Las ONG rechazan la reapertura de los CIE en plena ola de rebrotes: "Habrá contagios y será responsabilidad del Estado"

Organizaciones que trabajan con migrantes han censurado y lamentado la decisión del Gobierno de España de reabrir los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que se cerraron en abril por la pandemia provocada por la COVID-19. Las entidades advierten de que las instalaciones no permiten cumplir con las condiciones sanitarias contra el coronavirus.

Para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) esto es una "nueva decepción", y cree que el Ejecutivo central ha perdido una buena oportunidad para mantener los centros cerrados tras la pandemia. CEAR recuerda que este sistema "semipenitenciario" ha demostrado "ser inútil para los fines que pretende" y que son muchas las organizaciones e instituciones, como el Defensor del Pueblo o la ONU, que también abogan por su cierre.

La organización lamenta que el Ministerio del Interior decida la reapertura "justo en una segunda ola de rebrotes", ya que las estancias de los CIE no están, a su juicio, preparadas para evitar contagios. CEAR ha señalado que los migrantes están hacinados en espacios sin condiciones adecuadas, por lo que, se puede intuir que habrá brotes y contagios. "Será responsabilidad del Estado", concluye la ONG.

SOS Racismo condena también la decisión. "Ya en marzo exigimos el cierre definitivo", explica la organización, que cree que la crisis sanitaria ha demostrado "la crueldad del trato y las constantes violaciones de los derechos sanitarios y humanos que sufren las personas migrantes encerradas".

"Esta política migratoria confirma una creciente tendencia racista y contraria a los derechos humanos en España y Europa", apunta, antes de señalar que esta medida se pone en marcha un día después del Nuevo pacto Migratorio de la UE y dos días después de que el Congreso rechazara una Proposición No de Ley para pedir al Gobierno una regularización masiva de extranjeros.

Tampoco aprueban que la reapertura de centros se realice "durante el pico de contagios de la segunda ola de la pandemia" con la "insalubridad característica de éstos centros" y "contraviniendo las medidas de seguridad contra la COVID". "Deja claro qué prioridad tiene el Ministerio del Interior", ha indicado. "Nos oponemos frontalmente al reinicio de las detenciones en estos espacios de vulneración de derechos y sufrimiento", manifiesta Servicio Jesuita a Migrantes en España (SJM-E), uniéndose al resto de organizaciones.

Espacios opacos

La organización lamenta que la "tregua" que el coronavirus dio en este tema haya acabado y advierte que los centros españoles "incumplen" la normativa y diferentes disposiciones judiciales que, además, imposibilitan el cumplimiento de las medidas sanitarias adecuadas a la situación de emergencia en la que se encuentra el país. "Los CIE son espacios de gestión policial opaca, llena de irregularidades y que deja desamparadas a las personas que son encerradas detrás de sus muros", denuncian.

A su juicio, Interior tiene una "estrategia clara", que "persigue internar a personas recién llegadas en pateras de nacionalidad argelina y marroquí o que llegan de Mauritania" y que muestra "el uso de los CIE como una herramienta de la gestión migratoria", utilizando "el internamiento para la deportación allí donde es crucial la correcta identificación de personas con necesidades especiales de protección".

"Apelamos a la responsabilidad de las autoridades competentes para que tomen medidas adecuadas para garantizar todos los derechos de las personas migrantes en España con independencia de su situación administrativa", declaran.

De forma similar se expresa Médicos del Mundo. Su portavoz en esta materia, Ana Pérez, ha explicado que su rechazo a la apertura de estos centros tiene también que ver con que no cumplen con el derecho a la salud. Durante la pandemia, ha insistido Pérez, "no han hecho falta" los CIE. Desde Médicos del Mundo no quieren esta reapertura y que el Ejecutivo "vuelva a utilizar sus políticas de control migratorio", como "las expulsiones express". Además, exige al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska que mejore las condiciones de los Centros de acogida temporal (CETI) para garantizar las medidas de protección y aislamiento ante casos positivos de coronavirus.