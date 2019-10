Ramírez admite la dificultad de que Viera continúe después de enero

El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha admitido este martes la dificultad de que Jonathan Viera, cedido hasta final de 2019 por el Beijing Guoan de China, continúe en el equipo amarillo después del próximo mes de enero de 2020.

El máximo dirigente de la entidad isleña ha asegurado en rueda de prensa que Viera es un futbolista "de otro nivel", y que consiguieron que viniera a préstamo a petición del propio jugador, pero es "muy complicado" que pueda continuar más allá de la cesión que pactaron hasta finales de diciembre con el club asiático.

Ahora bien, Ramírez está convencido de que el jugador grancanario terminará su carrera en la UD Las Palmas: "Lo puedo garantizar", ha aseverado.

A su juicio, a la Unión Deportiva le quedan "diez jornadas para seguir disfrutando de Viera y conseguir el máximo número de puntos", pero si dejan entrever que se podrían quedar con el jugador, el Beijing Guoan puede sentir que le están "tomando el pelo".

"Si cuando finalicen su temporada, su dirección deportiva decide que nos lo dejan, estaríamos doblemente agradecidos", ha añadido.

Miguel Á. Ramírez: "El mundo no acaba en Viera o Pedri, tenemos que buscar alternativas y reinventarnos. Tenemos varias bajas y estamos en una buena posición en la tabla, poco a poco volverán y ayudarán al equipo". — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) October 15, 2019

Para suplir la probable marcha de Viera en enero de 2020, una de las alternativas que maneja la entidad es el regreso de Tana, que juega cedido hasta diciembre en el Zhejiang Greentown FC, de la Segunda División de China.

"Se incorporará posiblemente a mediados de noviembre, veremos su nivel y el entrenador -Pepe Mel- decidirá si se queda con él, o si se le busca otra salida", ha explicado Ramírez.

Por otra parte, el presidente de la UD Las Palmas ha dicho que no permitirá que el Estadio de Gran Canaria se convierta en un centro de protestas, en relación con las pancartas prohibidas en el partido del pasado domingo ante el Deportivo de La Coruña.

"La mayoría de los estadios no permiten que sean puntos de protesta, no podemos contribuir a generar conflictos. No vamos a admitir que el Estadio de Gran Canaria sea un centro de protestas con pancartas. En función del informe del equipo de seguridad, nos aconsejaron, siguiendo instrucciones de LaLiga, no admitir pancartas a favor ni en contra del evento", ha explicado Ramírez.