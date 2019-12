La Delegación del Gobierno reconoce que los SIVE para localizar pateras funcionan pero "no son infalibles"

La Delegación del Gobierno en Canarias busca nuevos espacios para alojar a los inmigrantes irregulares que llegan al archipiélago a bordo de embarcaciones, ha indicado el delegado del Gobierno en las islas, Juan Salvador León. "Estamos buscando todos los espacios que sean posibles y seguramente todos serán insuficientes" ante el repunte de pateras que han alcanzado las costas canarias últimamente, ha dicho el delegado del Gobierno tras un acto con motivo del Día de la Constitución.



"Es competencia de todos y hay que apelar a la solidaridad tanto del Estado, como del Gobierno de Canarias, de los cabildos y los ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales", pues "tenemos la obligación de buscar espacios" para albergarlos, ha manifestado.



El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, ya está operativo al 50 por ciento de su capacidad y en los próximos días lo estará al cien por cien, según ha dicho León.



Las mujeres, algunas de ellas embarazadas, y los niños que han llegado en las últimas embarcaciones son alojadas en sitios donde se tiene en cuenta su situación especial, ha asegurado el delegado.



Asimismo, ha informado de que, en lo que va de año han llegado a Canarias unas 2.050 personas a bordo de embarcaciones y se ha interceptado a más de 1.300 en sus países de origen que se dirigían al archipiélago.



"Tenemos la obligación de evitar en origen que no arriesguen sus vidas y también la obligación de que, una vez que lleguen a nuestras costas, sean tratados con la dignidad que exigen como seres humanos", ha manifestado el delegado del Gobierno.



Respecto al Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) ha asegurado que está funcionado, "es un instrumento" para detectar embarcaciones, pero "como todos los instrumentos fallan" y "no es infalible".