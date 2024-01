¡Qué vergüenza, nos pisotea el prófugo!

Eran aproximadamente las 21.00 horas del miércoles 10 de enero y los mil miembros de esta alegre muchachada de la que disfrutamos en España, garrapiñada en la prensa de la derecha más derecha de toda Europa, tuvieron que cambiar sobre la marcha las columnas, los titulares, los editoriales y hasta los breves. El Gobierno sacaba adelante dos de los polémicos decretos sometidos a votación y sólo les amargaba la noche el obús de Podemos a la cara de Yolanda Díaz. Así que Pedro Sánchez, ese tipo odioso, no había salido derrotado como ya habían escrito todos ellos con gran regocijo. Cambio de guion, pero la leña para el mismo mono. Colección escogida de denuestos de la función Puigdemont es el amo de cortijo y a sus pies Pedro Sánchez, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Va de corrido.

Libertad Digital: “Humillación histórica del Gobierno de España”. Mismo medio: “Puigdemont pisotea a Sánchez”. OKdiario: “Sánchez es un títere en manos de Puigdemont” y “Sánchez permite a Cataluña levantar un muro como el de Trump”. Abc. De su director, Julián Quirós: “¿De qué se sentirán tan ufanos Bolaños y Montero consintiendo las ambiciones de un enfermo de poder dispuesto a dilapidar los recursos públicos y la soberanía nacional?”. Columnistas: Manuel Marín. “Puigdemont maneja España en diferido. O a larga distancia. O a corta. Como un ventrílocuo a su muñeco. Sibilino. Destructivo”. Que no se diga que el Catavenenos menosprecia a La Razón: “El desánimo y la desesperación cunden en el Ejecutivo de Sánchez”; “Un gobierno títere en manos de un prófugo. España, un Estado vasallo de Cataluña”. Y su director, Francisco Marhuenda, en primera línea. “Como catalán y español siento una profunda vergüenza ante este espectáculo de codicia e ignominia”. Otro clásico, José Antonio Zarzalejos, pero en El Confidencial: Título y una frase. “La hematuria [sangre en la orina] de Pedro Sánchez y el colapso de Yolanda Díaz”; “Escribió Nietzsche que ‘el poder idiotiza’. Ha idiotizado a Sánchez, que desconoce que es un presidente instrumental, y a Díaz, que aún no se ha dado cuenta de sus sucesivos fracasos”. Otra conocida de todos, Victoria Prego en El Independiente: “Esto es lo nunca visto. Esto es un chantaje en toda la línea. Esto es el descoyunte. Esto es una tomadura de pelo. Esto es lo más impresentable que han visto mis ojos y mira que llevo muchos de información política. Esto es burlarse del país entero. Esto es un choteo que espero que no se lleve a término”.

Alguna cosa más de Libertad Digital. Jesús Fernández Úbeda: “Sánchez sobrevive a una humillación pornográfica”. O Agapito Mestre, permanente operario al pie del cañón. Berta, como poco: “Solo intuyo que Sanchismo y delincuencia catalana conforman un tándem inolvidable. Mortal. El tinglado político montado por el sanchismo, que no es otra cosa que un ejercicio permanente de agitación y propaganda para mantenerse en el poder de forma ilegal e ilegítima, y los delincuentes catalanes, que conforman un conglomerado de sujetos que viven de matar lo que le da vida, España, comienza a explanar todas sus miserias”. ¿También en The Objective tenemos chicha? Faltaría más: “Tanta toxicidad junta ha dado como resultado ese vertedero político de ingobernabilidad que es la mayoría de la investidura”. Y El Debate, no se nos olvide. Antonio R. Naranjo. “La maldad de Puigdemont es previsible y tiene una lógica perversa que no esconde ni los fines ni los medios (...) La de Sánchez es burda, inestable, caprichosa y por todo ello más peligrosa: puede fundar un Ministerio de la Infancia y tratar luego a los niños como Herodes”. Ramón Pérez-Maura: “Sucedió lo que parecía imposible: gracias a Sánchez, los que quieren romper España son hoy todavía más fuertes que ayer. Que ya es decir. El que con niños se acuesta, meado se levanta. Y en este caso, le gusta”.

Pero en este abundante coro siempre hay algún tenor que destaca. Hoy hemos seleccionado al subdirector de El Mundo, Jorge Bustos. Título. “La desbandada de la banda de Pedro”. Extractos: “No es un Gobierno: es una banda (…) Ahora bien, incluso en el crimen organizado existen códigos (…) en la banda de El Guapo no rige ninguno, porque sus cómplices conocen demasiado la catadura del cabecilla. Ya saben todos que no solo no respeta la ley democrática, sino que tampoco respeta las reglas del hampa. Y así es muy difícil hacer negocios (…) Lo que no vamos a escatimarle al cártel de El Guapo es su futuro lugar de privilegio en las sabrosas antologías de macarras ilustres”.

