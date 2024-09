🎙 PODCAST | Así (de mal) se mide la audiencia en televisión

Ahora que se habla de la batalla por el primer puesto en las audiencias entre el programa de Broncano y el de Pablo Motos, es buen momento para explicar cómo se mide exactamente la audiencia de televisión en España. Porque con esos datos aparentemente tan precisos, se toman decisiones que no son solo económicas. Se decide de qué temas habla la televisión, porque da audiencia, y de qué temas no, porque no da audiencia. Se llegan a conclusiones incluso que son también políticas.

Hablamos con Marcos Méndez, director de Vertele, para conocer mejor en qué consiste y qué implicaciones tiene este sistema de medición que no ha cambiado mucho en los últimos 30 años; y con Ana Vega, una persona en cuya casa familiar hubo una vez un audímetro.

