Bruno Wilson llega cedido al CD Tenerife

El CD Tenerife se ha hecho con los servicios de Bruno Wilson. El defensa del CD Tenerife se incorporará a la entidad blanquiazul en calidad de cedido aunque con opción de compra. Firma por espacio de una temporada y llega desde el Sporting Club de Braga.

Derrota del Tenerife ante el Mallorca

Saber más

Formado en el área de fútbol base del Sporting Club de Portugal, el defensor blanquiazul también ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección lusa, informa el CD Tenerife en su página web.

Bruno Ricardo Valdez Wilson (27/12/1996, Lisboa) mide 191 centímetros de altura y se le define en web tinerfeñista como “un zaguero contundente, con buen manejo de balón, destreza en el juego aéreo defensivo y ofensivo (autor de tres goles en el ejercicio liguero 19/20), además de un reconocible espíritu competitivo”.

Fue internacional Sub 16, Sub 17, Sub 18 y Sub 20. Jugó también en el CD Tondela.

El luso dice del CD Tenerife que es “un club histórico, con un proyecto muy bueno”.

“Estoy con muchas ganas de poder incorporarme a la dinámica del equipo y de la entidad”, dijo a los canales oficiales del representativo.