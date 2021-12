🎙 PODCAST | Un cementerio bajo la lava

El jueves pasado, una nueva boca emisora de fuego abrió el suelo de La Palma, justo en la tierra en la que Amanda, de 33 años, había empezado a formar una familia con dos hijos pequeños.

Esa lengua de lava no solo destruyó el hogar donde empezaba a crecer la vida, sino que recorrió la ladera para arrollar también el lugar donde se honran las muertes. La colada del volcán ha cubierto el cementerio de Las Manchas, sepultando de nuevo, con una capa de fuego, los restos de miles de personas.

Hablamos con Toni Ferrera, reportero de Canarias Ahora; Robert Nazco, un vecino de Los Llanos de Aridane cuyos padres están enterrados en el cementerio de Las Manchas; y con Alicia Felpeto, nuestra vulcanóloga de cabecera.

Una cosa más: volvemos el jueves que viene, vamos a descansar durante el puente. Si tú también tienes unos días libres y vas a coger el coche, ten cuidado en la carretera. También puedes aprovechar para ponerte en el camino los episodios que tengas pendientes o recomendarnos a los amigos. Nos ayudará mucho :)

