Sánchez, la parálisis y la incertidumbre perjudican a la economía

¿Cómo llevas la semana? Nosotros de sobresalto en sobresalto. Estaba escribiendo este boletín cuando saltó la noticia bomba de Pedro Sánchez. El presidente cancela su agenda para decidir si continúa en el cargo ante “la campaña de acoso” contra su esposa. Está siendo una legislatura mucho más compleja de lo esperado. Este movimiento de Sánchez añade aún más incertidumbre a una periodo que ya estaba tocado por la inactividad del Ejecutivo debido al cargado ciclo electoral (vascas, catalanas y europeas). Ni siquiera se intentó abordar la aprobación de los Presupuestos Generales de 2024.

Quién sabe si el próximo lunes Sánchez anunciará su salida del Gobierno y qué consecuencias se pueden derivar: desde elecciones generales a una moción de confianza hasta que se mantenga un Ejecutivo sin su figura, donde era la autoridad y el elemento que cohesiona a un Gobierno de coalición demasiado endeble. Hace una semana los secretarios generales de los sindicatos CCOO y UGT lanzaba una petición al Gobierno para que no cayese en una “parálisis reformista”. Su argumento es que no se puede perder una ventana de oportunidad para cambiar el país y hacerlo más progresista. Hoy, ya no estamos ante un embotamiento del Ejecutivo sino ante un posible desmoronamiento.

La parálisis no es buena para la economía. La incertidumbre puede ser mucho peor. La decisión de Sánchez puede ser comprensible desde el punto de vista personal, pero está llevando a un país de 47 millones de habitantes a un limbo difícil de entender.

Entre otras cosas, y este era el tema inicial del boletín, porque España afronta problemas graves que afectan a su ciudadanía de una manera cada vez más preocupante. Este Gobierno parecía que se estaba tomando en serio la cuestión de la vivienda, ahora veremos en qué queda. Los datos son terribles. El mercado del alquiler no da tregua a los inquilinos. España “destaca como la economía europea donde un mayor porcentaje de personas que residen en el mercado del alquiler se encuentra en una situación de riesgo de pobreza o de exclusión social”, según el informe anual 2023 del Banco de España. Te damos más detalles en esta información.

En nuestro país, esta situación de riesgo de exclusión o pobreza la vive el 45% de los hogares que está alquilando, cuando la media de la Unión Europea está en el 31%, como se puede ver en el siguiente gráfico.







“Los hogares españoles que residían en una vivienda de alquiler a precio de mercado realizaban un mayor esfuerzo en 2022 en términos de su renta bruta, que sus homólogos en las principales economías europeas”, sigue diciendo el informe del Banco de España.

Esta situación tiene repercusiones concretas. Una de cada tres personas jóvenes ha tenido que retrasar o suspender el pago de su alquiler. En concreto, el 30,4% de los inquilinos menores de 25 años no ha podido cumplir con las fechas que marcan sus contratos, frente al casi 20% de media de la población general, según un análisis de Oxfam Intermón, que te explicamos en esta información.

Otra de las consecuencias de este mercado de la vivienda absolutamente desbocado es que se están creando diferencias de clase evidentes entre propietarios e inquilinos. En el mercado de la vivienda hay una “marcada desigualdad de renta en función de la posición que se ocupa en el sistema”. Hay una “generación inquilina” que “proviene mayoritariamente de la población con menores ingresos, donde el elevado precio de los alquileres les lleva a situaciones de mayor empobrecimiento y precariedad”. Además existe “una generación de caseros” que “se sitúa mayoritariamente entre las franjas de la población de mayor renta, a la que se suma además la transferencia de renta que recibe de los inquilinos”. La ratio de ingresos de los arrendadores es hasta 2,58 veces superior a la de quienes alquilan.

¿Qué país queremos construir?

