Oigan, miren qué higadillos traigo, hoy en formato de luxe

El Catavenenos, con el único fin de mostrar a su distinguida clientela de la manera más vistosa posible el selecto género que recoge semanalmente, ha decidido este domingo cambiar los escaparates y ofrecer en sus vitrinas y mostradores sus habituales higadillos y asaduras, pero en esta ocasión ordenados por medios y no por temas. A ver qué les parece.

Van a encontrar, por supuesto, la casquería habitual: que si Begoña Gómez a espuertas, que si el malhadado Constitucional y los ERE, que si la oprobiosa censura monclovita, amén de algún otro asunto habitual como la pequeña gresca PP-Vox. Un añadido: el fútbol.

Comenzamos por el Abc, más de un siglo con estas aficiones. Julián Quirós, su director: “Ni siquiera sus socios se tomaron en serio el presunto plan [presentado por Sánchez], tachado de cortina de humo. Salvo Mertxe Aizpurua, la portavoz de Bildu que mandaba en 'Egin' cuando el primer disparo a las víctimas de ETA salía con tinta. Se ve que el PSOE es capaz de digerir el rastro de la sangre y lo que de verdad le quita el sueño es el espectro de Begoña”; Ignacio Camacho: “Al fin y al cabo, la independencia de un periodista está en ‘sue palle’, como enseñó el maestro Montanelli. No traduzco porque algunos lectores sensibles se ofenden”. Lo hace el Cata: “sus pelotas”. Begoña. ¿A por Pedro Sánchez, judicialmente hablando? Habrá más de esta campaña en otros medios. Editorial: “A falta de que esta investigación judicial y la de su hermano arrojen nuevas conclusiones, e independientemente de si pueden probarse o no conductas delictivas, es urgente e imperativo que el presidente ofrezca explicaciones. Ya no es sólo el papel de su mujer, ahora es su propia conducta la que puede acabar comprometiéndole”; Isabel San Sebastián: “El honor de Pedro Sánchez. Si fuera un hombre honorable, la vergüenza le impediría permanecer en el cargo mientras Begoña declara, acusada de robar”; Carlos Herrera: “El Don y la Doña: La misma reacción del Don huyendo hacia delante y amenazando la libertad de información con derivas de cacique sudoroso (…) dibuja a un tipo desbordado por la realidad, consciente del proceso en el que está inmerso, que solo ha sabido encontrar en el matonismo parlamentario, en la hipérbole del falso ofendido, la solución escénica a un escándalo como el que protagoniza su Doña”. Guinda, regalo del Cata. Salvador Sostres: “Tras la caída del Muro de Berlín, el feminismo y el ecologismo son las microexplosiones con que el marxismo pretende aún sustituir a Dios”.

El Mundo. Lo de Vox. Andrés Trapiello: “En primer lugar, el más beneficiado en esa ruptura será (se cree) Sánchez, a quien, no obstante, siempre vendrá grande el nombre de Maquiavelo. Al fin y al cabo lo último que ha de notársele a cualquier Maquiavelo es su maquiavelismo (…) Desenterrado y vuelto a enterrar Franco, lo más parecido a Franco que le quedaba a Sánchez es Abascal”. Begoña. Ricardo F. Colmenero. “Lo que se observa en el vídeo de Begoña Gómez declarando no puede ser más aterrador. Una figura negra, encogida en un banco, y que susurra, que es el material con el que ha hecho carrera Iker Jiménez”; Federico Jiménez Losantos: “La esposa y socia comercial del presidente del Gobierno se paseará hoy en calesa por los juzgados de Plaza de Castilla, agraciada por la decana de los jueces del feo molondro urbano, con tratamiento de alteza imperial”; Jiménez Losantos, como siempre, sin freno y con un cóctel de virtuoso, Pumpido, Begoña y ataques a la prensa. Todo en uno, mezclado, no agitado, que pedía Bond, James Bond: “El alarde golpista de la banda de Pumpido amnistiando a Chaves y Griñán del mayor caso de corrupción en Europa, el de los ERE andaluces, debería tranquilizar a los émulos de Alí Babá en la Cueva de la Moncloa. No es así. La licencia para robar es una forma de permiso para amnistiar, una indulgencia plenaria para los socialistas que, haciendo honor a sus más acreditadas costumbres, saquean fondos públicos (…) Saben que delinquen y saben que lo sabemos, pero no aceptan que se publique. Y publican hoy una Ley del Bozal que anula la llamada Ley Mordaza. Diferencia justificada: se amordaza al humano, se pone bozal a los perros de la prensa. La llaman Ley de Regeneración Democrática, léase Degeneración Autocrática”. No se publica nada, como es obvio. ¿Qué más da? Medios. Un lujo, en un mismo editorial, una cosa y la contraria: “Desde la tribuna del Congreso, el presidente del Gobierno trató de solemnizar ayer un mensaje político que estigmatiza a la prensa y ahondó en su estrategia de crear una atmósfera de intimidación contra los medios de comunicación que fiscalizan el poder y sus abusos. Pedro Sánchez se presentó en el Parlamento con un fantasmagórico paquete de regeneración democrática, plagado de vaguedades, sin detallar ni una medida”. ¿Amenazó vilmente o no dijo nada? Defínanse, por favor.

