Beatriz Borrego: “Me quedé sin palabras al conocer que iría a la selección española Sub 16”

Beatriz Borrego Fleitas Bea, delantera del CD Tenerife sénior femenino, vive momentos de felicidad. La capitana del equipo blanquiazul ha sido citada para una concentración de la selección española Sub 16 que tendrá lugar la próxima semana.

“Me quedé sin palabras al conocer que iría con la selección Sub 16. No me lo esperaba”, indica la tinerfeñista, que trabajará entre el lunes 21 y el miércoles 23 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) a las órdenes de la seleccionadora Toña Is. “Ojalá pueda ir al Campeonato de Europa con la selección”, apunta Borrego.

Bea lleva anotados cuatro goles con el conjunto dirigido por Mario Romero, que milita en la liga de Primera femenina y lidera tras la disputa de tres encuentros y otros tantos triunfos. “Es un orgullo lucir la camiseta del CD Tenerife y representar al equipo de mi tierra. Este club me ha cambiado la vida”, comentó la delantera en declaraciones a Bota Heliodoro, programa oficial de radio de la entidad.

La joven tiene el futuro muy claro: “Nuestro objetivo es subir de categoría, pero la primera meta es crecer como equipo. El mío es crecer como jugadora y como persona”. Y añade: “Llevo jugando desde los tres años y lo hago donde el entrenador me diga”, señala Bea Borrego, que habitualmente actúa de delantera, aunque también lo puede hacer de interior.