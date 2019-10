El CD Tenerife busca resarcirse como local frente al Extremadura

El CD Tenerife quiere este sábado mostrar su mejor versión en el Heliodoro Rodríguez López ante el Extremadura, después de un comienzo de competición en el que ha dejado escapar ocho puntos de los doce en juego en la isla, ante un rival que llega con la moral por todo lo alto tras dos victorias consecutivas.



A diferencia del rendimiento del equipo de Aritz López Garai fuera de casa, donde ha logrado dos goleadas, los blanquiazules enlazan una racha de tres partidos sin ganar en su feudo, en los que no han logrado marcar ningún tanto.



Los dos últimos encuentros del CD Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López, el último este mismo miércoles, han terminado con derrotas por la mínima ante el Real Oviedo y el CF Fuenlabrada, en dos choques en los que el rival se adelantó en un contragolpe y el equipo local, a pesar de tener el dominio del balón, apenas creó oportunidades de gol.



Después de dos partidos en cuatro días en los que López Garai repitió exactamente el mismo once inicial, y especialmente después del encuentro del miércoles, se prevé que el técnico realice modificaciones en el once inicial para darle protagonismo a futbolistas más frescos.



El equipo blanquiazul afronta este choque después de haber perdido la oportunidad de entrar en los puestos de promoción, puesto que de haber ganado al colista en su último encuentro hubiese entrado en la zona de privilegio.



Mientras, el Extremadura viaja con la moral por todo lo alto tras dos victorias consecutivas, las dos primeras del campeonato, que le han servido para salir de los puestos de descenso, y con la idea de seguir sumando.



En el Extremadura saben que el rival no se lo va a poner fácil este sábado en su feudo, por eso prefieren centrarse en sí mismos.



"Nosotros lo que tenemos que pensar es en nosotros mismos y afrontar ese partido como el tercero de la semana, de la misma forma, con la misma intensidad", apuntó ayer su técnico, Manuel Mosquera, que consideró que para su equipo "los tres puntos son importantísimos”.



El técnico azulgrana señaló que su próximo rival tiene "un estilo muy definido" y un "gran equipo" y que en esta categoría "todos los partidos son dificilísimos".



El hecho de disputarse tres partidos en una semana hace que los resultados condicionen más a los equipos, en opinión del gallego.



Para contrarrestar el exceso de minutos no sólo de la semana, sino por lo acumulado desde el inicio de la temporada, Manuel ya ha avanzado que no dudará en hacer cambios si son necesarios, porque todos los jugadores pueden ser titulares.



Esa máxima del entrenador gallego le ha dado la razón esta semana cuando han logrado la segunda victoria consecutiva con un equipo transformado con respecto al que logró la primera.



"Lo que intentamos es que el equipo se refuerce aportando más pedaladas, todos", subrayó.



Unas de las novedades frente al Elche fue Willy, que se ha ganado un puesto de titular no sólo por haber sido el autor del primer gol del encuentro, sino porque Kike Márquez sigue con alguna molestia y no ha viajado con el club a tierras canarias.



El que sí podría volver a la titularidad es Fran Cruz, que ya está recuperado y podría dar un aire de refresco a la defensa en el partido del Eliodoro Rodríguez López en detrimento de Pardo.



Los lesionados son, además de Kike Márquez, Lomotey, que lleva ya varias semanas en el dique seco, y Airán Cabrera, que sufrió un golpe hace unos días, aunque ya fueron baja para el último encuentro.



Alineaciones probables:



CD Tenerife: Ortolá; Luis Pérez, Carlos Ruiz, Álex Muñoz, Mazán; Alberto, Luis Milla; Malbasic, Borja Lasso, Nahuel; y Dani Gómez.



Extremadura UD: Casto; Ale Díez, Borja Granero, Fran Cruz, Diego Caballo; Nono, Zarfino, Cristian, David Rocha, Pinchi y Willy.



Árbitro: Saúl Ais Reig (Comité Valenciano).



Estadio: Heliodoro Rodríguez López.



Hora: 19.30 (Canarias). EFE