El Gráfico







Buena parte del problema de la vivienda tiene que ver con la banca. La subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo en su lucha contra la inflación ha enriquecido mucho más a las entidades financieras mientras que ahoga a familias hipotecadas y empresas con créditos. Hay un problema añadido: se está computando la contribución de la banca a la economía española de forma un tanto torticera. Según el cálculo del PIB que hace el INE, el valor añadido generado por los bancos se incremento de 46.037 millones de euros a 72.661 millones entre 2021 a 2023. Ahora bien, en la descomposición del valor añadido, el INE apunta que los intereses que recibieron las familias escalaron a los 42.365 millones en 2023, con una subida del 240% interanual. Sin embargo, de esa cifra solo 7.600 millones son intereses 'reales', los que los bancos pagan por los depósitos y llegan realmente a los bolsillos de sus clientes. Aquí te explicamos la prueba de la avaricia bancaria que se esconde en las tripas de la Contabilidad Nacional.

El Dato

72.900 millones de euros

Es el recorte presupuestario o el importe adicional de una subida de impuestos que va a suponer la recuperación de las reglas fiscales europeas para las economías de España, Francia, Italia y Bélgica. Este es el cálculo que han realizado los sindicatos de estos cuatro países, que han hecho sonar las alarmas en los últimos días por la aprobación del nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Si ya hay multitud de obstáculos para subir impuestos, ya te puedes imaginar cómo se va a intentar solventar la reducción del déficit y la deuda. Aquí te damos más información sobre el nuevo corsé fiscal y “la vuelta de la austeridad” en la Unión Europea.

Cada vez que habla sube el pan

Creemos que tendremos Optimus en producción limitada en nuestra fábrica realizando tareas útiles antes de que acabe este año. Y luego creo que podremos venderlo a finales del año que viene Elon Musk — Fundador y director general de Tesla

Lo ha vuelto a hacer. Entre otras cosas porque le funciona. Cuando se ha sabido que Tesla ha tenido una caída del 55% en sus beneficios marcada por un hundimiento del 13% de sus ventas de coches eléctricos en el primer trimestre. Elon Musk, fundador y director general de Tesla, ha vuelto a recuperar su vieja estrategia de prometer nuevos productos “el año que viene” para sostener Tesla en su momento más crítico. Musk lleva jugando con las mismas cartas desde hace años, y le funciona. En este caso, pondrá a la venta un androide “a finales del año que viene” tras los constantes retrasos de su tecnología de conducción autónoma. Aquí te explicamos la estrategia de “el año que viene” de Elon Musk.

Entrepreneur

En nuestra serie de empresarios de postín y emprendedores empedernidos te hablamos esta semana de Francisco Bellón, primer ejecutivo de la minera australiana Berkeley en España. Bellón entró en 2011 como director general de Operaciones en la compañía minera, ascendió en 2018 a chief operating officer, y en julio de 2022 fue promovido a presidente de Berkeley Minera España. Pues bien, la Comisión Nacional del Mercado de Valores le ha multado por una infracción “muy grave” de la Ley del Mercado de Valores al embolsarse 40.000 euros comprando y vendiendo títulos de la compañía a finales de 2020, mientras disponía de información privilegiada que la empresa no comunicó de forma inmediata al mercado. La sanción consta en un auto de la Audiencia Nacional que el 19 de marzo rechazó la suspensión cautelar de la publicación de la multa que pedía Bellón. En este enlace te contamos más detalles de la multa y las prácticas del presidente de esta compañía minera.

Bien público

El fondo gigante del capital riesgo CVC vendió en 2017 la empresa de sanidad privada Quirón al grupo alemán Fresenius por 5.760 millones, con unas plusvalías para el fondo de unos 2.600 millones. La operación hizo multimillonario al ex médico deportivo y fundador de Quirón, Víctor Madera, actual presidente del grupo. El problema llega cuando la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) presenta una denuncia en 2023 contra el fondo de capital riesgo por un presunto delito fiscal para no tributar por la multimillonaria venta. CVC asegura que la denuncia no prosperará pero a la vez avisa a los inversores de que la denuncia puede ser un “ejemplo” del posible endurecimiento de los requisitos de las autoridades fiscales para la industria del capital riesgo. Aún hay más. El financiero Javier de Jaime, máximo responsable en España de CVC, también ha sido denunciado por la Agencia Tributaria por la venta de Quirón. Con la salida a bolsa del fondo va a entrar en la clasificación de las 100 mayores fortunas españolas. En este reportaje de Antonio M. Vélez te contamos cómo el jefe español del fondo CVC entra en el top 100 de millonarios en plena denuncia por delito fiscal en la venta de Quirón.

