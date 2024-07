Salarios emocionales contra reducción de jornada

¡Buenos días!

¿Cómo va la semana? Vamos a empezar con una de esas frases que te dejan anonadado: “Es imprescindible ofrecer condiciones laborales que tengan en cuenta, adicionalmente, un salario emocional que ponga en valor el trabajo de los profesionales del sector turístico y su aportación a la sociedad, para enaltecer su prestigio, autoestima y sentimiento de pertenencia al sector”.

Bueno, si el salario emocional ese sirviera para pagar la hipoteca o para tener una vida mejor pues... Pero va a ser que no. Las declaraciones del lobby turístico más potente de España, Exceltur, son un tanto desquiciantes. Hay que saber que, a la vez, son uno de los grupos empresariales que más se oponen a la reducción de jornada que está negociando el Gobierno con los sindicatos y la patronal. En lugar de salarios emocionales, ¿no sería mejor para esos empleados que les den más tiempo de ocio o para conciliar?

Y es que la reducción de jornada se ha convertido en el tema laboral de este verano. Tras duras críticas a la falta de participación de la CEOE, finalmente el Gobierno cambió de estrategia y empezó a ofrecerles propuestas acordes con los intereses empresariales que han acercado a la patronal a la mesa de negociación. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, aseguró que “la mesa (de diálogo social) ha avanzado”.

Es cierto que los empresarios están en otra posición. “Parece que estamos entrando de nuevo en la negociación”. Con esta frase, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha abierto la puerta a un posible acuerdo. Sin embargo, va a ser un duro camino para llegar al acuerdo. A la vez, Garamendi ha acusado al Ejecutivo de “gobernar contra los ciudadanos” porque la reducción de jornada “equivale a regalar 12 días de vacaciones pagadas por la empresa”.

Con este clima, el secretario general de UGT optó por el troleo. Pepe Álvarez corrige a Garamendi por los “12 días de vacaciones pagadas” con la reducción de jornada: “Según nuestros cálculos, son 16”.

Nada indica que una reducción de jornada vaya a perjudicar a la economía ni mucho menos a los trabajadores. En este análisis de dos profesores de la Universidad Complutense de Madrid se explica cómo la reducción del tiempo de trabajo sin una rebaja de salarios podría tener efectos positivos en la economía española como consecuencia del aumento de los ingresos de los trabajadores. Al fortalecer el consumo, impulsar la inversión y amplificar el efecto multiplicador, esta política no solo promueve una economía más inclusiva en el plano social sino que también podría generar un estímulo al crecimiento.

Aquí lo que se está discutiendo es si se puede reducir un poco el margen de las empresas y acabar con otro mantra más de la economía neoliberal.

El Gráfico







Los bancos no ofrecen productos rentables y los ahorradores e inversores buscan en el negocio inmobiliario las ganancias que no reciben de las entidades financieras. La renta declarada en el IRPF por arrendar propiedades inmobiliarias se ha disparado casi un 70% desde 2007. Mientras, la renta financiera (de depósitos, dividendos, fondos) ha caído un 11,2%, según el detalle de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2022. Esta evolución ha provocado que el volumen de ambas fuentes de renta haya convergido en alrededor de 18.000 millones de euros. En 2008, en pleno pico de la burbuja inmobiliaria, había un diferencia de 15.000 millones en favor de las rentas financieras. En este enlace te explicamos cómo la caída de la rentabilidad que dan los bancos lleva a los inversores a especular con el alquiler de viviendas.

Hablando de rentas de capital que se meten en el negocio inmobiliario...

Entrepreneur

Ni siquiera con la ayuda de la Comunidad de Madrid. Orbis Properties, inmobiliaria en la que tiene una participación minoritaria la familia de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y que es casero del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a tener récord de pérdidas. La empresa, dedicada al alquiler de oficinas en Madrid, perdió el año pasado 25,9 millones de euros, un 73,8% más, tras apuntarse nuevos deterioros millonarios en el valor de sus inmuebles. Solo se salvó el edificio que tiene alquilado a la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid. Aquí te contamos la pésima gestión empresarial de la inmobiliaria participada por familiares de Esperanza Aguirre.

