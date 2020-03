Voces de mujer que se alzan

A la conclusión de la mesa redonda 'Fútbol en Femenino' sus protagonistas hablaron para los canales oficiales del CD Tenerife. Marta Huerta, Xisela Aranda, Carmen Nieves Pérez, María de Arroyo y Beatriz Palmero nos dejaron sus impresiones del debate vivido con anterioridad. Además, el entrenador Rubén Baraja también aportó su opinión.

Marta Huerta: “Se agradece que se tomen este tipo de iniciativas y espero que sirvan de ejemplo a otras entidades. Es bueno compartir experiencias en este tipo de foros. Creo que las cuestiones tratadas hoy serán anecdóticas dentro de unos años. En mi caso, siempre me he sentido una más y me han tratado como una más. Dentro del terreno de juego igual. Ya nadie se asombra por ver una mujer arbitrando. Hay una normalidad que es destacable. Las diferencias las hacen los que están fuera, no los que estamos dentro. Los equipos grandes del fútbol deben apostar y dar ejemplo”.

Xisela Aranda: “Iniciativas como la de hoy son las que hace que el deporte evolucione. Encantada de poder aportar contando mi experiencia y dar visibilidad al deporte. Hoy hemos visto aquí visiones diferentes, pero entre todas sumamos en este `boom’ que está viviendo el fútbol femenino, algo que no ha hecho más que empezar. Yo huyo de victimismos. Somos mujeres y no tenemos nada que demostrar. Debemos salir a competir, a comportarnos como deportistas que somos, buscando cumplir unos objetivos. El CD Tenerife se ha incorporado al fútbol por la puerta grande. Sé lo que cuesta contar con un cuerpo técnicos de profesionales como los que hay en este proyecto. Esto lo valoro mucho y valoro la apuesta del club. Estoy viviendo este proyecto desde el minuto uno y espero que sea algo que dure mucho tiempo”.

Carmen Nieves Pérez: “Es un placer compartir experiencias y al tiempo enriquece conocer otras realidades, no solo en lo personal sino también en lo profesional. El ‘boom’ del fútbol femenino es imparable y desde esa perspectiva estamos trabajando en el club. Queremos ver una evolución en las jugadoras, pero también en las entrenadoras, las auxiliares, etc. Queremos romper ese techo de cristal del que tanto se habla. La idea es que se trata de fútbol, ver el deporte. Hoy Xisela apuntaba que en el CD Tenerife lo tienes todo y que solo debes preocuparte de entrenar. Eso demuestra que el trabajo que se está haciendo es válido y competente”.

María de Arroyo: “Me he sentido muy contenta de poder contar en público mi experiencia. Me siento orgullosa y espero seguir mejorando como deportista. Me gustaría que en el futuro el CD Tenerife EDI tuviese más jugadoras. Los entrenadores me tratan muy bien y me siento feliz. Los técnicos me ayudan a mejorar. Ahora trabajamos para estar en la próxima fase de LaLiga Genuine en Las Palmas. La meta es superarse día a día”.

Beatriz Palmero: “Todavía hay muchas cosas que mejorar. En el fútbol la mujer está entrando y es necesario hablar de muchas cosas aún, de pasos que se deben dar. Iniciativas como la vivida hoy son buenas para alcanzar ese objetivo. Debemos estar en estos foros y que se nos escuche. El camino es no distinguir entre fútbol de mujeres y fútbol de hombres. Dicho esto, el fútbol femenino está creciendo mucho, se le ha dado un gran impulso. Era necesario que el CD Tenerife se sumase. La iniciativa es maravillosa y espero que pronto lleguen los éxitos deportivos”.

Rubén Baraja: “Se está viviendo un momento de crecimiento del fútbol femenino. La evolución es evidente. Es bueno que los clubes apoyen el fútbol practicado por mujeres y ojalá que se llegue a la igualdad. El CD Tenerife está empezando con un proyecto y esperemos que progrese en el futuro”.