Hoy entrevistamos a la vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera, encargada de las políticas energéticas que están ahora en medio de un huracán de precios. Anuncia varias medidas, como una regulación que evite que las eléctricas puedan vaciar embalses justo cuando la tarifa está más cara.

Pedro Sánchez había dicho en El País que no se siente “concernido” por la propuesta de Unidas Podemos de crear una empresa pública de luz porque la medida no estaba en el acuerdo de Gobierno firmado en el arranque de la legislatura. Teresa Ribera, sin embargo, considera que una empresa estatal tendría “mucho interés público” y, aunque asegura que no sirve para garantizar una bajada inmediata de los precios, “no me parece una mala idea”. La entrevista completa.

Por cierto, la entrevista de Ribera con Ignacio Escolar y Antonio Vélez está hecha en la redacción de elDiario.es, que está recién reformada para adaptarse al mundo postcoronavirus y a la que, tras año y medio de teletrabajo 100%, empezamos a volver poco a poco a partir de hoy. A ver si os la enseñamos pronto.

Atento. Esto es probablemente de lo más importante que vas a leer esta semana: te explicamos qué tipo de tarifa tienes que contratar para que a la larga te salga menos cara. Tatúatelo: se llama Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). ¿Y cómo sabes qué tarifa tienes ahora mismo? También te lo explicamos. Una buena señal suele ser que tu propia empresa energética te llame para intentar pasarte a otra tarifa.

Europa. Cada vez que se debate sobre la tarifa de la luz, como pasaba cuando hablábamos de Los Mercados, se dice que no se puede hacer nada porque Bruselas no dejaría al Gobierno que metiera mano en serio en la regulación de la energía. ¿Es eso realmente cierto? Intentamos responder.

¿Conciliaqué?

Hay casi 600.000 mujeres sin trabajo en España que no pueden buscar empleo porque ‘tienen’ que dedicarse a tareas de cuidados. Son 150.000 más que antes de la pandemia, que le ha pegado un buen hachazo a la brecha de género en particular y a la conciliación en general. En este reportaje analizamos datos como los de este gráfico que habla solo.







La guerra de las gotículas. ¿Te acuerdas de cuando lavábamos con lejía hasta el cartón de los paquetes que recibíamos en casa durante el confinamiento? Pues hay que leerse esta entrevista a uno de los grandes expertos en aerosoles que ha demostrado que el coronavirus se transmite fundamentalmente por el aire y no por contacto con superficies. Parece que tenemos un poco de guerra científica con el tema.

Protocolos. La escena surrealista del fin de semana la hemos visto en Brasil. Las autoridades sanitarias interrumpieron el partido de fútbol entre Brasil y Argentina a los cinco minutos de partido para deportar a cuatro jugadores por incumplimiento del protocolo COVID. Traerá cola.

***

Que no se te pase

Garzón. A lo mejor se te ha pasado, pero este verano el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha concluido que Baltasar Garzón fue inhabilitado como juez en un “proceso arbitrario” y pide a España “una reparación efectiva”. Hoy hacemos un repaso de quién era quién en aquella guerra contra el magistrado librada en 2009 y 2010 en el Tribunal Supremo y más allá.

Interior revuelto. Los máximos responsables del Ministerio de Interior durante la época de Rajoy están agitando un poco el árbol. Tanto el exministro Fernández Díaz como su número dos le han dicho al juez que cómo puede ser que ellos estén imputados por el espionaje a Bárcenas y Cospedal, que era la jefa del PP, no lo esté.

Escondida. La periodista Ana Garralda ha hablado con una alto cargo de la Policía afgana que se esconde en Kabul de la persecución de los talibán. Se llama Gulafroz Ebtejar y ha dirigido investigaciones criminales que la convirtieron en una referente para otras mujeres de su generación. Pide que alguien la saque de allí.

Teólogos progresistas. El congreso del principal grupo de teólogos progresistas acusa a los obispos españoles de “colocarse al lado del neoliberalismo que mata”. Además, dicen directamente que la jerarquía religiosa “ejerce la violencia de género” contra las mujeres en general y las religiosas en particular, al despojarlas de derechos que sí le dan a los hombres. Más aquí.

***

Cosas que no sabía

No sabía que un pájaro de Senegal puede acabar llegando a España ‘por despiste’. La Sociedad Española de Ornitología tiene un Comité de Rarezas formado por voluntarios que notifican avistamientos de aves que de pronto aparecen por sorpresa. Tórtolas senegalesas, estorninos rosados, mochuelos alpinos… Lo tienes todo aquí.

No sabía nada sobre el presidente del Gobierno más breve que ha tenido España: Serafín María de Sotto y Ab-Ach Langton Casaviella. Es más largo el nombre casi que su presidencia, que duró dos días. Fue nombrado por Isabel II en 1849 y rectificó a las 48 horas por el escándalo que produjo entre las élites progresistas. No le dio tiempo ni a nombrar ministros. Hay algún otro caso así de breve, pero fueron interinos. He leído más historias así en este post de El Reto Histórico.

No conocía la historia de que en la Unión Soviética los contrabandistas utilizaban radiografías para grabar música, como si fueran discos de vinilo, usando máquinas militares usadas para el espionaje. Así, camufladas como si fueran una placa de tórax o de un fémur dañado, pasaban por la frontera discos de los Beatles, de los Rolling Stones, de cualquier éxito internacional que tuviera vetada la entrada. Una historia alucinante que se cuenta aquí, con ejemplos de radiografías que aún siguen sonando.

Pues nos leemos mañana. ¡Cuídate!

Un abrazo,

Juanlu.