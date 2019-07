Astou Ndour: "Nuestra humildad fue clave para ganar"

La mejor jugadora de la última edición del Eurobasket, la pívot de la selección española Astou Ndour, ha asegurado que "la humildad" mostrada por el equipo fue "la clave" para ganar el torneo disputado en Serbia.

La jugadora senegalesa nacionalizada española ha manifestado en declaraciones facilitadas por el Spar Gran Canaria, el club donde se formó deportivamente, que está "muy orgullosa y contenta" de formar parte de la selección, de la que ha resaltado que lleva muchos años jugando bien.

"Además, he sido elegida la mejor jugadora del evento, por lo que estoy contentísima, ya que no me lo esperaba. Es una alegría enorme ganar la medalla de oro y, encima, ser distinguida como mejor jugadora", ha indicado.

Astou Ndour piensa que la humildad mostrada por las jugadoras de la selección española facilitó la conquista del Europeo.

"Hemos afrontado todos los partidos sabiendo que no iban a ser fáciles, siendo muy serias y jugando como un equipo muy unido dentro y fuera de la cancha. La semifinal contra Serbia, que además estaba apoyada por su público, fue muy dura, pero supimos sufrir y sacarla adelante", ha recordado.

Asimismo, la espigada jugadora ha dicho que, si bien necesita tener un periodo de descanso, el esfuerzo es el que le ha permitido conquistar estos logros.

"Mi cuerpo necesita descansar, pero todo lo que estoy logrando es debido al trabajo que realizo día a día. No disfruto del descanso que necesito para estar con mi familia y amistades, pero ese sacrificio es lo que me está permitiendo conseguir estos éxitos", ha afirmado.

Astou Ndour también ha tenido palabras de afecto para Domingo Díaz y Begoña Santana, sus primeros entrenadores en España en las filas del Spar Gran Canaria.

"Begoña y Mingo son mis 'padres blancos', como les digo siempre, ya que desde que llegué a la isla me acogieron como su propia hija. Nunca me faltó nada, y ellos trabajaron conmigo mañana y tarde, porque veían que yo tenía algo dentro, que ni yo mismo sabía. Ellos confiaron en mí desde el primer día", ha revelado.

También se ha referido a los próximos retos que tiene por delante, tras el exitoso Europeo.

"Yo sigo mi carrera paso a paso, sin prisa, para intentar conseguir los retos que vayan surgiendo. Ahora mismo estoy feliz en mi equipo de Chicago, porque hay jugadoras jóvenes y con talento, y creo que tenemos posibilidades de meternos en el play off", ha comentado.

Finalmente, ha expresado su deseo de que el Spar Gran Canaria consiga el próximo curso el ascenso a la máxima categoría nacional femenina.

"Sigo mucho al Spar Gran Canaria desde la distancia y sé que se han ido algunas jugadoras y han llegado otras. Creo que esta temporada la plantilla rendirá bien, porque ya es tiempo de que el equipo vuelva a la máxima categoría", ha concluido.