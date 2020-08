El Arucas y Las Zocas se plantan

La crisis sanitaria por la que atraviesa el país ha obligado al Arucas y Las Zocas a tomar decisiones drásticas, a poco más de dos semanas para la disputa del 'play-off' de ascenso a la Tercera División.

El repunte de casos de coronavirus ha derivado en que las entidades aruquense y zoquera hayan tomado la decisión de interrumpir sus pretemporadas. Fruto de ello, el partido que debía medir este viernes al cuadro de Israel Quintana frente a la UD Las Palmas también ha quedado suspendido. Y con todo ello, la fase de ascenso queda en el aire.

El técnico del conjunto aruquense valoró cómo afecta esta interrupción a la preparación de cara al 'play-off': “Lo trastoca de lleno porque estamos estamos muy cerca de la fecha de disputa del primer partido de la promoción. Esta semana seria la antepenúltima de preparación y nos veremos afectados de cara a planificar el choque. Considerábamos que era lo más lógico en el momento por el que estamos atravesando. Siendo un equipo no profesional, lo que prima es la salud”.

Israel Quintana Tanto nosotros como Las Zocas sacamos sendos comunicados expresando nuestra decisión, y digamos que somos dos equipos más que se han añadido a la situación por la que atraviesan los equipos en Canarias. Tenemos en el horizonte una promoción, pero creemos que parar es lo más normal y acertado”.

“La federación tendrá que valorar todo y ver que decisión se toma. La situación está como está y lo que procede es resguardarnos, cuidarnos y no cometer irresponsabilidades. Entrenar con casi 30 personas, y estar en contacto, deriva en mucho riesgo, y a estas alturas, es algo a lo que no debemos exponernos”, añadió.

El prepararon de los aruquense explicó también cómo ha sido su vuelta a los entrenamientos: “Se acerca la promoción y esto va a más. Nos pusimos a entrenar, pero todo ha cambiado en las últimas semanas. Todos están parando y creemos que es lo más lógico; aquí no nos han hecho ni un solo test para detectar posibles casos de coronavirus. Además, se fijaron esas fechas de promoción, pero no se nos ha comunicado el protocolo para participar en esos enfrentamientos”.

Por último, Quintana habló de la suspensión del partido frente a la UD Las Palmas: “Hablamos con la entidad amarilla y les argumentamos que No podíamos garantizar la disputa del encuentro, y que si tomábamos la decisión de parar, sería de forma definitiva. Paramos con todas las consecuencias. Nos hacia mucha ilusión un duelo de tal calibre, pero al fin y al cabo la salud es lo primero”.

Por su parte, David Alonso, entrenador de Las Zocas, valoró el parón de su equipo: "Esta nueva interrupción se produce por razones obvias. Estamos en una situación en la que tiene que primar la salud, y debe haber un control y estabilidad dentro de la población. Nos encontramos más de veinte personas entrenando, y sin controles para saber como venimos de afuera. Con esta situación en la que no existe control, porque no se nos ha realizado ningún test, hemos decidido que lo mejor es parar, por la salud y por las personas que nos rodean".

Respecto a la eliminatoria frente al Arucas, el técnico norteño argumentó que "todo es una incógnita porque el partido está a 15 días de celebrarse, y parece que no se disputará, en un principio, por la situación en la que nos encontramos. No sabemos lo que sucederá, pero tenemos que ser coherentes y no mirar mas allá. La salud está antes que el deporte. Es lo que hemos priorizado en sintonía con el Arucas".