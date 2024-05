BBVA-Sabadell: su fusión no es buena para la sociedad

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Finalmente, Pedro Sánchez se quedó. Hay una parte de los ciudadanos progresistas que respiran tranquilos, pero han sido cinco días aciagos. Ni un partido, ni un gobierno, ni una ideología, ni una democracia pueden depender de una sola persona. Ya veremos qué consecuencias tiene todo este sainete.

Pero vamos a la economía, que esta semana también ha tenido una noticia de calado y con muchas consecuencias. BBVA, tercer banco de España, le ha propuesto una fusión al Sabadell, cuarto en la clasificación. No es la primera vez que ambas entidades financieras tratan de unirse, aunque la última vez que lo intentaron, en 2020, salió mal por las diferencias en la valoración, el mal ambiente entre las direcciones de ambos bancos y que las negociaciones se conocieran con demasiada precipitación.

Como en otras operaciones similares se va a argumentar la eficiencia operacional y el incremento del valor para el accionista, pero esto no quiere decir que sea positivo para las plantillas ni beneficioso para la sociedad. Los bancos llevan años consiguiendo unos beneficios estratosféricos. Solo en los tres primeros meses del año, los grandes bancos españoles (Bankinter, Sabadell, BBVA, Unicaja, Santander y CaixaBank) han ganado más de 6.676 millones, un 17% más que en el mismo periodo de 2023, gracias a la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Tocan cornetas para que empiece el ciclo de bajadas de tipos y, aunque no vaya a ser tan inmediata como se esperaba, la banca se va preparando para un nuevo escenario. Aquí tienes las claves de la nueva operación de fusión entre BBVA y Sabadell.

La fusión no va a ser buena ni para los empleados de ambos bancos ni para la sociedad española. Por un lado, Sabadell tiene cerca de 14.000 personas en plantilla en España; y BBVA, alrededor de 28.000 empleados. No hay que ser un lince para saber que habrá duplicidad de puestos de trabajo y coincidencia de sucursales en determinadas zonas. Las consecuencias serán una nueva reestructuración de la red comercial con el incremento del cierre de oficina bancarias y despidos. “En la fusión de Caixabank con Bankia pudimos ver que sobraban unos 6.000 empleados que fueron al ERE. En este este caso, viendo las cifras, podríamos estimar que hablamos de unos 4.000 empleados afectados”, calcula Ricardo Zion, profesor de EAE Business School.

Por otro lado, el mercado bancario se achica y cada vez hay menos competencia. Tras la fusión de Caixabank y Bankia, solo cuatro entidades gestionan dos tercios de los depósitos en España. Si se confirma la unión de ambas entidades financieras, habrá menos competencia entre bancos, es decir, productos más caros y los clientes tendrán menos opciones para elegir.

Más despidos, menos competencia. La fusión entre BBVA y Sabadell no es buena para los ciudadanos de nuestro país.

El Dato

2.198 millones de euros

Son las pérdidas en 2023 que ha tenido la Sareb , el ‘banco malo’ que aglutinó en 2012 los activos inmobiliarios fallidos de la banca tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. A pesar de que vende más activos que nunca, los números rojos acompañan al banco malo: en 2021 perdió 1.626 millones de euros y en 2022, 1.506 millones. Ya ha alcanzado 4.744 millones de fondos propios negativos, tras deteriorar su cartera en más de 9.900 millones y el agujero patrimonial es de 14.600 millones de euros. La Sareb está controlada por el Estado desde enero de 2022, con más del 50% de su capital. Europa obligó a España a asumir como deuda pública los 35.000 millones de euros que nos cuesta a todos los españoles. Para que luego nos vengan con quejas desde la banca por el impuesto especial. En este enlace tienes más información sobre la ruina que nos han colocado a todos con el 'banco malo', la Sareb.

Movilización masiva en varias ciudades por el pleno empleo, la reducción de la jornada laboral y mejores salarios de los sindicatos UGT y CCOO por el Primero de Mayo. Esta vez también se han colado los valores democráticos que han reclamado tras los días de reflexión de el presidente Pedro Sánchez. Miles de personas salieron a las calles en otro Primero de Mayo que ha sido capaz de movilizar a trabajadores y trabajadoras en decenas de ciudades españolas con la aspiración de conseguir el pleno empleo y recuperar el valor de lo público.

