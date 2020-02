El Vecindario Ace Gran Canaria alarga su gran momento

El Vecindario Ace Gran Canaria continúa dando muestras de un gran estado de forma y encadenó su cuarta victoria consecutiva, en esta ocasión tras doblegar al colista CV Melilla (3-1). Los grancanarios no pudieron relajarse frente a un último clasificado y controlaron siempre el partido, a excepción del segundo set. Un imperial Mariano Giustiniano se destapó como la figura del encuentro.



La igualdad fue la tónica en un inicio de encuentro en el que el Melilla se mostró muy sólido en el bloqueo (10-9). El conjunto de Paco Sánchez Jover poco a poco se fue deshaciendo del ímpetu inicial del colista de la categoría, y encadenó un parcial de tres puntos consecutivos, con una destacada actuación de Ruimán Artiles, para tomar las riendas del set (15-12).



Una interrupción de Salim Abdelkader tuvo la reacción esperada en sus jugadores, y Mariano Giustiniano y Alison Bastos llevaron a los melillenses a voltear el marcador (18-19). Paco Sánchez Jover estuvo muy rápido para detener el juego y recomponer a un Vecindario, que se aprovechó de los errores no forzados de su rival y del acierto en ataque de Javier Monfort para apuntar el triunfo en el período inicial (25-23).



En el segundo acto, el Melilla dio muestras de que no venía 'de vacaciones' a Gran Canaria. El conjunto de Salim Abdelkader, liderado por el receptor argentino Mariano Giustiniano, se mostró muy conectado frente a unos grancanarios, muy marcados por los errores no forzados en el saque y en el remate (7-12). Paco Sánchez Jover intentaba enchufar a su equipo con dos tiempos muertos, pero los visitantes supieron administrar su diferencia para ponerle las tablas al partido (20-25).



Con empate en el electrónico, el Vecindario pareció imponer su dominio en el tercer set, pero los chicos de Salim Abdelkader respondieron con un excelente Mariano Giustiniano en el bloqueo (8-7). Los grancanarios siguieron trabajando a destajo, y encadenaron un parcial de cinco puntos para abrir brecha en el período (15-9). Los melillenses nunca se rindieron (18-14), pero la escuadra de Paco Sánchez Jover estuvo más decidida en las jugadas claves para volver a tomar las riendas del choque (25-21).



El Vecindario no quería que el partido se decidiese en el 'tie-break' y trató de llevar el mando del juego desde los compases iniciales. Las embestidas grancanarias eran contrarrestadas por un imperial Mariano Giustiniano (12-12), quien terminó la contienda con 21 puntos. A continuación, los fallos no forzados de los melillenses y la efectividad en la parcela ofensiva de Marcelo Hister dejaron el choque visto para sentencia. Luca Biliato se encargó de cerrar el set para los de Santa Lucía de Tirajana (25-17).

3 VECINDARIO ACE GRAN CANARIA: Carlos de Carvalho, José Masso, Javier Monfort, Moisés Cézar, Matías Ocampo, Ruimán Artiles—equipo inicial--, Rodrigo Gallardo (líbero), Javier Sánchez, Luca Biliato y Marcelo Hister.



1 CV MELILLA: Mariano Giustiniano, Vitaly Kobsev, Alison Bastos, Francisco Fernández, Mohamed En Nakhai, Gustavo Campelo—equipo inicial--, Francisco Alcober (líbero), Antonio Dos Santos, Faisal Mohamed y Mikael Tahiri.



ÁRBITROS: Carlos Portugal y Luis Rafael Martínez.



PARCIALES: 25-23 (24'), 20-25 (24'), 25-21 (26') y 25-17 (23').



INCIDENCIAS: Pabellón Municipal de Santa Lucía de Tirajana. Ante unos 150 espectadores.