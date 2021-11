Ojo a la tendencia que se abre en Europa. A partir de hoy, los austríacos que no estén vacunados vuelven a estar confinados. El Gobierno de Austria ha decidido imponer nuevas restricciones específicamente para personas que no hayan querido inmunizarse, que no son pocas: hay un 35% de la población adulta austríaca sin vacunar y el país roza los 1.000 casos de incidencia acumulada. Se ha aprobado un confinamiento estricto de 10 días para esos ciudadanos, que tendrán que permanecer en su domicilio salvo para hacer la compra o ir al trabajo. Al trabajo sí podrán ir. Paradojas de lo público y lo privado.

No tengo ni idea de cómo es la sociedad austríaca, pero no es difícil pensar que quien se haya negado a ponerse la vacuna en nombre de una rebeldía libertaria mal entendida, difícilmente aceptará este confinamiento de buena gana. A ver si no se lía.

Sin ir tan lejos, otros países europeos también se han puesto más serios con los no vacunados esta semana: Dinamarca ha recuperado los pasaportes COVID tras abandonarlos en septiembre, mientras Países Bajos y Grecia amplían su uso. Las cifras son preocupantes.

Hoy, pensiones

Hoy mismo sabremos en qué queda finalmente la idea del nuevo mecanismo para meter más dinero en la hucha de las pensiones. Se termina el plazo de negociación con los agentes sociales para darle forma a eso del “mecanismo de solidaridad intergeneracional”, que básicamente significa que los trabajadores actuales tendrán que aportar más dinero de su nómina para garantizar que no haya que recortar las pensiones de la generación del baby boom cuando se jubile. Este sistema sustituirá al mecanismo de ajuste del PP, muy protestado por los sindicatos. Para entender bien de qué va esto, te rescato unas claves bien explicadas por Laura Olías. Al calor de este tema, Analía Plaza ha publicado en El Periódico de España un interesante reportaje sobre la batalla de solidaridad generacional entre boomers y millennials.

Aunque si hablamos de deudas hist√≥ricas, pocas m√°s grandes que las que se abordan¬†en esta entrevista¬†sobre el papel del esclavismo en el auge econ√≥mico del gran imperio espa√Īol. Una interesant√≠sima charla con el historiador alem√°n Michael Zeuske.

Esp√≠a cubano infiltrado en Espa√Īa

Hoy en el podcast te contamos la increíble historia de un espía que se ha hecho famoso en Cuba por infiltrarse en España en un seminario de apoyo a la oposición en el que participó Felipe González. El agente Fernando, médico de profesión, se ha convertido en un héroe por evitar un golpe supuestamente preparado para esta misma semana gracias a su misión en ese encuentro de Madrid. ¿Cuánto hay de propaganda y cuánto de realidad? Merece la pena escucharlo.

Que no se te pase

Conexi√≥n ultra. La Polic√≠a vincula a los dos implicados en el ataque con un c√≥ctel molotov a la sede de Podemos en Cartagenia con el grupo que lidera la ultraderecha en Murcia. Hay muchos detalles en¬†esta investigaci√≥n de Pedro √Āgueda.

Central p√ļblica. El Estado se encargar√° por primera vez en d√©cadas de¬†la construcci√≥n de una central hidroel√©ctrica. Ser√° en Salamanca. La vicepresidenta Teresa Ribera ha activado un organismo p√ļblico que ya gestiona cuatro peque√Īas centrales hidr√°ulicas pero que no ha a√Īadido ninguna a su cartera desde los a√Īos 90.

Escuelas infantiles. Pedro S√°nchez ha anunciado¬†un plan de 660 millones de euros¬†para crear 64.000 plazas p√ļblicas para escuelas infantiles de 0 a 3 a√Īos. Aunque seguir√°n siendo muy pocas, esto supone un aumento del 27% respecto a lo que hab√≠a.

Econom√≠a circular. Hoy organizamos un debate sobre modelos futuros para la econom√≠a que sean m√°s eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Se vienen tanto Nadia Calvi√Īo como Yolanda D√≠az. Se podr√° seguir en directo¬†aqu√≠.

Los ni√Īos perdidos¬†que nadie busca. En 2020, Espa√Īa perdi√≥ la pista de 352 menores extranjeros no acompa√Īados. Dos a√Īos antes, en 2018, esta cifra alcanz√≥ los 4.000. Son¬†datos de Newtral.

Cosas que no sabía

No conoc√≠a¬†la historia que hay detr√°s de una de las tipograf√≠as m√°s famosas del mundo,¬†la Gill Sans. Es la letra que se usa por ejemplo en el metro de Londres o en el logo del Gobierno de Espa√Īa. Su dise√Īador, Eric Gill, convirti√≥ a la letra en una referencia casi patri√≥tica en Reino Unido, hasta que trascendi√≥ su historial de abusos sexuales en 1989. Desde entonces hay campa√Īas para que por ejemplo el m√≠tico Underground cambie de letra.¬†Todo en este hilo de Twitter¬†de Fernando de C√≥rdoba.

No sab√≠a¬†que hasta hace relativamente poco¬†se cre√≠a que¬†los osos panda no eran realmente osos sino que pertenec√≠an a la familia gen√©tica de los mapaches. Fueron documentados por la ciencia occidental por primera vez en 1869 y ahora solo quedan unos 1.800 osos panda vivos. A mediados de los 90, un profundo an√°lisis de su genoma determin√≥ que los osos pandas u¬†‚Äėosos gigantes‚Äô son, efectivamente, osos. Los ‚Äėpandas rojos‚Äô, sin embargo, son m√°s bien mapaches.

No tenía ni idea de que en Corea del Sur existe la creencia popular de que dormir con un ventilador puede causar la muerte. Hay también una teoría de la conspiración que intenta explicar el origen de la leyenda negra: fue el gobierno coreano el que hizo circular el bulo para intentar frenar el consumo durante la crisis energética que hubo en el país en 1970.