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, exigió “una agenda social, perfectamente compatible con la agenda de profundización democrática” y “aspirar al pleno empleo y recuperar el valor de los servicios públicos, que se han deteriorado durante una década”. Mientras que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, defendió que “merece la pena que en este Primero de Mayo podamos salir a celebrar las conquistas que hemos alcanzado durante estos últimos años y que planteemos una agenda reformista clara, que ponga en blanco sobre negro los problemas que desde hace mucho tiempo vivimos en nuestro país y que cuestionan la plena democracia”. Aquí tienes una entrevista al secretario general de CC OO, Unai Sordo, y otra al secretario general de UGT, Pepe Álvarez, donde explican los retos del mercado laboral y económico a los que se enfrenta el país.

El Gráfico







La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) vuelve a negar el “infierno fiscal” en España. Es una de las falsedades más comunes de la derecha y sus supuestos expertos económicos. El organismo señala que la carga fiscal sobre los salarios, sumando el IRPF y las cotizaciones sociales, fue de media del 40,2% en nuestro país, muy por debajo de la de Bélgica, Alemania, Austria, Francia o Italia, entre otros. Los costes laborales en nuestro país están por debajo de la media. Exactamente, el coste total de emplear a una persona, en cifras comparables (en dólares y con distintos ajustes), es un 2,35% más barato que en el conjunto de economías de la OCDE. En este enlace tienes más información sobre cómo la OCDE niega el supuesto “infierno fiscal” en España que se han inventado las derechas.

Cada vez que habla sube el pan

Hay que tener en cuenta que avanzar en su reducción, sin contemplar ni la considerable heterogeneidad en la duración de la jornada entre distintos tipos de empresas y sectores ni las ganancias de productividad, que son las que permiten finalmente aumentos salariales y reducciones de la jornada laboral, conllevaría riesgos para el crecimiento del empleo Pablo Hernández de Cos — Gobernador del Banco de España

Llevaba mucho tiempo Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, sin poner en duda algunas de las iniciativas económicas del Gobierno de coalición. En esta caso, coincidiendo con la publicación del Informe anual de la institución monetaria, el gobernador ha tirado contra uno de los proyectos estrella de la legislatura: la reducción de jornada. Hernández de Cos se abona a los obstáculos propuestos por la patronal: hay sectores dónde no se puede reducir porque exige un horario y la tan controvertida productividad. Por cierto, la productividad no se utiliza solo contra la reducción de jornada, también contra la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el gobernador señala “posibles efectos adversos” de nuevas subidas del SMI para “el empleo de determinados grupos de trabajadores, empresas y regiones” si no hay mejoras de la productividad. En este enlace más información sobre la posición del gobernador del Banco de España en reducción de jornada y SMI.

Letras que son un Tesoro

Pasar de calles dominadas por los coches a espacios urbanos peatonales y con carriles bici. Reducir la contaminación y devolver las grandes urbes a las personas. Con menos vehículos circulando, los comercios locales son más rentables. “Los coches no compran, compran las personas”. Son algunas de las ideas que ha llevado a la práctica y ahora recoge en un libro Janette Sadik-Khan, exresponsable de Transportes de Nueva York. Junto a Seth Solomonow han escrito 'Luchar por la calle. Manual para una revolución urbana' (Capitán Swing). Ante la rotunda ignorancia de algunos de nuestros gobernantes, Sadik-Khan lo tiene claro: “Las calles llenas de atascos no hacen grande a una ciudad, ni económicamente competitiva”. Aquí puedes leer una entrevista con la autora de un libro que aboga por peatonalizar las calles y devolver las ciudades a las personas.

Bien público







La mayoría de personas con menos de 40 años tendrían menos posibilidades de soportar una crisis. Son datos claro y concisos de un informe del Banco de España sobre vivienda. Los jóvenes entre 30 y 40 años apenas acumulan una riqueza financiera de 30.000 euros en promedio (básicamente, el valor de una vivienda en propiedad menos la hipoteca), mientras que sus padres, a su misma edad, ya tenían de 100.000 euros a 200.000 euros. La vivienda se convierte en un factor de empobrecimiento. No hay un colchón patrimonial que sirva para sortear mejor una época de vacas flacas. Especialmente a los nacidos entre 1992 y 1980. Las causas: unos sueldos que no permiten a gran parte de estas generaciones el ahorro y un gasto en vivienda, sobre todo en el alquiler, que impide la creación de riqueza. Muchas más información sobre las generaciones sin 'colchón' inmobiliario ni ahorros en este reportaje de Daniel Yebra y Cristina G. Bolinches.

