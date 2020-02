El Ciudad de La Laguna Tenerife alcanza la decena de victorias

El Ciudad de La Laguna Tenerife ha conseguido este sábado en el pabellón Santiago Martín de La Laguna la décima victoria de la campaña ante el Embutidos Pajariel Bembibre (76-61).



Una Tanaya Atkinson determinante en ataque (21 puntos) y un gran trabajo colectivo a ambos lados del campo ha devuelto al conjunto morado a los puestos de play-offs.



El primer periodo del encuentro estuvo marcado por un buen inicio del Ciudad de La Laguna Tenerife (4-0), pero el Embutidos Pajariel Bembibre no tardó en subir filas defensivas y provocar desacierto en las moradas.



Entre las bases Bintou Diemé y Cristina Pedrals consiguieron desatascar la presión rival y mejorar en pista ofensiva, esto último gracias al tiro exterior de Lyndra Littles que con 12 puntos y 4 rebotes firmó una actuación muy seria.



Este cuarto inicial se cerraría con mucha igualdad 18-19 y daría paso a un buen comienzo del segundo en el que, con un triple de Pedrals y otro tiro de Littles se consiguió cierta ventaja (27-23) que en cuestión de un minuto devolvió el Bembibre (29-34).



El combinado tinerfeño no tardó en reaccionar y, con seis tantos seguidos de Astou Traoré inició un parcial de 13-2 favorable que marcó el 42-38 al descanso.



Con la llegada del tercero el Ciudad de La Laguna Tenerife mantuvo la concentración y con un buena salida (7-0) con la dupla senegalesa al mando, puso el 49-38.



Una vez más el Embutidos Pajariel Bembibre optó por una zona presionante y volvió a sacar tajada de las pérdidas de balón moradas, lo que provocó un parcial de 5-14 que puso el empate a 54-54 a falta de un minuto para el término del periodo.



No obstante, dos triples de Diemé y Atkinson pusieron el 60-54 y dieron motivación a las locales para afrontar los últimos diez minutos con mucha confianza.



El cuarto periodo comenzó con canastas de Laura Herrera y Tanaya Atkinson (64-57) que obligaron a Pepe Vázquez a pedir tiempo muerto. Lo siguió intentando el Bembibre de la mano de su referente Vicky Llorente, pero las moradas se impusieron con un gran juego colectivo, con acierto exterior y con un dominio absoluto del rebote, tarea en la que hay que destacar a Herrera (7) y Montenegro (6).



Varias canastas de Montenegro y un triple de Bettencourt pusieron la máxima y terminaron por romper el encuentro (72-57) a falta de dos minutos para terminar.



De esta forma, el Ciudad de La Laguna Tenerife se impone al Embutidos Pajariel Bembibre (76-61) y alcanza su décimo triunfo de la temporada, encontrando su juego y mostrando clara superioridad en algunas facetas del juego como el 1x1 o el rebote.



El Santiago Martín acogerá el próximo fin de semana la siguiente batalla de las moradas que será ante el Cadí La Seu a las 19.00 del sábado 22.



76 CIUDAD DE LA LAGUNA TENERIFE: Diemé (11), Atkinson (21), Traoré (12), Littles (12), Herrera (5)--quinteto inicial--, Charles (-), Montenegro (4), Bettencourt (5), Pedrals (6), Pierre Louis(-).



61 EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE: Salas (12), Quirante (3), Nauwelaers (12), Gladkova (7), Llorente (14).- Butina (-), Cáceres (-), Luna Castro (5), Conde (8).



ÁRBITROS: Palomo Cañas, Mariano Martín - Uruñuela Uruñuela, Juan Manuel - González Banderas, Víctor Rafael.



INCIDENCIAS: Partido disputado en el Pabellón Insular Santiago Martín de La Laguna ante 200 personas.