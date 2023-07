Es necesario un Gobierno social para tiempos turbulentos

¡Buenos días!

Pasaron las elecciones pero no parece fácil que se pueda conformar un Gobierno. Sería necesario reconstruir un Ejecutivo con una visión social de la economía, ya que vienen momentos turbulentos. No es el apocalipsis que nunca terminó de llegar, que preconizaban las derechas para tratar de desgastar al Gobierno de coalición, en este caso todas las previsiones de instituciones apuntan a un frenazo del crecimiento económico global en lo que queda de 2023 y, sobre todo, en 2024.

En cierta manera es el camino natural, cuando los bancos centrales están echando leña al fuego con una política monetaria dedicada a frenar la economía. La Reserva Federal de Estados Unidos ha subido otra vez los tipos de interés un cuarto de punto, a niveles no vistos hace 22 años. Este jueves, el BCE apunta a que hará lo mismo, aunque Alemania está en recesión y España ya ha conseguido rebajar la inflación por debajo del 2%. En esta información te contamos como el BCE trata de arreglar la economía a martillazos.

Con estos mimbres, más la vuelta a las reglas fiscales en la Unión Europea, a lo que hay que sumar el 'techo del turismo, la delicada recuperación de China o posibles turbulencias financieras, nos vamos a encontrar con un ambiente económico que necesita a un Gobierno que no replique soluciones neoliberales sino que tenga imaginación para aplicar políticas que no dejen atrás a las personas. Aquí te explicamos las cinco amenazas para la economía.

El Gráfico







Además, es que es muy probable que el Instituto Nacional de Estadística haya subestimado la evolución del PIB en España. Los datos registrados de creación de empleo, recaudación o consumo reflejan que el Producto Interior Bruto (PIB) de nuestro país estaría minusvalorado en 8 puntos. La desviación no es poca cosa. Estamos hablando de que faltarían más de 106.000 millones de euros en la contabilidad de nuestra economía.

Si fuera así España tendría menos déficit que Alemania y un endeudamiento inferior al de Francia y se habría recuperado mucho antes el PIB perdido por el impacto de la pandemia de Covid. En este análisis tienes todos los detalles.

El Dato

50% de crecimiento

Este es el incremento de las ventas fuera de nuestro país de servicios no turísticos entre 2020 y 2022, según un informe publicado por el Banco de España. Unos datos que reflejan el cambio estructural de la economía, ya que la rúbrica del turismo no es la que más tira de los servicios. La clave está en “la capacidad competitiva de las grandes empresas exportadoras en España, que suelen pertenecer a grupos [nacionales e internacionales]”, de “servicios empresariales, de transporte y tecnológicos, dirigidos, sobre todo, al área del euro y a América del Norte”. ¿Cuál es el reverso de la moneda? Que esta competitividad se basa, sobre todo, en “la tónica de moderación salarial mantenida en nuestro país”. A este elemento habría que añadir la bajada de la inflación, especialmente de los precios de la energía. En este enlace tienes mucha más información.

Entrepreneur

“¿Qué quería comprar? Musk no quería Twitter por sus empleados (a los que despidió), ni por su código (que destroza con frecuencia), ni por su marca (que ha abandonado), ni por sus usuarios más fieles (a los que se esfuerza por ahuyentar)”. Esta es la reflexión de Matt Levine, uno de los analistas financieros más reputados de Wall Street, en su columna en Bloomberg. Elon Musk ha vuelto a dar otra vuelta de tuerca sobre Twitter con la eliminación del nombre y del logo de la red social (el famosos pajarito azul) para desconcierto de inversores, tecnólogos y usuarios, en general. Nadie encuentra una explicación lógica a este paso en el mundo empresarial si se tiene en cuenta que Musk se gastó 44.000 millones de euros en esta red social, que con las decisiones que está tomando parece que pretende destruir. Mucha más información de la desastrosa gestión de Twitter por parte de Musk en este enlace.

Cada vez que habla sube el pan

"No esperamos demasiados cambios en la remuneración del pasivo en los próximos trimestres" Héctor Grisi — consejero delegado del Banco Santander

Antes la excusa era que el negocio en España no se había recuperado. Ahora con las hipotecas disparadas y beneficios récord, el banco Santander ha optado por el subterfugio del “exceso de liquidez” para no subir la remuneración de los depósitos, una explicación que para sus clientes es similar a la que te dan en un garaje cuando llevas el coche y te dicen que la avería está en la junta de la culata. El banco que preside Ana Botín ha conseguido ganancias récord en el primer semestre de 2023: 5.241 millones de euros. No es suficiente para tratar bien a sus clientes. Aquí te damos más detalle.

Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pedido a los estados que preparen un 'colchón' de dinero ante el riesgo de nuevas turbulencias bancarias. El organismo advierte de que “el susto” del colapso del Silicon Valley Bank de California o Credit Suisse podría repetirse en los próximos meses. Solo nos faltaba que tuviéramos que dedicar otra vez dinero público para rescatar a una parte del sector financiero. En esta información te lo contamos.

Bien público

La Audiencia Nacional ha tumbado las deducciones que la filial española de la multinacional sueca Electrolux se aplicó por los gastos de cerca de 60 millones derivados del cierre de las dos fábricas que tenía en España. Así son estas empresas, no solo se marchan sino que encima quieren pagar menos impuestos aún. En 'Bien público', la sección de este boletín donde aparecen los reportajes de investigación y las informaciones más elaboradas, te contamos la pugna legal que inició esta multinacional contra la Agencia Tributaria para pagar menos impuestos de los que debía. Dos detalles importantes: Primero, el cierre de las dos plantas supuso el despido de 1.000 trabajadores. Segundo, en la sentencia de la Audiencia Nacional se señala que pese a la mala evolución económica “no resulta tan convincente que la única alternativa fuera el cierre” de esas dos fábricas. Aquí puedes leer el reportaje de Antonio M. Vélez.

Aquí termina el boletín por este curso. Nos vamos de vacaciones, volveremos a vernos en septiembre. Por otro lado, si nos quieres escribir aquí tienes nuestro correo: contraoferta@eldiario.es.

¡Buenas vacaciones!