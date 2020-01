Fotis Katsikaris: "Hay que encontrar el equilibrio y la continuidad en el juego"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Fotis Katsikaris, ha destacado este viernes en la previa al encuentro con Montakit Fuenlabrada la necesidad de que su plantilla encuentre “el equilibrio” y sea este sábado “un equipo de cuarenta minutos”.



“Ya sabemos lo que tenemos que hacer y no hay ninguna excusa para no hacerlo”, porque “sabemos que tenemos esa capacidad”, ha apuntado el técnico griego en una rueda de prensa, donde ha recalcado que su objetivo como entrenador del club es “seguir en esta línea” y “no dar un paso atrás”.



A juicio de Katsikaris, “hay plantilla” para conseguirlo “ser un equipo de cuarenta minutos” y para “tener continuidad en el juego”.



En cuanto al Montakit Fuenlabrada, el entrenador ha considerado que es un “equipo que está luchando en los partidos y le falta gestionar mejor” en ellos, pero “en su cancha es muy peligroso” y este sábado espera “mucha garra”, sobre todo tras el cambio de entrenador de esta semana en el conjunto madrileño.



Habrá “una reacción” de los jugadores a la incorporación de Paco García y, por tanto, habrá que “estar preparados” para ello, ha adelantado el técnico, quien también ha augurado que su rival mantendrá “varias cosas” de su antiguo entrenador, Jota Cuspinera, porque el equipo “estaba jugando bien y con eficacia en ataque”.



Sin embargo, esta semana el Herbalife ha centrado sus entrenamientos en “las características de los jugadores, quienes tienen talento, anotación, experiencia y dureza”, ha concretado.



De esta forma, las claves para vencer serán “estar sólidos, tener paciencia y muy buena concentración”, además de “defender cada posición, cada balón y cada rebote”, porque los madrileños “van muy agresivos siempre en el rebote ofensivo”, ha insistido Katsikaris.



En esta Liga, y en concreto en este partido, los dos aspectos básicos que hay que “cuidar mucho” son la transición y el rebote ofensivo, ha considerado.



Respecto al estado del equipo, el heleno ha asegurado que todos los jugadores están en buen estado a excepción de Ioannis Bourousis que aún presenta algunas molestias y Olek Balcerowski que sufrió un esguince los últimos días, aunque ambos estarán en el partido.



En referencia a la última victoria del conjunto grancanario, en casa ante el Bilbao Basket por 92-54 el pasado domingo, el técnico ha considerado que “siempre ayuda ganar un partido, sobre todo para saber cuál es la línea a seguir, las cosas que hacer y para creer en la identidad como equipo”.



“Tres derrotas no son agradables pero sabíamos la causa y eso es lo más importante”, ha dicho para insistir en que el equipo ha demostrado, sobre todo en esta última jornada, ser “sólido, con virtudes y poder competir contra cualquiera, en casa o fuera”, por lo que hay que “seguir en esta línea”.



El encuentro entre el Montakit Fuenlabrada y el Herbalife Gran Canaria, enmarcado en la jornada 20 de la Liga Endesa, se celebrará este sábado a las 19:30 horas en el estadio de la Concejalía de Deportes de Fuenlabrada, en Madrid.