La Razón. Abascal, mal, Feijóo, extraordinario, superior, magnífico. Francisco Marhuenda, el director: “Se ha acabado la mascarada. Las cosas son lo que son. Abascal se ha quitado la máscara, pero no ha sido para desprenderse de la mentira, la falsedad y el hieratismo sino para mostrar que su único objetivo es atacar al PP”; otra del mismo autor: “Sánchez se podrá jubilar en la presidencia del Gobierno gracias a Abascal y Alvise (…) Sánchez puede hacer lo que le venga en gana, porque la fragmentación del centro derecha es su mejor aliado. Es verdad que volverá a perder las elecciones, pero las tres derechas no sumarán y ganará otra legislatura (...) Con dos sería difícil, como se vio en las pasadas generales, pero la irrupción de Alvise y su chiringuito lo hace imposible”; La guerra contra los medios. José Antonio Vera: “Censura previa y censura sanchista. Sánchez con sus expertos decidirán quiénes ‘desinforman’. Como con Franco, pero peor”.

El Confidencial, a por la imputación de Pedro Sánchez. Begoña: “Barrabés señala a Sánchez y las acusaciones apuntan ya al registro de entradas de Moncloa”. Que es, tal cual, lo que van a pedir las acusaciones de Hazte Oír, Vox y Manos Limpias. Casualidades; José Antonio Zarzalejos: “La peor versión de Pedro Sánchez. Sánchez ha perdido los papeles (…) Ha utilizado, y seguirá haciéndolo, esos recursos que con tanta frecuencia ha denunciado: el maniqueísmo, la intimidación, la confusión, la falsedad y la privatización de sus facultades ejecutivas al servicio de sus intereses personales, familiares y partidarios. Ayer fue un día aciago para el presidente, que ofreció su peor versión. Teatralizó en el Congreso una impostura (…) Sánchez ha superado todas las audacias y transita ya, a galope tendido, por la senda de la temeridad”.

En Libertad Digital, de uñas con Abascal. Federico Jiménez Losantos: “Voxemos: con Putin en la oposición, mejor que con el PP en el Gobierno. La ruptura unilateral de Vox con el PP está cuajada de mentiras, en el típico estilo comunista adoptado por Sánchez y por todo partido totalitario”. Algo de Begoña. Jesús Fernández Úbeda: “Nuestra Señora de Begoña bien vale 100 kilos (para medios afines) Sánchez, sádico torturador oral, pronunció un discurso largo, constrictor, letal”; Pilar Díez: “Parece confirmarse que Begoña y Pedro se han montado un negociete familiar aprovechando la Moncloa”. Contra los periodistas decentes. Mariano Yzquierdo Tolsada: “El Puto Amo redefine el derecho al honor. En un discurso empalagoso y caudillista donde los haya, el puto amo ha dicho que ‘la democracia tiene el derecho y la obligación de defenderse’”; Cristina Losada: “Los cien millones para los medios bajo el pretexto de la digitalización pasarán a los anales como el mayor fondo de reptiles que haya habido en España. No será secreto, como antaño, cuando salía de los fondos reservados (…) Pero no hay duda de que es la zanahoria que acompaña al palo. Zanahoria para la prensa favorable al Gobierno y palo para la contraria”. ¿Fondo de reptiles con información pública? ¿Qué bobada es esa?

