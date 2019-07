Empate y derrota para el CD Tenerife en el Trofeo Ciudad de Pontevedra

Sigue sin carburar el CD Tenerife en esta pretemporada. Si el sábado pasado perdía claramente la final del Trofeo Teide ante la Cultural, un conjunto de Segunda B, este miércoles cosechaba un empate y sufría una derrota en el Trofeo Ciudad de Pontevedra.

El triangular celebrado en Pasaron medía inicialmente a los hombres de López Garai con los anfitriones, un conjunto de Segunda B, acabando el duelo sin goles. Dominio blanquiazul ante un rival que acabó con diez por la roja a Víctor Vázquez. Los insulares tuvieron ocasiones, pero los gallegos también, estas últimas concedidas tras ciertos desajustes defensivos, similares a los vistos el sábado en Los Cuartos.

En este primer partido el equipo fue: Dani, Álex Muñoz, Undabarrena, Borja Lasso, Dani Gómez, Carlos Ruiz, Isma López, Moore, Javi Alonso, Josué y Borja Llarena.

En el segundo de los duelos, el disputado ante el Deportivo, los titulares fueron: Ortolá, Luis Pérez, Alberto, Milla, Naranjo, Suso, Bermejo, Aitor Sanz, Mazáň, Malbasic y Samuel.

En este otro duelo, el CD Tenerife fue de más a menos. Por momentos se vio una imagen diferente, con mayor movilidad. El gol de Naranjo fue igualado luego por Aketxe de penalti. El 2-1 definitivo lo anotó Borja Galán.

🎙️ @Garai14 : "Hay cosas que corregir. Del primero me quedo con que no hemos encontrado la manera de atacar a un rival con diez. En 45 minutos no te da tiempo de atacar mucho, hemos podido abrir el partido pero sirve para acumular trabajo y sensaciones"#TufidelidadXbandera — CD Tenerife (@CDTOficial) July 31, 2019

Los insulares acabaron este partido con mejores sensaciones pese a la derrota, más que nada porque se vio un fútbol más fluido.

En otro orden de cosas, significar que Mauro dos Santos vio el partido desde la grada, lo que ha disparado los rumores sobre su posible salida del CD Tenerife.