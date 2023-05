Carlos Ruiz: “Me voy con el cariño y el reconocimiento del mundo blanquiazul”.

Carlos Ruiz fue el futbolista del CD Tenerife que atendió a los medios de comunicación en el cierre de la temporada del Heliodoro. El central granadino se mostró exultante por la última victoria de la temporada en su despedida como blanquiazul. El capitán consideró que se va “con el cariño y el reconocimiento” de los tinerfeñistas.

Emotiva despedida de Carlos Ruiz del CD Tenerife

Más

El capitán blanquiazul explicó cómo ha vivido su despedida del CD Tenerife: “Se han juntado muchas emociones, no solo en el partido, sino a lo largo de la semana porque he recibido muchos mensajes de cariño y amor. Ha sido todo muy bonito, un final soñado, no puedo pedir mas. Me voy con el cariño y reconocimiento del mundo blanquiazul”.

“Me he sentido desbordado porque las muestras de cariño las cuento por miles. He llorado mucho, sin embargo, en el acto del otro día y hoy, no me quedaban lágrimas, y sólo he tenido felicidad porque en estos diez años he defendido muchísimo a este club, y me marcho con la cabeza bien alta de haberlo dejado todo, y con el reconocimiento de todo un equipo y una afición”, añadió el granadino.

El central de Baza resaltó su trayectoria como blanquiazul: “Cuando llegué en 2013, venía con mucha ilusión. Crecí viendo al Tenerife más grande la historia, y me motivaba mucho esta entidad. Pero se han superado todas las expectativas. Han sido diez años tremendos. Me quedo con la espinita de no haber conseguido el ascenso a Primera, pero estoy convencido de que el club está en buena posición para afrontarlo, en poco tiempo, y lo disfrutaré como un aficionado mas.

🎙️ @carlosruiz14_: "Solo tengo palabras de agradecimiento por todos estos años juntos. Ha sido un placer defender esta camiseta. El trato con mi persona y mi familia me ha llegado fuerte al corazón. El día de mañana estaré en la grada junto a vosotros".#CarlosRuizBlanquiazul — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) 20 de mayo de 2023

Carlos Ruiz lanzó un mensaje a la afición: “Sólo tengo palabras de agradecimiento, es mi afición para siempre, y los tendré en el corazón. En la vuelta que he dado saludando cada rincón del Heliodoro, mucha gente se ha acercado a saludarme, dándome muestras de cariño, y estoy contentísimo de cómo ha salido todo y orgullos de la afición”.

El futbolista granadino también se mostró agradecido con todos los estamentos del CD Tenerife: “Para los presidentes, consejeros, toda la gente de oficina, o los que, día a día, remamos para hacer un Tenerife mejor, sólo tengo muestras de agradecimiento. Son perosnas muy importantes, que me llevaré en el corazón porque con todos he vivido momentos muy intentos. Con el cuerpo técnico, directivos yo compañeros siempre me he sentido muy querido”.

Preguntado por la posibilidad de continuar ligado al CD Tenerife, Carlos Ruiz consideró que “estoy agradecido al club por abrirme las puertas para seguir vinculado a él. Quedan meses de reflexión en los que tomaré decisiones, pero primero me viene un acontecimiento muy importante en mi vida, que llevamos buscando hace mucho tiempo, y que vamos a conseguir. El nacimiento de mi hija llega en un momento especial, y quiero disfrutar de mi familia en estos meses. Esperaré por si me sale algún proyecto ilusionante, pero no descarto dejar de jugar. Tengo las puertas abiertas y tomaré una decisión”.

Por último, el defensor blanquiazul habló de la posibilidad de contar con minutos en la última jornada: “Voy a trabajar esta semana para entrenar bien, y si el míster considera oportuno que debo participar, lo haré lo mejor posible. Hoy le dimos la vuelta a un marcador adversos, y las sensaciones han sido buenísimas. Si tengo que jugar el viernes, estaré disponible”.