de noviembre. Lo anunció anoche, en un comunicado en el que básicamente saca pecho de sus logros políticos y luego acepta que lo mejor para él y para su partido es no alargar esta agonía. Esa paradoja es una de las crueldades de la vejez: cuando golpea, el currículum no es suficiente. Biden seguirá como presidente hasta que toque hacer el relevo, en enero.

Los mismos compañeros de partido que han ido lanzando a Biden mensajes para hacerle entender que tenía que irse han sido los primeros en salir a encumbrar su “patriotismo”, “valentía” y “generosidad” en la retirada. Era el mal menor, y eso que los demócratas entran en territorio desconocido, porque sí, presidentes que gobiernan y que deciden no presentarse hemos visto algunos (en EEUU no lo ven desde 1968). Pero políticos que se han presentado a las primarias, las han ganado sin mucha resistencia y acaban renunciando a pocos días de ser nominados oficialmente… eso no ha pasado nunca y rompe todos los esquemas de la ceremoniosa política estadounidense.

La gran pregunta ahora es: ¿y ahora qué? O, más bien: ¿y ahora quién? ¿Quién puede enfrentarse dentro de cuatro meses a Donald Trump con alguna garantía? ¿Quién va a querer enfrentarse al renacido Trump, al superviviente de un atentado, sabiendo que hará una campaña despiadada contra quien se le ponga por delante? ¿Qué político demócrata con ambición no esperaría cuatro años, sabiendo que Trump ya no podrá presentarse si vuelve a ser presidente? Hay una respuesta que evita tener que responder a varias de esas preguntas: Kamala Harris. Joe Biden ya ha señalado a la vicepresidenta como su sustituta, aunque Harris nunca ha tenido niveles de popularidad altos. Pero, quién sabe: la renuncia de Biden puede reconfigurarlo todo, incluso la identidad y la percepción pública de Harris, con orígenes familiares en India y Jamaica, aire intelectual y defensora del derecho al aborto. En muchas cosas, una antítesis de Donald Trump. Pero no está decidido.

Papeles a cambio de mentiras

Ya que venimos de Estados Unidos, digamos que en España hemos vivido un caso de espionaje político más grave que el Watergate y al que no se le suele dar tanta importancia. Hoy en el podcast, contamos nuevos detalles de dos de los capítulos de la guerra sucia policial en tiempos de Rajoy contra la posibilidad de un gobierno de izquierdas y contra Podemos, más concretamente.

Que no se te pase

Turismo masivo . La crítica al modelo turístico de nuestras costas está dejando de ser una reflexión minoritaria y acomodada. Miles de personas se han echado a la calle en Mallorca contra el turismo masivo. Las principales avenidas de Palma se han llenado de pancartas con consignas como “Este modelo solo nos lleva al colapso”.

. La crítica al modelo turístico de nuestras costas está dejando de ser una reflexión minoritaria y acomodada. Miles de personas contra el turismo masivo. Las principales avenidas de Palma se han llenado de pancartas con consignas como “Este modelo solo nos lleva al colapso”. Franquistas 'franqueando' . Hemos pasado sin mucho ruido por el 18 de julio, día franquista por excelencia. Ahora que no está en el Valle de los Caídos, los fans del dictador han llenado de banderas, flores y estampas religiosas el cementerio de Mingorrubio, donde se han celebrado actos de exaltación , sin que parezca que exista la ley de memoria .

. Hemos pasado sin mucho ruido por el 18 de julio, día franquista por excelencia. Ahora que no está en el Valle de los Caídos, los fans del dictador han llenado de banderas, flores y estampas religiosas el cementerio de Mingorrubio, donde , sin que parezca que exista . Reducir jornada. Lo habitual en los medios de comunicación es que la mayoría de los análisis económicos estén escritos por autores que se han formado en escuelas de negocios, bancos o consultoras financieras. Por eso me gusta que en elDiario.es puedas leer a economistas del mismo nivel, pero con otra perspectiva, que la hay. Aquí, sobre la jornada laboral reducida.

Cosas que no sabía

No sabía que el primer gobierno de Franco organizó rutas turísticas, todavía con la Guerra Civil en marcha, por la España que había caído del lado golpista. Se llamaban rutas “de la verdad” y eran ejercicios de propaganda para extranjeros, que viajaban en autobús desde la frontera francesa. Costaban el equivalente actual a unos 2.000 euros. En “la ruta del norte” una de las paradas era nada menos que Guernika, donde culpaban de la destrucción a los rojos.

que el primer gobierno de Franco organizó rutas turísticas, todavía con la Guerra Civil en marcha, por la España que había caído del lado golpista. Se llamaban rutas “de la verdad” y eran ejercicios de propaganda para extranjeros, que viajaban en autobús desde la frontera francesa. Costaban el equivalente actual a unos 2.000 euros. En “la ruta del norte” una de las paradas era nada menos que Guernika, donde culpaban de la destrucción a los rojos. No sabía que el padre de la comida congelada es una señor llamado Clarence Birdseye, que desde su visita a poblaciones nativas de las tierras heladas del norte de Canadá, se obsesionó con cómo congelar pescado sin que al descongelarlo aquello no supiera a nada. Descubrió que la clave era hacerlo muy rápidamente. Muchos intentos y patentes después, a partir de 1930, construyó un imperio industrial de comida congelada.

que el padre de la comida congelada es una señor llamado Clarence Birdseye, que desde su visita a poblaciones nativas de las tierras heladas del norte de Canadá, se obsesionó con cómo congelar pescado sin que al descongelarlo aquello no supiera a nada. Descubrió que la clave era hacerlo muy rápidamente. Muchos intentos y patentes después, a partir de 1930, construyó un imperio industrial de comida congelada. No conocía el concepto de “ilusión de profundidad explicativa”, que intenta explicar el fenómeno psicológico por el que una persona (normalmente, un hombre) cree que entiende un asunto mucho mejor de lo que realmente lo entiende. Esto suele derivar en que se expresen fuertes convicciones o en que se especule sin sentido con conocimientos que no se manejan. Un clásico de las charlas en público.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.