📩 BOLETÍN | Mayorías y minorías

Precisamente el aborto

No todo el mundo tiene claro que cuando el médico te da la baja por cualquier cosa, la empresa recibe una notificación pero no cuál es el motivo de la baja. Eso forma parte de tu privacidad y es sagrada. Eso no quita para que habitualmente seamos transparentes con nuestros jefes sobre qué es lo que nos pasa, pero oficialmente es confidencial. Pues resulta que hay una excepción y no es una excepción cualquiera; es uno de los grandes tabúes de la sociedad, de esos sobre los que hay siglos de culpa católica, machismo y juicio moral: los abortos. Si hay momentos en los que una mujer prefiere guardar un espacio de intimidad respecto a su jefe, quizá este es uno de ellos. Y resulta que las empresas están recibiendo de la Seguridad Social una serie de datos que permiten deducir fácilmente que la causa de una baja laboral es una interrupción del embarazo. También ocurre con los dolores de regla incapacitantes.

Y todo esto no se debe a una rémora de la legislación heteropatricarcal, como sí pasa otras veces, sino que sucede por la aplicación de la legislación feminista acordada por los ministros José Luis Escrivá e Irene Montero en la anterior legislatura. Al darle condiciones especiales a esas bajas, el sistema las tramita con las empresas de manera específica y, por tanto, vulnerando la confidencialidad. Aquí los detalles.

Mayorías y minorías

El Gobierno se ha decidido a dar un paso decisivo para solucionar el bloqueo en la gestión de RTVE. Ha aprobado un decreto para que ya no sea imprescindible el apoyo del PP en el Congreso para renovar el Consejo de la corporación pública. Con este movimiento, los partidos del Gobierno y sus socios parlamentarios se garantizan la mayoría del nuevo Consejo. Aquí se explica con todo detalle.

Esto, que soluciona un bloqueo, a la vez es un paso atrás en aquel sistema de concurso público que se intentó implantar para alejar a los partidos políticos de la dirección de la televisión pública.

Esta decisión tiene su calado más allá de RTVE. Porque si el Gobierno se lanza a un proceso parlamentario delicado, en el que necesitará al resto del bloque de la investidura, quizá signifique que otros pactos como el de los Presupuestos sean posibles. Ya iremos viendo.

Eso sí, siempre hay margen para lo extraordinario. Ayer vimos cómo Sumar, Podemos y el PP intercambiaban apoyos en el Congreso: las formaciones de izquierdas han facilitado la aprobación de una iniciativa del PP para aumentar el control parlamentario de la venta de armas; el PP ha votado a favor de una iniciativa de Sumar para prohibir desahucios en casos de cláusulas abusivas.

Almodóvar, Coixet, Rozalén, Alba Flores, Botto y 300 personas de la cultura piden por carta a Pedro Sánchez un “embargo integral” de armas a Israel. La tienes aquí.

Los futbolistas y la estafa

Las estrellas internacionales del fútbol siempre han sido reclamos publicitarios. Pero ya no solo anuncian ropa, champú, coches o relojes. Desde hace un tiempo prestan su imagen a casas de apuestas o fondos de inversión. Hoy en el podcast, te contamos cómo muchos de los futbolistas más famosos de una generación se han involucrado con la estafa más importante en décadas. Es una investigación de elDiario.es.

Que no se te pase

Rolex como gasto de empresa . ¿Tú nunca has necesitado llevar un Rolex de 8.000 euros para trabajar? Alberto González Amador, el novio de Ayuso, sí. De hecho, él sin su Porsche Panamera no puede salir a vender mascarillas. Será por eso que trató de colarle a Hacienda como gastos de empresa las facturas de su reloj de lujo o del taller donde reparó su deportivo de lujo.

. ¿Tú nunca has necesitado llevar un Rolex de 8.000 euros para trabajar? Alberto González Amador, el novio de Ayuso, sí. De hecho, él sin su Porsche Panamera no puede salir a vender mascarillas. Será por eso que las facturas de su reloj de lujo o del taller donde reparó su deportivo de lujo. Descarrilando . Sabemos algo, pero no lo suficiente, sobre el descarrilamiento el sábado de un tren vacío en el túnel que atraviesa Madrid. Dice el ministro Puente que un trabajador provocó el accidente porque el tren iba “suelto” y podía terminar provocando una tragedia al llegar a Atocha. El caos ferroviario de los últimos años es cosa de la falta de recursos . Solucionarlo va para largo.

. Sabemos algo, pero no lo suficiente, sobre el descarrilamiento el sábado de un tren vacío en el túnel que atraviesa Madrid. que un trabajador provocó el accidente porque el tren iba “suelto” y podía terminar provocando una tragedia al llegar a Atocha. El caos ferroviario de los últimos años . Solucionarlo va para largo. Amnesia. Han pasado dos años de la aprobación de la Ley de Memoria. En su momento nos dijeron que la ley abría la puerta a juzgar algunos crímenes de la dictadura. Pero nada de nada. Ni uno.

En el capítulo de hoy

El estafador de famosos . A lo mejor hay que ser Jorge Ponce, uno de los creadores de La Resistencia y La Revuelta, para que te digan que sí a un ¿documental? como este, pero qué bien que exista. ‘El estafador de famosos’ es una mezcla surrealista de investigación, comedia, vergüenza ajena y caricatura en la que Ponce arma un equipo de producción para encontrar a un hombre que se dedica a engañar a personajes de la televisión que se encuentra por la calle para sacarles dinero. Y no digo más.

. A lo mejor hay que ser Jorge Ponce, uno de los creadores de La Resistencia y La Revuelta, para que te digan que sí a un ¿documental? como este, pero qué bien que exista. ‘El estafador de famosos’ es una mezcla surrealista de investigación, comedia, vergüenza ajena y caricatura en la que Ponce arma un equipo de producción para encontrar a un hombre que se dedica a engañar a personajes de la televisión que se encuentra por la calle para sacarles dinero. Y no digo más. Los realities . Las niñas de Alcasser. El caso Asunta. El crimen de la Guardia Urbana. El asesino de la baraja. El caso Wanninkhof. Muerte en León. El rey del cachopo. El crimen de Los Galindos. El caso Sancho… La moda de las series basadas en crímenes reales está soliviantando a las familias de víctimas y también de condenados. ¿Puede chocar la libertad de creación con el derecho al honor o a la intimidad? ¿Hasta dónde pueden tomarse licencias los autores para hacer más atractiva una historia? Un texto del escritor Isaac Rosa profundiza en uno de los dilemas de nuestro entretenimiento.

. Las niñas de Alcasser. El caso Asunta. El crimen de la Guardia Urbana. El asesino de la baraja. El caso Wanninkhof. Muerte en León. El rey del cachopo. El crimen de Los Galindos. El caso Sancho… La moda de las series basadas en crímenes reales está soliviantando a las familias de víctimas y también de condenados. ¿Puede chocar la libertad de creación con el derecho al honor o a la intimidad? ¿Hasta dónde pueden tomarse licencias los autores para hacer más atractiva una historia? Un texto del escritor Isaac Rosa profundiza en uno de los dilemas de nuestro entretenimiento. Las hijas de Felipe. Para cuando te digan que a la gente joven no les interesa la cultura ni la historia, tú háblales del éxito de ‘las hijas de Felipe’, un podcast de entretenimiento, sí, de charla entre dos amigas, sí, pero que explora rincones desconocidos, entre el salseo y el retrato histórico, de la Edad Media y el barroco. Su lema es: “Recuerda, todo lo que te pasa a ti, ya le pasó a una monja en los siglos XVI y XVII”. Las hemos entrevistado.