The Objective. Gran titular del viernes, 19. “Un testigo dice tener ‘whatsapps’ que vinculan al rector de la UCM con el ‘caso Begoña’”. ¿Decíamos antes que va buscando judicialmente a Sánchez? “Barrabés complica el futuro del presidente al confirmar las exclusivas publicadas por TO”. ¿Saben ustedes qué significa retorcer la realidad? Pues eso. Ignacio Ruiz-Jarabo: “¿Y el dinero pa' cuándo? Preparémonos, porque en los próximos días o semanas se consumará el atraco. Illa será presidente a costa del bolsillo de todos los que no vivimos en Cataluña”. No hemos acabado: “Es una transacción más, se dirán a sí mismos los socialistas españoles para autojustificarse, un business como otro cualquiera, como por ejemplo la de sexo por dinero, transacción ésta que según se ha publicado no es desconocida en el entorno familiar del propio Sánchez”. Este señor fue director de la Agencia Tributaria y presidente de la SEPI en el gobierno de Aznar; César Antonio Molina. Sí, el ministro de Cultura con Zapatero: “En España quienes venimos de finales de la dictadura, nos acordamos de la Policía Político-Social y los Tribunales de Orden Público, el por aquellos tiempos famoso TOP. Nunca pensé que pudiera pretenderse en nuestros días reinventar algo por el estilo para controlar a los periodistas y medios de comunicación ‘díscolos’ con la complicidad indecente de los ‘no díscolos’. Estamos regresando a la Prensa del Movimiento”.

En OKdiario la cosa del fútbol se desborda. Titulares, uno tras otro, del lunes, 15: “Carvajal da la mano a Pedro Sánchez sin mirarle a la cara”; “Carlos Alcaraz da ‘me gusta’ al gesto de Carvajal con Pedro Sánchez”; “Nacho Fernández evitó aplaudir el gesto de Pedro Sánchez hasta en cinco ocasiones”; “Los jugadores de la selección española se marcharon de La Moncloa sin despedirse de Pedro Sánchez”; “Sánchez recurre a los hijos de los empleados de La Moncloa para que aplaudan su discurso ante la selección”; “La selección estuvo con Felipe VI más de una hora en Zarzuela y apenas aguantó dieciséis minutos a Sánchez”; “Los capitanes de la selección ignoraron a Pedro Sánchez durante su discurso de felicitación”. Seguimos. Eduardo Inda, el director de la cosa: “Carvajal no olvida que Sánchez pacta con los asesinos de compañeros de su padre policía”; Carlos Dávila: “De forma que la actitud protagonizada por Carvajal puede resultar el primer episodio embrionario de lo que a partir de ahora se debe convertir en la resistencia social y pública al más traidor a la Patria (lo escribo así) de todos los gobernantes que ha sufrido España, Fernando VII también”. ¿Algo de Begoña? Jimmy Giménez-Arnau: “El pasado viernes 5 de julio se sentó en el banquillo la imputada Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado (…) Muy bien adiestrada por su marido, el mayor mentiroso del mundo, llegó vestida de negro para dar pena y decidida a mentir, según los trucos del fantoche (…) Su codicia no tiene freno. La impunidad con la que se mueve su marido, la blinda. Ella borda su papel de mosquita muerta, quiso pasar totalmente inadvertida y llegó en un coche oficial al juzgado, escoltada por diez gorilas del autócrata”. Y así todo el articulillo. ¿De los ERE? Vicente Gil: “Sánchez nos ha devuelto hoy a la realidad. El inquiokupa de La Moncloa ha perpetrado otro grave atentado, otro golpe más, a nuestra democracia. Su correveidile en el Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha anulado las condenas a Chaves y Griñán por los ERE. Son unos sinvergüenzas (…) La democracia española está absolutamente corrompida por Sánchez y el PSOE, como hicieron con la República, no me cansaré de repetirlo, hasta llevarnos -ellos- a una guerra civil”. Un poquito de La Gaceta. Hermann Tertsch: “Los populares y socialistas son cada vez más de lo mismo, mientras VOX se erige ya de la forma más épica imaginable en la única alternativa real de cambio para que España salga del pozo séptico en el que los partidos corruptos y los criminales la han sumido”; Javier Torres lo reafirma: “El proceso de asimilación PP-PSOE en un mismo corpus ideológico ha sido lento pero inexorable y desde los atentados de Atocha el consenso es total”.