Obituario

Falleció el empresario Juan Miguel Villar Mir (Madrid, 1931) a los 92 años de edad. Pocos empresarios representaron tan bien esa España monárquica de hacer negocios. Su carrera representa el auge y caída de un tipo de empresarios de nuestro país con estrechos vínculos con la Casa Real y muy proclive a las relaciones políticas, especialmente con el PP. Fue capaz de levantar un imperio, con la constructora OHL y el Grupo Villar Mir como buques insignia, a base de comprar compañías en quiebra a precio de ganga que en varios casos se distinguieron por participar en algunos de los cárteles más importantes que ha desarticulado en los últimos años la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Aquí tienes un perfil detallado del un empresario construido a golpe de gangas y contactos políticos.

El Dato

2,5%

siguen siendo más bajos los salarios en el primer trimestre de 2024 en España que en el cuatro trimestre de 2019. “España se encuentra entre los países de la OCDE donde los salarios reales han caído más desde el inicio de la pandemia”, según el informe 'Perspectiva de Empleo 2024', publicado este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En esta información te explicamos las razones por las que los salarios siguen por debajo de lo que se cobraba antes de la pandemia.

No es el único dato relevante. A pesar del supuesto clima antiempresas que se empeñan en difundir desde la derecha y algunas patronales, la realidad es que las empresas no financieras y no energéticas dispararon un 13% su resultado ordinario neto en el primer trimestre de 2024, respecto al mismo periodo de 2023. El crecimiento del pasado ejercicio y de este año es significativo porque demuestra que la mayoría de empresas y sectores han trasladado buena parte de las subidas de los costes a los precios de venta. En esta información te explicamos cómo las empresas siguen aprovechando la inflación para incrementar sus beneficios.

Cada vez que habla sube el pan

La próxima generación de robótica probablemente será la robótica humanoide. Ahora disponemos de la tecnología necesaria para imaginar una robótica humanoide generalizada Jensen Huang — Fundador y director ejecutivo de Nvidia

Nvidia es la compañía tecnológica que está rompiendo todos los techos. Hace dos años no estaba ni entre las 20 empresas más valiosas del mundo, ahora ya se ha colocado en el top 3. Los beneficios de Nvidia en el primer trimestre de 2024 multiplicaron por siete los que registró en el mismo período del año anterior. De 2.043 a 14.881 millones de dólares. Además de ser la compañía líder de los microprocesadores de las tarjetas gráficas, sus chips son indispensables para la revolución de la inteligencia artificial. Ahora bien, su fundador y director general, Jensen Huang, verdadero primer magnate de la inteligencia artificial, ha iniciado una carrera un tanto inquietante: la robótica humanoide. Es decir, está tratando de conseguir una evolución tecnológica en las máquinas para que sus habilidades manuales se acerquen a las de los humanos. Lo preocupante es que si tienen formas de humanos es porque se hacen para sustituir a otros humanos. No es una tecnología que esté cerca, pero ni mucho menos es una idea futurista. Cuidado. Aquí te explicamos cómo Nvidia quiere prender la mecha de la robótica humanoide.

Bien público

Este no es un salario emocional pero le salva el mes a muchos trabajadores, aunque sea un sobresueldo que no pagan los empresarios, sino los clientes. Estamos hablando de las propinas. Los españoles no somos de dejar muchas propinas. Según un estudio de Mastercard en 2019, solo el 11% de la clientela de bares y restaurantes deja propina siempre, frente al 17% que no lo hace nunca. Para el 72% restante, depende la calidad del servicio. Con el incremento del uso de la tarjeta con la pandemia estos porcentajes habrán bajado. Ahora bien, es un dinero que debería estar sujeto a tributación, aunque al ser de terceros no a cotización. ¿Cuántos trabajadores tributan realmente por sus propinas? Es una pregunta sin respuesta porque nadie sabe cuántas propinas se dejan en España. Ahora bien, lo que no se debería admitir nunca es que se utilice como una excusa para rebajar las condiciones laborales y salariales de los empleados de hostelería. Aquí tienes un reportaje de David Noriega con muchos testimonios e información sobre el oscuro ámbito laboral al que conducen las propinas.

Nos gusta la competencia

En esta sección os mostramos artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Acabamos por esta semana, nos volvemos a ver el jueves. Si tienes cualquier idea o propuesta nos puedes escribir al correo contraoferta@eldiario.es.

¡Buena semana!