Miguel Ángel Ramírez hace balance con un ‘recado’ para David García

Miguel Ángel Ramírez compareció este jueves en la emisora de la UD Las Palmas para hacer balance de su trayectoria al frente de la entidad. La cita, coincidente con el 70 aniversario de la fundación del club, sirvió para responder al plantón de David García, que horas antes había hecho saber a través de terceros que no estará esta noche en los actos conmemorativos de la efeméride.

“Para nosotros, David García es ya un hombre de oro y brillantes en la historia de la UD Las Palmas”, dijo Ramírez en alusión al One Club Man amarillo, al que el presidente no renovó su contrato después de 16 temporadas y 474 partidos vistiendo su camiseta.

El regidor del representativo insular repasó en UD Las Palmas Radio sus catorce años al frente de la institución y señaló al 24 de junio de 2006 como la fecha más feliz de su mandato. “Mi mayor alegría creo que fue cuando subimos de Segunda B a Segunda A porque era vital para la supervivencia del club”, dijo en alusión al triunfo (1-0) sobre el Linares que certificó aquel éxito.

Por contra, apuntó a otro día de junio (el 22, pero de 2014) como el más aciago. “No he llorado más en mi vida como lloré con el Cordobazo. Ese día se generó mucho dolor a muchas personas y para eso no se está preparado. Ha sido el momento más amargo de mi vida”, indicó sobre el fatídico empate a uno ante el Córdoba resuelto con el gol de Uli Dávila in extremis.

Ramírez volvió a lanzar un mensaje de optimismo respecto de la situación actual de la Unión Deportiva —“somos de los pocos equipos que también tenemos representación en Segunda B y contamos con una ciudad deportiva de la que estamos encantados”— y habló otra vez del ascenso a Primera como “el sueño más inmediato”.

No obstante, confesó otro deseo. “También sueño con ver al equipo en Europa, que no sé si yo lo veré”, dijo, antes de reflexionar sobre su gestión. “Seguramente pudo haberse hecho mejor, pero lo estamos haciendo lo mejor que sabemos”, admitió.