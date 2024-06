📩 BOLETÍN | No tan rápido

Hola.

La madrugada nos deja una última hora importante: Julian Assange, fundador de WikiLeaks, ha sido puesto en libertad tras llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Aquí todos los detalles que vamos sabiendo.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

No tan rápido

La pareja de Isabel Díaz Ayuso ha pasado por los juzgados este martes con la intención de reconocer su culpabilidad en los delitos fiscales desvelados por elDiario.es hace tres meses y pactar una condena que le evite el juicio y sentencias más duras. De hecho podemos contarte los detalles: González Amador estaba dispuesto a aceptar una pena de ocho meses de prisión (que implica no entrar en la cárcel porque sería inferior a los dos años) y a pagar una multa importante.

Pero la jueza le ha dicho: espera, no tan rápido. La magistrada ha aplazado la toma de declaración a Alberto González Amador después de que Más Madrid y PSOE hayan aportado al juicio un escrito identificando más indicios de otros cinco posibles delitos en sus chanchullos: dos de administración desleal, uno de falsedad contable, otro de corrupción en los negocios y otro delito contable.

Por hablar de cosas concretas, los abogados de PSOE y Más Madrid piden a la jueza que reclame a la pareja de Ayuso todas las comunicaciones con el Grupo Quirón, su mayor fuente de negocio y el mayor contratista público de la privatización sanitaria de Madrid, por posibles “conflictos de intereses”; además, piden indagaciones sobre el ático de lujo valorado en 1,2 millones que la pareja Ayuso-Amador disfruta no se sabe todavía a cambio de qué.

Ya veremos el recorrido jurídico de todo esto, pero por ahora lo que consiguen es alargar como mínimo hasta después del verano el proceso que más ha erosionado la credibilidad y la imagen pública de la presidenta madrileña, con la ayuda inestimable de su jefe de gabinete.

Ecos de Milei. El PP anda haciendo equilibrios para no respaldar la medalla de Madrid otorgada por Ayuso a Milei, que sigue dando que hablar hasta en la derecha. Por cierto, siguiendo el hilo de la asociación ultra “sin ánimo de lucro” que invitó a Milei a Madrid: accionista de una universidad privada recién lanzada.

Cuatro generaciones

Hoy en el podcast, un capítulo un poco especial. Hace un tiempo mandé un correo a los compañeros de elDiario.es pidiendo ideas para el podcast que no tuvieran que ver con su perfil profesional sino con sus preocupaciones vitales. Una compañera me propuso hacer algo sobre las mujeres de una cierta generación, que sostienen con sus cuidados a sus padres, a sus maridos, a sus hijos y ahora también a sus nietos. Me habló de su madre. Le dije que si no creía que contar su caso resumía el de miles más. Me dijo que sí. Y, con pudor y mucha generosidad por su parte, hemos hecho esto, que creo que es un buen retrato de la vida de mucha gente.

Que no se te pase

Muertes por calor . Los más de 1.300 fallecidos en La Meca llegan tras olas de calor con centenares de víctimas fatales en India o México este año: las muertes por altas temperaturas han crecido en dos décadas un 140% en América Latina y un 30% en Europa. Datos .

. Los más de 1.300 fallecidos en La Meca llegan tras olas de calor con centenares de víctimas fatales en India o México este año: las muertes por altas temperaturas han crecido en dos décadas un 140% en América Latina y un 30% en Europa. . ¿Ultraderecha yo? Si tienes algún amigo joven que haya votado a Alvise pensando que estaba votando “ni izquierdas ni derechas”, pásales este reportaje sobre el nuevo auge de la ultraderecha alemana, a ver si no ve paralelismos. Y de camino les cuentas que ambos partidos, AfD y Se acabó la fiesta, estudian formar grupo parlamentario juntos en Bruselas .

Si tienes algún amigo joven que haya votado a Alvise pensando que estaba votando “ni izquierdas ni derechas”, sobre el nuevo auge de la ultraderecha alemana, a ver si no ve paralelismos. Y de camino les cuentas que ambos partidos, AfD y Se acabó la fiesta, estudian . La edad de jubilación . El Gobierno propone a los sindicatos un nuevo modelo para incentivar el retraso de la edad de jubilación. El Ministerio de Seguridad Social quiere eliminar la incompatibilidad del incentivo de demora para la jubilación activa y que pase a ser semestral a partir del segundo año. Los detalles aquí .

. El Gobierno propone a los sindicatos un nuevo modelo para incentivar el retraso de la edad de jubilación. El Ministerio de Seguridad Social quiere eliminar la incompatibilidad del incentivo de demora para la jubilación activa y que pase a ser semestral a partir del segundo año. . Ilesos. Seguramente hayas escuchado en las últimas horas que dos espeleólogos, un hombre y una mujer, habían desaparecido dentro de una cueva en Cantabria y que la cosa pintaba mal. Han sido rescatados ilesos.

Todo es política

La gorra de Caja Rural es política. Resulta que se están poniendo de moda prendas de ropa publicitaria, cuanto más cutre mejor, con su punto hortera. Hablamos de que se agotan las riñoneras del Lidl, las gorras de Caja Rural o las camisetas cutres de turismo en un fenómeno a medio camino entre lo posmoderno, lo kitsch, lo hortera y la nostalgia amablemente reaccionaria. Aquí algunas teorías y explicaciones.

es política. Resulta que se están poniendo de moda prendas de ropa publicitaria, cuanto más cutre mejor, con su punto hortera. Hablamos de que se agotan las riñoneras del Lidl, las gorras de Caja Rural o las camisetas cutres de turismo en un fenómeno a medio camino entre lo posmoderno, lo kitsch, lo hortera y la nostalgia amablemente reaccionaria. Aquí algunas teorías y explicaciones. El sexo y la comida son política. “Comer y follar pueden ser placeres, pero también asuntos muy problemáticos si eres una mujer”. Con esa sencilla y gran verdad comienza esta conversación con María del Mar Ramón, una escritora colombiana que diserta sobre el deseo, el feminismo y sobre todo de cómo hacerlos autónomos de la mirada masculina.

son política. “Comer y follar pueden ser placeres, pero también asuntos muy problemáticos si eres una mujer”. Con esa sencilla y gran verdad comienza esta conversación con María del Mar Ramón, una escritora colombiana que diserta sobre el deseo, el feminismo y sobre todo de cómo hacerlos autónomos de la mirada masculina. La Oreja de Van Gogh es política. Aunque no fueran ni mucho menos un grupo de canciones políticas, la banda de San Sebastián sí fue de alguna manera producto de su momento político. En esta entrevista, Pablo Benegas, guitarrista, relata su infancia como hijo de político amenazado por ETA y cómo el grupo surgió en ese clima entre amigos universitarios: “Pasar miedo juntos protestando contra ETA nos unió mucho”.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.