La Laguna empezará a despedir 2019 con la tradicional San Silvestre

Un año más, y desde hace casi 40, La Laguna comenzará a despedir el año con la tradicional San Silvestre. Las calles del casco histórico de la ciudad Patrimonio de la Humanidad se llenarán de corredores y corredoras en la última prueba deportiva del año en Canarias, que en este 2019 alcanza su trigésimo octava edición.

A las 16.00 horas dará comienzo el programa, con la celebración de la San Silvestre Infantil, que dará pasó a partir de las 18.00 a la prueba de adultos y adultas, que cuenta en esta ocasión con 3.105 inscritos e inscritas, de las cuales 1.216 son mujeres. Significar la presencia de un gran número de atletas nórdicos y nórdicas, del Norwegian Team, otros peninsulares y participantes en la categoría de diversidad funcional.

La cita está organizada por el Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayuntamiento de La Laguna y cuenta con el patrocinio de Volkswagen Canarias, De La Laguna, Intersport, Fred Olsen y Coca Cola. La prueba será ofrecida en directo por Televisión Canaria.

Los 100 primeros dorsales tendrán carácter preferente, atendiéndose para su reparto a los resultados en las dos últimas ediciones en la San Silvestre y a la marca que se acredite en los 5.000 metros. Entre los nombres que figuran entre esos 100 primeros dorales no está Vicente Hernández, ganador en 2018 y que se recupera de una lesión.

Con el número uno partirá el gallego Manuel Ángel Penas. Otros nombres a seguir serían los de Francisco José García Viñoly, los atletas del Tenerife CajaCanarias Alejandro Santana, Aday Salas y Samuel Febles o los del Bikila Canarias Agoney Díaz (ganador en 2016) y Alejandro Rodríguez.

Del CEA Tenerife, Johanna Ardel, ganadora en 2014; del Vallivana, Guadalupe Díaz; y del Sist, Sonia Prieto. Además de Begoña González.

La organización habilitará una carpa en la plaza de la Concepción para la entrega de la bolsa del corredor y corredora, entre las 11.00 y las 15.00 horas. Igualmente, en el mismo espacio, entre las 11.00 y las 16.00 horas se podrá recoger la camiseta oficial de la prueba.

Todo hace indicar que el buen tiempo acompañará un año más a la San Silvestre, esperándose para este martes cielos con nubes altas y ligera calima.

El trazado de la carrera, de 5.700 metros, consta de dos vueltas a un circuito eminentemente llano. El primer giro arrancará en la Plaza de la Concepción, con paso por las calles Adelantado, Marqués de Celada, Plaza de Doctor Olivera, Herradores, Consistorio y Nava y Grimón.

A partir de este punto, ya en la Plaza del Cristo, se seguirá por La Rúa, Cañaveral y Camino Las Peras, para volver de nuevo a la Plaza del Cristo. Entonces se tomará Viana, para seguir por San Agustín y Ascanio y Nieves, hasta volver a la Plaza de la Concepción.

En este punto se repetirá el circuito anteriormente descrito en su parte inicial, concretamente hasta la calle Herradores con Viana, donde los corredores y corredoras deberán girar a la izquierda para tomar dicha calle y seguidamente Obispo Rey Redondo hasta la meta, en la Plaza de la Concepción.

Este circuito se ha consolidado en los últimos años como el más adecuado para la prueba, sobre todo para evitar los doblajes. La calle Consistorio es el único punto con una cierta pendiente de todo el trazado.

San Silvestre Infantil se llevará cabo en un circuito urbano por el centro histórico de Aguere. Se contará con cinco categorías: Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16, tanto masculino como femenino. Todos los corredores y corredoras deberán dar una vuelta a un circuito con salida y meta en la Plaza de la Concepción, pero que varía en distancia en función de la edad de los y las participantes.

Historia

La San Silvestre alcanzará este año la trigésimo octava edición consolidada como una clásica pedestre en Tenerife y en Canarias. En la última década este encuentro ha multiplicado su número de participantes. Se ha pasado de los 550 de 2005 a los 3.000 de las últimas ediciones. En 2006 fueron 770 los y las atletas inscritos. En 2007 se superaba por vez primera el millar de corredores y corredoras.

Si en 2008 ya se hablaba de 1.250 atletas, un año más tarde se rebasaba los 2.000. La trayectoria ha continuado al alza en las últimas ediciones, con más de 2.000 en 2010 y los 2.500 de 2011.

Dada la tendencia, la organización de la San Silvestre no dudó a la hora de marcarse como meta para las últimas ediciones la venta de más de 3.000 dorsales, lo que se ha conseguido repetidamente.

Si bien la San Silvestre fue una cita que caló hondo desde que se disputase por vez primera en 1982, lo cierto es que la cifra de corredores y corredoras se mantuvo estable hasta mediados de la década pasada, siempre en torno a los 500. Queda claro pues que ha sido en la última década y media cuando se ha disparado el interés por este encuentro deportivo.

El mismo día de la carrera se habilitará una carpa independiente para las personas a las que les falta la camisa en horario de 11:00 a 16:00 horas en la plaza de La Concepción.



Gracias y disculpen las molestias.#SanSilvestre#deportelagunero#oadlalaguna — Deporte Lagunero (@DeporteLagunero) December 29, 2019

A lo largo de sus casi 40 años de historia la San Silvestre Lagunera ha cambiado de recorrido varias veces, pero en sus orígenes su salida y meta siempre se ubicó en el centro de la Ciudad de los Adelantados: la Catedral. Sin embargo, en 2007 el “corazón” de esta emblemática prueba se mudó a la Concepción.

Aunque desde 1982 a 2006 la Catedral fue testigo de excepción del devenir de todas las ediciones de la última cita deportiva del año en Canarias, curiosamente la Concepción siempre ha estado presente en la prueba. De hecho, la mayoría de los carteles han tenido como motivo la torre de esta iglesia. La excepción la encontramos preciosamente en el de este año, cuando se ha utilizado como motivo el campanario del Santuario del Cristo.

La prueba nació a comienzos de la década de los 80 tras una visita a la isla de la atleta internacional española Carmen Valero, invitada a tomar parte en el entonces denominado Cross del Cristo. La atleta, viendo la popularidad de las carreras pedestres en Tenerife, aconsejó poner en marcha una San Silvestre. Se siguió su consejo y la carrera del 31 de diciembre en La Laguna resulta a día de hoy uno de los grandes momentos del deporte en la ciudad.

104K Cruza Tenerife

La San Silvestre 2019 presenta un aliciente muy especial, toda vez que David Ledesma pretende culminar en las calles de La Laguna, y coincidiendo con la prueba, una acción solidaria a beneficio de la asociación Pequeño Valiente que le llevará a recorrer 104 kilómetros, con salida en Santiago del Teide, pasando por el Parque Nacional del Teide.

Ledesma saldrá desde el municipio más alejado de La Laguna, el de Santiago del Teide, a las 00.00 horas del 31 de diciembre, para recorrer la Isla de sur a norte, estando prevista su llegada coincidiendo con la disputa de la San Silvestre.