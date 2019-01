Víctor García: "Khimki es muy peligroso porque tira más de tres que dos"

El técnico del Herbalife Gran Canaria, Víctor García, ha dicho este miércoles que el rival de este jueves en la Euroliga de baloncesto, Khimki de Moscú, es un conjunto "muy peligroso y peculiar", ya que hasta siete de sus jugadores tiran más de tres puntos que de dos.



"Espero un equipo muy peligroso desde el inicio, pues el Khimki es un equipo muy peculiar, que tira más de tres puntos que de dos, siendo el único de la Euroliga que lo hace, a través de siete de sus jugadores; tiene una idea y una línea de juego muy clara y vuelven un poco locos los partidos con esos tiros triples", ha subrayado en rueda de prensa.



García también ha hecho balance de la primera vuelta de su conjunto en el estreno en la Euroliga, competición de la elite continental en la que marcha en la duodécima posición, con seis victorias y nueve derrotas.



"El balance de la primera vuelta de la Euroliga es muy bueno, porque el equipo está compitiendo a un altísimo nivel, especialmente en los últimos partidos; pero, de todos modos, no nos paramos mucho a pensar en eso porque todo va tan rápido que ya estamos en un mes de enero muy exigente", ha comentado.



Por otra parte, el entrenador canario ha asegurado que para su plantilla ha representado "un problema" las reiteradas lesiones en el puesto de base.



"Hemos incorporado a Magette, que es un chico bastante inteligente y que se adapta muy rápido; y él nos va a ayudar a dirigir al equipo y a darnos sabiduría, que es lo que necesitamos a la hora de jugar", ha indicado.



García también se ha referido a la mala clasificación de su conjunto en la Liga Endesa y cómo afecta este hecho a sus pupilos.



"Tenemos un grupo humano buenísimo, con jugadores con muy buena mentalidad y que están muy comprometidos. Ya hemos jugado 29 partidos en una temporada muy exigente, en la que nos quedan otros 35. Hay que disputar una locura de encuentros, pero la plantilla está con la mejor de las mentalidades", ha señalado.



El entrenador jefe del Herbalife Gran Canaria no ha concedido demasiada importancia a que su equipo esté al borde de las plazas de descenso en la competición doméstica.



"No hay que mirar todavía la clasificación, sino hacer bien las cosas. Nos está costando jugar la Liga tras afrontar los partidos de Euroliga y debemos adaptarnos lo mejor posible para que ese hándicap de competir de forma tan seguida nos afecte lo menos posible en la Liga. Esperamos ganar partidos y que nos respeten las lesiones este año", ha finalizado.