¿Pero acaso no tenemos nada que decir sobre los pellets de Galicia? Pues claro, que menuda trampa la de este Gobierno deleznable. Carlos Dávila. OKdiario. “Sánchez, desde su poltrona de La Moncloa sostenida por las patas cojitrancas de Bildu, Junts, ERC o el PNV, ha ordenado la acción bélica a su abominable hombre de la Meseta, Óscar Puente, el Yeti (…) Él, con su atroz verbo de taberna aldeana, en vez de proporcionar miedo a sus presuntas víctimas, les proporciona risa. (…) A estos voceros de la gravedad que encierra esta granza de nuestras costas, les pone que no veas que cualquier asociación ornitológica, naturalmente subvencionada, grite el desastre que van a producir los pellets, pero no dicen ni pío, están callados como cómplices, enganchados al beso de los sucesores de aquellos cachorros de ETA que asesinaron a 857 personas en España”.

Lo que ocurre es que no nos tomamos las cosas en serio y aún no hemos entendido lo que de verdad tenemos que hacer: Fernando Savater, en The Objective, lo tiene claro: “Hay que actuar ante este desastre de España (…) empiezo por decirles que algunas pequeñas reformas parciales, incluso si son apreciables (y no simplemente ridículas como la enmienda constitucional de sustituir ‘disminuidos’ por ‘personas con discapacidad’; puaf) no van a servir para enmendar desde la raíz el origen de nuestros males, que se llama Pedro Sánchez Castejón”. En consecuencia: “La tarea que tenemos por delante no es cabrear a Sánchez, sino hacerle desalojar la Moncloa”. Ya lo dice, menos fino, Alfonso Rojo en su Periodista Digital: “Si apretamos y PP y VOX se dejan de gilipolleces, echamos a Pedro Sánchez en 2024”.

Porque, vamos a ver, qué otra cosa les queda a las personas de bien, Feijóo dixit, ante estos gravísimos hechos. Federico Jiménez Losantos en su Libertad Digital: “Porque desde Zapatero, el PSOE reivindicable es el de Largo Caballero, el criminal, el asesino, el responsable de las matanzas de la Cárcel Modelo, el genocidio de Paracuellos y el terror rojo, tan gubernamental, de las checas”. Ahí es nada. Un horror, vivimos un horror. Que se lo digan a Zoe Valdés, El Debate. Ya les dije la semana pasada que la veríamos por aquí. Átense los machos: “En Ferraz han golpeado a periodistas jóvenes y mayores, han abusado físicamente de mujeres, han gaseado a ancianos (…) Siento avisar de que llegará el momento en que empezarán a fusilar sea bajo el pretexto de una piñata o de un pelele, mientras en la misma calle podrán eliminar a un periodista, a una mujer, a un anciano, de un mal golpe, ahogándolo con gases, de un disparo, que nadie levantará la voz para defender los derechos universales y humanos de los españoles”.

Ya habrán vislumbrado ustedes al verdadero culpable de este atroz panorama: Pedro Sánchez. Luis Ventoso, también en El Debate: “Ya sabemos que le chifla pavonearse en todo tipo de foros y saraos con sus ternos entallados, el pin de la Agenda 2030 en la solapa estrecha y sintiéndose el más apolíneo de la velada. Ya sabemos que la goza con Ursula y Emmanuel en las cumbres europeas, fardando del inglés que le pagó papi con cursos en el extranjero, porque en casa éramos muy socialistas de carnet, pero nos gustaba la pasta y la disfrutábamos como buenos burgueses que éramos”. ¡Hasta el hogar familiar era un asco despreciable!

¿No vamos a hablar de política internacional? Pues sí. Un apunte. Centrémonos en el nuevo ídolo de nuestros aguerridos ultraliberales: Javier Milei. Por ejemplo, Libertad Digital: “Milei 'limpiará' las deudas de Argentina mientras Sánchez sigue acumulando impagos”. Un mago, este Milei. Lo explica bien Jesús Cacho en Vozpópuli. Atentos y perdonen la extensión de la cita. Su calidad se la merece: “Milei trata a sus compatriotas como a adultos a los que no se puede ni se debe engañar, algo que, reflejado en el espejo de un país arrasado por las mentiras de nuestro Fraudillo (…) es capaz de producir en cualquier demócrata algo parecido a una descarga eléctrica, un torrente de luz, el resplandor de lo limpio, lo valiente, lo corajudo, lo cierto. (…) un personaje cargado con un discurso que aúna frescura y solidez con brío (…) Estamos pues, ante un tipo de gran nivel intelectual, nada conservador en lo social, que (…) tiene muy clara su primera tarea (…) Hacer perder a la izquierda la batalla cultural, liberando las amarras que hoy atan a millones de ciudadanos en todo el mundo, prisioneros de las viejas ideologías colectivistas hoy travestidas de lo woke, el género, el clima y demás mandangas progres (…) Para los demócratas españoles, Milei es la gran noticia que el aciago 2023 nos trajo bajo el brazo. La gran esperanza teñida de albiceleste. Por primera vez en muchos años, de forma inesperada, el depauperado horizonte de un mundo sumido en guerras y conflictos, azotado por la mediocridad más lacerante, lastrado por la falta de liderazgos, atacado por las termitas nuevas del viejo comunismo totalitario, se topa con un rayo de esperanza, una auténtica revolución cuyo éxito podría marcar un punto de inflexión en el camino trazado que esa izquierda gris empeñada en el decrecimiento y la pobreza para todos menos para ellos, las elites pijoprogres”.

¡Aleluya, aleluya, viva y viva Milei, nuestro gran ídolo mundial! (Con permiso, claro, de Donald Trump).