El Debate. Indignados. En general. Mayte Alcaraz: “¿Qué hemos hecho nosotros para merecer a este individuo al frente de la segunda magistratura del país? Pero esperemos a la traca final: los animales acorralados son los más peligrosos. Y éste sabe que en el juzgado número 41 de la Plaza de Castilla de Madrid le aguarda su tumba política. La Complutense, cómplice pero también víctima de la corrupción presidencial está martilleando ya los primeros clavos del ataúd”. Más. Bieito Rubido, el director, tras la negativa de Begoña Gómez a declarar: “Una clarísima manifestación de que algo oculta”. Y ahora, fútbol. Titular: “Barcelona tembló con los goles de España en la final, según los sismógrafos del CSIC”. Bueno, ¿eh?; Luis Ventoso: “¿Cómo le va a sonreír Dani Carvajal a Sánchez? ¿Cómo van a estar cómodos los jugadores españoles con el presidente de la ‘nación de naciones plurinacional’? ¿Cómo va a mirar con respeto cualquier español que quiera mínimamente a su país a un tipo que nos ha convertido en rehenes de Otegui, Ortúzar, Puigdemont y Junqueras?; Antonio R. Naranjo: ”La mejor jugada del lateral llegó al medirse con el presidente de las trampas y el juego sucio (…) A Carvajal, viendo cómo se las gasta nuestro Kim Jong-un con jueces y periodistas desafectos, le caerá ahora una inspección de Hacienda como poco, pero ha dejado para la posteridad una imagen icónica de cómo tratar a un timador con ínfulas, sin romper ni un plato“. Los veo agobiados con tanto enfado. Sonrían, por favor. Antonio Cañellas Mas: ”Conviene recordar que el movimiento LGTBI se apoya básicamente en tres grandes premisas de pensamiento. Primera: la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud (…) segunda premisa: las tesis de Karl Marx, coautor del Manifiesto Comunista (…) Herbert Marcuse“. Postre. Alfonso Ussía: ”La postal del acceso a España de Marta Rovira no es para enmarcar. En Suiza ha engordado, se le han puesto los muslos como a Roberto Carlos, el genial futbolista del Real Madrid, y no le han cambiado ni el rostro ni el pelochichi de la cabeza“.

Y, por último, pero no por ello menos brillante, Vozpópuli. Editorial: “La comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso no es ni más ni menos que el anuncio para la recuperación de una ley de censura contra los medios de comunicación (…) La única conclusión posible es que o la democracia frena a Pedro Sánchez, o la democracia perecerá con él al frente del Gobierno”; Miquel Giménez: [A Pedro Sánchez] “Pero, vamos a ver, chavalote, ¿de qué vas? ¿Tú quién te has creído que eres? ¿No te das cuenta de que más tarde o más temprano tendréis que dar cuentas a la justicia todos los de tu banda, incluyéndote a ti? (…) Vete regenerando, nene, que falta te hace para no ir de cabeza a esa caldera de Pedro Botero. Porque si alguien precisa de regeneración en España sois tu persona, tu gobierno y toda la banda que te apoya”. Y del mismo autor: “Yo creo que cuando se tenga que citar a la esposa del presidente y a su presente y presunta circunstancia lo mejor sería aludir al tema como el Begoñazo. Y todos contentos. Porque llamarlo chupinazo, y ya no digamos Chuminazo, me parecería de un pésimo gusto”. Me cachis en la mar, con lo que íbamos a disfrutar con Begoña y viene el impresentable de Vox y nos chafa el espectáculo. Final luminoso. Juan Abreu: “Una vez en un país libre, repito, se trabaja. No se roba. La gente no roba por necesidad, se levanta a trabajar por necesidad. Trabaja en lo que tenga que trabajar, pero no roba. (…) Y otra cosa. Si te embarcaste en busca de una vida mejor, la responsabilidad de lo que te suceda es exclusivamente tuya. Si en la travesía, por desgracia, se te ahoga un hijo u otro familiar querido, la culpa es tuya”.

¿Queda claro, verdad?