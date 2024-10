📩 BOLETÍN | Si era un secreto

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Hamás, descabezado

Un año y 10 días después de masacre en Gaza, Israel ha conseguido matar al líder de Hamás. Yehya Sinwar era el hombre más buscado por su implicación directa en los atentados del 7 de octubre y, según la CNN, unos soldados se lo han encontrado muerto durante “operaciones militares de rutina” tras un bombardeo. Efectivamente, mataron la mosca a cañonazos. Sinwar, además de jefe de Hamás en Gaza, había heredado todo poder político de Ismail Haniyeh, asesinado en Teherán hace unos meses también por Israel. Otro dato sobre él: se ha pasado 23 años en cárceles israelíes y fue liberado en 2011 en un intercambio de prisioneros. Más en este perfil.

Hamás queda descabezada. Más de 42.000 personas han sido asesinadas este año y el país ha quedado arrasado. ¿Les habrá merecido la pena? No hay que ser muy listo para saber que esto es un chute de popularidad para Netanyahu, que ya avisa de que esto no es el final, de que no van a parar.

Si era un secreto

Ayer me quedé con un regusto raro. Creo que en el boletín te expliqué bien el meollo de la investigación al fiscal general del Estado por todo el lío con la pareja de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, pero al tratar de desarrollarlo en el podcast creo que me quedó algo un poco confuso. Con las horas entendí por qué. Llevamos meses hablando de aquella nota aclaratoria de la Fiscalía en la que desmentía a M.A.R. y confirmaba que era la pareja de Ayuso (y no al revés) el que se ofrecía a reconocer los delitos para evitar ir a juicio. A esa nota se aferraba el trío Ayuso-Amador-MAR para decir que el fiscal general había revelado un secreto, aunque ese secreto fuera la verdad. Por eso mi primer impulso (y no fui el único periodista al que le pasó) fue decir que al fiscal le habían imputado por desmentir un bulo. Pero no es exactamente así.

Esto ya te lo conté ayer, pero ya que te damos la brasa con un asunto tan de matices, te lo aclaro del todo: el Tribunal Supremo no justifica la causa con ese desmentido, ahí dice que no hay delito porque trata sobre información ya conocida. El problema, dice el Supremo para sorpresa de casi todos, está antes: ¿quién le hizo llegar a los medios (entre ellos a elDiario.es) aquel mítico correo autoinculpatorio de “Ciertamente se han cometido dos delitos” que el abogado mandó a un buzón colectivo de Fiscalía? Con esa pregunta justifica el Supremo la investigación contra García Ortiz, que es marcarse un triple porque el correo le llegó como a 18 personas (y a saber a cuántas más se reenvió). Si el Supremo piensa imputar a los jefes de todos los tribunales desde donde se filtran cosas a la prensa… va a tener mucha tarea.

Pero ojo (hemos tardado tres párrafos pero llegamos al meollo de hoy): ¿y si diera igual? ¿Y si la filtración del correo no incurriera en revelación de secretos porque ese secreto ya se hubiera roto antes? Es lo que te contamos aquí: fue el propio Miguel Ángel Rodríguez el primero en compartir con el periódico El Mundo y otros medios partes de las comunicaciones por escrito entre la Fiscalía y el abogado del novio de Ayuso. Si era un secreto, Miguel Ángel Rodríguez fue el primero en revelarlo. Lo que pasa que eso nadie lo ha denunciado. Porque era para fabricar una mentira.

En fin, dejo el tema, que además mañana Ignacio Escolar dedicará su boletín del director a esto, con todas las claves al detalle.

El triángulo de Ábalos

Para contarte hoy en el podcast cómo el caso Koldo se ha convertido en el caso Ábalos me he tomado unos días y creo que ha merecido la pena. El triángulo de personajes (el político, el asesor y el empresario) dibuja un paisaje cutre, nada sofisticado de la corrupción. En el último informe de la Guardia Civil hay Whatsapps, hay correos, hay un piso en Madrid y un chalet en Cádiz. Ah, y una visita desde Venezuela.

Por cierto, hoy vengo con bonus track. Le he hecho una entrevista en vídeo a Inés Hernand, personaje mediático imposible de resumir porque abarca desde la información al entretenimiento, del podcast a la tele, del feminismo generacional a la divulgación política. Y desde esa variedad, hablamos del trauma adolescente con el que se politizó o de por qué ha querido participar en MasterChef.

Que no se te pase

Tipos de interés . El Banco Central Europeo ha recortado otra vez los tipos de interés un 0,25 ante el estancamiento de varios países europeos. Dicho de otra manera: dan por controlada la inflación y vuelven a dar permiso a las familias para consumir.

. El Banco Central Europeo un 0,25 ante el estancamiento de varios países europeos. Dicho de otra manera: dan por controlada la inflación y vuelven a dar permiso a las familias para consumir. Pedro Almodóvar ha estado en la redacción de elDiario.es y nos ha hablado no solo de su última y premiada película sino también de la muerte, de la libertad creativa y de actualidad: “Es una barbaridad decir que los artistas no deben posicionarse políticamente”.

ha estado en la redacción de elDiario.es y no solo de su última y premiada película sino también de la muerte, de la libertad creativa y de actualidad: “Es una barbaridad decir que los artistas no deben posicionarse políticamente”. Se hace saber. La Justicia ha rechazado una demanda contra elDiario.es de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. El juzgado dice que la información que no le gustó ver publicada sobre sus conexiones con un caso de narcotráfico era de “interés público” y fue “escrupulosamente contrastada”.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿En qué país ha instalado Italia varios centros de internamiento para trasladar a sus inmigrantes?

Rosa - ¿En qué cadena alcanzó su mayor popularidad como presentadora la periodista Sara Carbonero?

Amarillo - ¿En qué año se fundó Hamás: 1945, 1968 o 1987?

Marrón - ¿Quién fue alcalde de Benidorm, president de la Generalitat Valenciana, ministro y comisionista de toda la vida?

Verde - ¿Hay agua líquida en Europa, la luna de Júpiter?

Naranja - ¿Qué dos gigantes del tenis se enfrentan mañana, por última vez en la historia, en un torneo de Arabia Saudí?

-----------

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.