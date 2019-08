El Magec Tías anuncia la incorporación de la veterana alero Regina Gómez

El Magec Tías “Contra la Violencia de Género” ha anunciado este jueves la contratación de la veterana alero Regina Gómez, una de las pocas jugadoras que pueden presumir en España de haber disputado mas de 500 partidos tanto en la Liga Femenina 2 como en la Liga Femenina 1, ahora Liga Dia.



Regina llegó a la élite del baloncesto español con 16 años jugando para el Cortegada, además ha jugado en Ibiza, Burgos, Badajoz, Rivas, Mallorca y Ensino, donde es una institución con siete temporadas en el actual Ensino y dos en el extinto Deportivo Ensino.



La temporada pasada, esta gallega de 36 años, jugó 25 partidos en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional en los que anotó 160 puntos, capturó 45 rebotes y dio 79 asistencias, completando con 162 puntos de valoración.



A lo largo de estos 505 partidos jugados en categoría nacional ha sumado un total de 5103 puntos y acumulados 4184 puntos de valoración, números nada despreciables y que sin duda hablan a las claras del potencial que encierra en sus manos la jugadora compostelana.



“Cambiar Ensino por Magec no es un cambio radical porque me siento jugadora y lo que quiero es poder disfrutar de este deporte y poder terminar con buenas sensaciones, ayudando al equipo en todo lo que pueda y seguir mejorando cada día”, ha comentado en las redes sociales del club, en las que también asegura que “el estar en Liga Día o Liga 2 no cambia mi juego, ni las ganas de seguir creciendo en todas las facetas o niveles tanto personales como de grupo”.



Con una gran experiencia en el baloncesto nacional y con varios equipos que han disfrutado de su juego, confiesa que “me suelo adaptar bien en todos los sitios que he jugado, lo único al principio el calor es lo que me suele afectar, pero me acostumbro muy bien”.



El Magec Tías “Contra la Violencia de Género” arrancará la pretemporada el próximo día 29 de agosto en el Pabellón Municipal de Tías donde poco a poco se irán sumando las jugadoras fichadas para esta nueva temporada. La llegada de Regina está prevista para el día 9 de septiembre.