El Rocasa Gran Canaria Ace, campeón de la Supercopa de España

Las teldenses vuelven a hacer historia conquistando su segunda Supercopa de España, poniendo fin a la mala racha de sus enfrentamientos directos con el Super Amara Bera Bera a pesar de las bajas de Silvia Navarro, Iraya Machín, Tiddara Trojaola y Sayna Mbengue, que se lesionó en el inicio de la segunda parte. 32-31 victoria final en un partido que necesitó de una prórroga para conocer al ganador.



Buena puesta en escena de las teldenses en territorio hostil, con dos zarpazos de Haridian Rodríguez y de Sayna que daban la primera ventaja del encuentro a las canarias que sorprendían a las donostiarras con su efectiva defensa cerrando a cal y canto la posición de pivote.



Bera Bera reaccionaba y Maitane Echeverria y la ex amarilla, Manuela Pizzo, devolvían la igualdad al marcador en un trepidante arranque de encuentro a la altura de lo esperado.



Ana Palomino respondía a la perfección ante las acometidas de las donostiarras con paradas de gran mérito, al tiempo que la propuesta física de las vascas no parecía surtir el efecto deseado ante un Rocasa que aprovechaba la más mínima oportunidad para sorprender a su rival con vertiginosas contras que Haridian, Lisandra Lussón y Sayna se encargaban de convertir en goles para las canarias, que lograban llegar al ecuador del choque con 5 goles de renta (16-11) y la gran noticia del estreno como goleadora en partido oficial de Kinga Gutkowska.



as teldenses pecaban de una excesiva frialdad en el arranque de la segunda mitad, que unida a dos exclusiones a la vez de Sayna y Haridian eran aprovechadas por Bera Bera para dar la vuelta al electrónico poniéndose por delante por primera vez en el marcador, gracias a la irrupción de Mariane Fernandes, imparable en ataque para las grancanarias que no terminaban de encontrarse cómodas sobre la pista de Ipurua.



Una mala caída de Sayna tras conseguir un nuevo gol para las amarillas terminaba con la internacional española fuera de la rotación, complicando enormemente el encuentro a las pupilas de Carlos Herrera que detenía el tiempo en busca de soluciones.



En el peor momento para el Rocasa se estrenaba en la temporada la capitana María González, que junto a Lisandra Lussón y Haridian Rodríguez tiraban de veteranía para aguantar el asedio donostiarra, llegando al final del tiempo reglamentario con la propia Lisandra forzando la prórroga desde los 7 metros con un certero disparo ante el que nada podía hacer Merche Castellanos (27-27).



Palomino y Castellano se convertían en protagonistas bajo los palos de sus respectivas porterías en un arranque de la prórroga en la que ambos equipos no renunciaban a nada, devolviendo cada golpe del rival con otro igual de contundente, que dejaba el partido nuevamente igualado con otros 5 minutos por jugarse en la 2ª parte de la prórroga (29-29).



Emoción por todo lo alto la vivida en los últimos 5 minutos de un partido agónico en los que las teldenses eran capaces de reponerse del cansancio y de las bajas, para golpear primero a su rival con dos tantos consecutivos de María González y de Lisandra Lussón que les daba el aire necesario para mantenerse por delante hasta el último segundo, mientras Ana Palomino se convertía en un muro infranqueable para las donostiarras, que sufrían una roja directa en la última acción de juego y María Pizzo no acertaba con los tres palos de la portería de sus ex compañeras en el tiro directo que ponía el punto y final al partido, que concluía con 32-31 a favor del Rocasa que levantaba la segunda Supercopa de su historia y de paso acababa con la mala racha en sus enfrentamientos directos con el Bera Bera.