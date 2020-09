Fran Fernández: "El Málaga parece inestable, pero está firmando muy bien"

El entrenador del CD Tenerife, Fran Fernández, ha asegurado que el Málaga CF, primer rival de los insulares en la temporada 2020/2021, está “firmando muy bien” y les pondrá “las cosas difíciles” el domingo, a pesar que “parece inestable”.

“El año pasado muchos le daban por descendido y compitió hasta el final”, ha comentado en la rueda de prensa previa al choque.

Fran Fernández ha manifestado que el domingo tienen “el primer examen importante”, aunque ha recordado que, como todos los equipos, todavía están “con construcción”.

El técnico ha relatado que están “preparados en todos los sentidos” y ha asegurado que tienen “una confianza plena” en el equipo.

En esta línea, ha explicado que la dirección deportiva y el cuerpo técnico trabajan unidos para reforzar al equipo, sobre lo que ha dicho que no van a “tener prisa”.

“Buscamos más perfiles que nombres. Hay que estar tranquilos", ha añadido.

“Habrá cambios en el once respecto al último partido. No me preocupa que no se viese nuestra mejor versión ante la UD Las Palmas. Me preocuparía que no se viese ante el Málaga CF", ha dicho sobre la derrota en el último amistoso.

Fran Fernández ha relatado que en el centro del campo cuentan con Aitor Sanz y Javi Alonso, además de la posibilidad de que juegue en el centro del campo Alberto Jiménez, a la espera de que lleguen las incorporaciones.

"Esta plantilla tiene una gran riqueza porque tenemos jugadores muy polivalentes que pueden rendir en varias posiciones, y eso no lo tienen todos los equipos", ha comentado.

"Tanto Víctor como Javi Alonso y Jorge Padilla se han ganado estar en la primera plantilla hasta que empiece a competir el filial. Si un jugador lo hace bien, va a seguir jugando, no vamos a mirar DNI, ni de dónde vienen", ha dicho Fran Fernández sobre estos canteranos.